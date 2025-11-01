Wszystkich Świętych: Żegnamy osobistości kina i TV, które odeszły w minionym roku

W Dniu Wszystkich Świętych wspominamy twórców, aktorów i ludzi kina oraz telewizji, którzy odeszli w minionych dwunastu miesiącach. To moment, by z wdzięcznością pomyśleć o tych, którzy swoim talentem, pasją i odwagą współtworzyli historię kina. Ich dzieła wciąż żyją na ekranie, w emocjach, które budzą, i w inspiracji, jaką zostawili kolejnym pokoleniom.
Zachęcamy Was, byście pomogli nam uzupełnić poniższą listę o osoby, których twórczość była dla Was ważna. Niech pamięć o nich trwa.
Żegnamy ludzi kina, których pożegnaliśmy w ostatnim roku Quincy Jones
(zm. 3 listopada 2024)
Siedmiokrotnie nominowany do Oscara legendarny kompozytor, producent oraz autor piosenek.W 1968 roku jako pierwszy w historii czarnoskóry artysta otrzymał dwie nominacje do Oscara w jednym sezonie - za piosenkę "The Eyes of Love" z dramatu "Banning
" oraz za muzykę do "Z zimną krwią
". Zdobywca dwóch honorowych Oscarów.
Quincy JonesTony Todd
(zm. 6 listopada 2024)
Amerykański aktor filmowy i serialowy. Gwiazda cyklu "Candyman
". Znany jest również z serii "Oszukać przeznaczenie
", "Władca życzeń
" i "Topór
". Użyczył swojego głosu Upadłemu w widowisku "Transformers: Zemsta upadłych
". Geneviève Grad
(zm. 7 listopada 2024)
Francuska aktorka filmowa. Świat znają najlepiej z roli Nicole Cruchot, córki żandarma z St. Tropez. Wystąpiła w trzech częściach popularnego cyklu komediowego: "Żandarm z St. Tropez
", "Żandarm w Nowym Jorku
" i "Żandarm się żeni
". Earl Holliman
(zm. 25 listopada 2024)
Amerykański aktor filmowy i serialowy. Został nagrodzony Złotym Globem za rolę brata Katharine Hepburn
w filmie "Zaklinacz deszczu
". Wystąpił też w "Mostach Toko-Ri
", "Złamanej lancy
", "Zakazanej planecie
", "Olbrzymie
", "Pojedynku w Corralu O.K.
", "Ostatnim pociągu z Gun Hill
" Jim Abrahams
(zm. 26 listopada 2024)
Amerykański scenarzysta i reżyser, członek legendarnego tria ZAZ odpowiedzialnego za powstanie takich klasycznych komedii jak "Czy leci z nami pilot?
" oraz "Naga broń
". Jego największym solowym sukcesem okazały się dwie części parodii kina wojennego "Hot Shots!
". Scott L. Schwartz
(zm. 26 listopada 2024)
Amerykański wrestler, później także aktor. Jego najbardziej znanym występem jest rola Osiłka, tajnego współpracownika Danny’ego Oceana (George Clooney
) w filmie "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra
". Aktor powrócił też w sequelach "Ocean's Twelve: Dogrywka
" i "Ocean's 13
". Silvia Pinal
(zm. 28 listopada 2024)
Meksykańska aktorka filmowa i serialowa. Sławę przyniosła jej współpraca z reżyserem Luisem Buñuelem
. Zagrała w trzech jego filmach nakręconych w Meksyku: jako tytułowa zakonnica z dramatu "Viridiana
", jedna z gości posiadłości w "Aniele zagłady
" oraz Diabeł w "Szymonie Pustelniku
". Marshall Brickman
(zm. 29 listopada 2024)
Amerykański scenarzysta i reżyser, którego ojciec był Żydem z Polski. Stały współpracownik i przyjaciel Woody'ego Allena
. Brickman
jest zdobywcą Oscara ("Annie Hall
") oraz dwóch statuetek BAFTA (za "Annie Hall
" oraz "Manhattan
"). Niels Arestrup
(zm. 1 grudnia 2024)
Francusko-duński aktor, reżyser oraz scenarzysta. Trzykrotny zdobywca Cezara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, co jest rekordem w tej kategorii. Dokonał tego za role w filmach: "W rytmie serca
", "Prorok
" oraz "Francuski minister
". Stanisław Tym
(zm. 6 grudnia 2024)
Polski scenarzysta, satyryk i aktor. Znany jest z takich filmów jak: "Rejs
", "Brunet wieczorową porą
", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz
", "Miś
" czy "Rozmowy kontrolowane
".
Stanisław TymMarisa Paredes
(zm. 17 grudnia 2024)
Hiszpańska aktorka. Przez wiele lat muza Pedro Almodóvara
. Mogliśmy ją zobaczyć w takich filmach hiszpańskiego mistrza jak "Wysokie obcasy
", "Kwiat mego sekretu
", "Wszystko o mojej matce
" czy "Porozmawiaj z nią
". Art Evans
(zm. 21 grudnia 2024)
Amerykański aktor. Pierwsza ofiara w horrorze "Christine
", zagrał u boku Denzela Washingtona
w dramacie "Opowieść żołnierza
" oraz w komedii "W krzywym zwierciadle: Zlot absolwentów
". Jednak największą popularność przyniosła mu rola Lesliego Barnesa w filmie "Szklana pułapka 2
". Angus MacInnes
(zm. 23 grudnia 2024)
Kanadyjski aktor. Nieśmiertelność przyniosła mu rola Jona "Dutcha" Vandera, dowódcy Złotych w widowisku "Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja
". Zagrał też m.in. w takich filmach jak: "Świadek
", "Hellraiser II: Hellbound
", "Sędzia Dredd
", "Oczy szeroko zamknięte
", "Hellboy
", "Obłęd
". Shyam Benegal
(zm. 23 grudnia 2024)
Reżyser i scenarzysta. Legenda kina indyjskiego. Twórca takich filmów jak: "Nishaant
", "Ankur
", "Aktorka
", "Trikal: (Past, Present, Future)
" czy "The Making of the Mahatma
". Olivia Hussey
(zm. 27 grudnia 2024)
Angielska aktorka argentyńskiego pochodzenia. Światową sławę przyniosła jej rola w filmie "Romeo i Julia
" Franco Zeffirellego
. Zagrała matkę Jezusa w epickim miniserialu "Jezus z Nazaretu
", wcielała się w ofiarę "Czarnych świąt
", a także jedną z podejrzanych w "Śmierci na Nilu
". Charles Shyer
(zm. 27 grudnia 2024)
Amerykański scenarzysta i reżyser. Sławę przyniosły mu filmy komediowe: "Mistrz kierownicy ucieka
", "Szeregowiec Benjamin
" oraz współpraca z Nancy Meyers
: "Różnice nie do pogodzenia
", "Baby Boom
", dwie części komediowego cyklu "Ojciec panny młodej
" oraz "Kocham kłopoty
". Roger Pratt
(zm. 31 grudnia 2024)
Angielski operator filmowy. Współpracował z Terrym Gilliamem
przy filmach "Brazil
", "Fisher King
" oraz "12 małp
". Jest też autorem zdjęć do "Batmana
" Tima Burtona
oraz dwóch części "Harry'ego Pottera": "Komnaty Tajemnic
" i "Czary Ognia
". Osiołek Perry
(zm. 2 stycznia 2024)
Osioł z Barron Park Donkey Project, który posłużył twórcom animacji "Shrek
" za wzór postaci Osła
, której głosu użyczyli Eddie Murphy
(w wersji oryginalnej) i Jerzy Stuhr
(w polskiej wersji językowej).
Osiołek PerryJeff Baena
(zm. 3 stycznia 2025)
Amerykański scenarzysta i reżyser. Na początku kariery pracował dla takich hollywoodzkich tuzów jak Robert Zemeckis
oraz David O. Russell
. Z tym drugim napisał scenariusz komediodramatu "Jak być sobą
". Jako reżyser debiutował horrorem komediowym "Drugie życie Beth
". Emilio Echevarría
(zm. 4 stycznia 2025)
Meksykański aktor. Światowo widownia pamięta go dzięki filmom Iñárritu
"Amores perros
" i "Babel
" oraz z Bonda
z Pierce'em Brosnanem
"Śmierć nadejdzie jutro
". Mirosława Marcheluk
(zm. 7 stycznia 2025)
Polska aktorka filmowa i teatralna. Laureatka nagrody aktorskiej na festiwalu w Gdyni za rolę w filmie "Wahadełko
". Znana jest również z ról w filmach: "Wodzirej
", "Seksmisja
", "Ucieczka z kina "Wolność"
", "Rysa
". Phyllis Dalton
(zm. 9 stycznia 2025)
Angielska kostiumografka. Nagrodzona Oscarami za pracę przy "Doktorze Żywago
" Davida Leana
i "Henryku V
" Kennetha Branagha
. Jej kostiumy mogliśmy zobaczyć też w takich filmach jak "Lawrence z Arabii
" Leana
, "Oliver!
" Carola Reeda
czy "Narzeczona dla księcia
" Roba Reinera
. Barbara Rylska
(zm. 11 stycznia 2025)
Polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Widzowie zapamiętali ją z roli w filmie "Poszukiwany, poszukiwana
" Stanisława Barei
. Jej kwestia dialogowa "Mój mąż jest z zawodu dyrektorem" weszła do panteonu najsłynniejszych linijek polskiej kinematografii. Stanisław Brudny
(zm. 13 stycznia 2025)
Polski aktor teatralny i filmowy. Miał na swoim koncie występy w takich filmach jak "Las
", "Pokłosie
", "Statyści
", "Katyń
" czy "Znachor
".
Jeannot Szwarc
(zm. 15 stycznia 2025)
Francuski reżyser znany z filmów, które realizował w Stanach Zjednoczonych: "Szczęki 2
", "Gdzieś w czasie
" z Christopherem Reeve'em
i Jane Seymour
czy "Supergirl
". David Lynch
(zm. 16 stycznia 2025)
Amerykański reżyser, artysta wizualny i aktor, twórca kultowego "Miasteczka Twin Peaks
" oraz takich filmów jak "Blue Velvet
", "Dzikość serca
", "Zagubiona autostrada
" czy "Mulholland Drive
".
David LynchJoan Plowright
(zm. 16 stycznia 2025)
Brytyjska aktorka filmowa i teatralna, zdobywczyni dwóch Złotych Globów oraz Nagrody Tony. Rola w filmie "Czarowny kwiecień
" przyniosła jej również nominację do Oscara. Marianne Faithfull
(zm. 30 stycznia 2025)
Brytyjska aktorka i piosenkarka, która zasłynęła m.in. przebojem "As Tears Go By". Zagrała m.in. w filmach "Maria Antonina
", "Zakochany Paryż
" oraz "Irina Palm
". Lee Joo-sil
(zm. 2 lutego 2025)
Koreańska aktorka Lee Joo-Sil
, która wystąpiła w drugim sezonie serialu "Squid Game
", wcielając się w postać Park Mal-Soon. W jej filmografii jest też m.in. "Zombie express
". Tony Roberts
(zm. 7 lutego 2025)
Amerykański aktor znany m.in. z filmów Woody'ego Allena
. Zagrał w takich produkcjach jak m.in. "Annie Hall
", "Hannah i jej siostry
" i "Serpico
" Sidneya Lumeta
. Geneviève Page
(zm. 14 lutego 2025)
Francuska aktorka najlepiej znana z roli w "Piękności dnia
" Luisa Buñuela
. Współpracowała też z Christianem-Jaque'em
("Fanfan Tulipan
"), Anthonym Mannem ("Cyd
") czy Billym Wilderem
("Prywatne życie Sherlocka Holmesa
"). Kim Sae-ron
(zm. 16 lutego 2025)
Koreańska aktorka znana m.in. z filmu "Człowiek znikąd
" i serialu "Bloodhounds
". Peter Jason
(zm. 20 lutego 2025)
Amerykański aktor, który miał na swoim koncie role w filmach Johna Carpentera
("Oni żyją
"), Waltera Hilla
("48 godzin
") oraz w serialu "Deadwood
". Roberto Orci
(zm. 25 lutego 2025)
Scenarzysta i producent filmowy, współtwórca takich produkcji jak "Transformers
", "Star Trek
" i "Mission: Impossible III
". Michelle Trachtenberg
(z. 26 lutego 2025)
Amerykańska aktorka z seriali "Plotkara
" oraz "Buffy: Postrach wampirów
" i filmów "Inspektor Gadżet
", "Księżniczka na lodzie
", "Krwawe święta
", "Eurotrip
" oraz "17 Again
". Gene Hackman
(zm. 26 lutego 2025)
Amerykański aktor znany z ról w takich filmach jak "Missisipi w ogniu
", "Karmazynowy przypływ
", "O jeden most za daleko
" czy "Firma
". Za role we "Francuskim łączniku
" i "Bez przebaczenia
" został nagrodzony Oscarami.
Gene HackmanPamela Bach
(zm. 5 marca 2025)
Amerykańska aktorka znana z gościnnych ról telewizyjnych, m.in. w "Słonecznym patrolu
" czy "Nieustraszonym
" – u boku swojego ówczesnego męża Davida Hasselhoffa
. Krzysztof Kononowicz
(zm. 6 marca 2025)
Polski działacz polityczny i samorządowy, aktywista, osobowość internetowa. Wystąpił w wyreżyserowanej przez Patryka Vegę
komedii "Ciacho
". Stanley R. Jaffe
(zm. 10 marca 2025)
Amerykański producent nagrodzony Oscarem
za najlepszy film w 1980 za "Sprawę Kramerów
". Wyprodukował także "Fatalne zauroczenie
", "Czarny deszcz
" czy "Oskarżonych
". Robert Trebor
(zm. 11 marca 2025)
Amerykański aktor filmowy i telewizyjny, najlepiej znany jako Salmoneus z seriali "Herkules
" i "Xena: Wojownicza księżniczka
". Émilie Dequenne
(zm. 16 marca 2025)
Belgijska aktorka nagrodzona w Cannes za swoją debiutancką, tytułową rolę w filmie "Rosetta
" braci Dardenne'ów
. W jej filmografii są też m.in. "Braterstwo wilków
" i "Blisko
". Richard Chamberlain
(zm. 29 marca 2025)
Amerykański aktor znany najlepiej z ról w serialach "Doktor Kildare
", "Szogun
" oraz "Ptaki ciernistych krzewów
". Zagrał też m.in. w filmach "Trzej muszkieterowie
", "Płonący wieżowiec
", "Ostatnia fala
" i "Kopalnie króla Salomona
".
Richard ChamberlainVal Kilmer
(zm. 1 kwietnia 2025)
Amerykański aktor znany z takich filmów jak "The Doors
", "Top Gun
", "Ściśle tajne
", "Willow
", "Gorączka
", "Tombstone
" i "Batman Forever
".
Val KilmerNicky Katt
(zm. 8 kwietnia 2025)
Amerykański aktor specjalizujący się w rolach drugoplanowych. Zagrał m.in. w "Uczniowskiej balandze
", "Doom Generation
", "Dziwnych dniach
", "Czasie zabijania
" i serialu "Boston Public
". Ted Kotcheff
(zm. 10 kwietnia 2025)
Kanadyjski reżyser znany z filmów "Rambo: Pierwsza krew
" i "Weekend u Berniego
". W 1975 roku komediodramat "Kariera Duddy Kravitza
" przyniósł mu Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Produkował też serial "Prawo i porządek: Sekcja specjalna
". Bruce Logan
(zm. 10 kwietnia 2025)
Brytyjski operator, reżyser i pionier efektów specjalnych, który pracował przy takich filmach, jak m.in. "2001: Odyseja kosmiczna
" Stanleya Kubricka
czy "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja
" George'a Lucasa
. Mario Vargas Llosa
(zm. 13 kwietnia 2025)
Laureat Nagrody Nobla, autor takich powieści jak "Pantaleon i wizytantki", "Ciotka Julia i skryba" czy "Marzenie Celta". Najsłynniejszą adaptacją prozy Llosy
pozostaje "Ciotka Julia i skryba
". W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Keanu Reeves
i Peter Falk
.
Mario Vargas LiosaSophie Nyweide
(zm. 14 kwietnia 2025)
Dziecięca aktorka znana z takich filmów jak "Mamut
", "Niewidzialny znak
" czy "Noe: Wybrany przez Boga
". Z aktorstwem skończyła w 2014 roku. Jadwiga Jankowska-Cieślak
(zm. 15 kwietnia 2025)
Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Rola w "Innym spojrzeniu
" Károlyiego Makka
i Jánosa Xantusa
przyniosła jej nagrodę dla najlepszej aktorki podczas festiwalu w Cannes w 1982 roku
. Zapamiętamy ją również z występów w takich filmach jak "Trzeba zabić tę miłość
" Janusza Morgensterna
, "Rysa
" Michała Rosy
czy "Tatarak
" Andrzeja Wajdy
. Piotr Borkowski
(zm. 16 kwietnia 2025)
Scenarzysta, który współpracował m.in. przy nominowanej do Oscara
"Zimnej wojnie
" Pawła Pawlikowskiego
oraz filmach Bartosza Konopki
. Za scenariusz do filmu "Trójka do wzięcia
" zdobył Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego. Leszek Kopeć
(zm. 23 kwietnia 2025)
Producent, przedsiębiorca, wydawca i wieloletni Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
. Przy gdyńskiej imprezie pracował ponad ćwierć wieku. Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Sławomir Kryński
(zm. 25 kwietnia 2025)
Reżyser i scenarzysta polskich komedii. Twórca takich filmów jak "Dziecko szczęścia
", "Księga wielkich życzeń
" oraz "To nie tak jak myślisz kotku
". James Foley
(zm. 6 maja 2025)
Reżyser i scenarzysta filmowy. W trwającej ponad 40 lat karierze miał okazję współpracować z Madonną
, stanąć za kamerą komercyjnych hitów "Ciemniejsza strona Greya
" i "Nowe oblicze Greya
", wyreżyserować "Glengarry Glen Ross
", a także tworzyć odcinki popularnych seriali. Joe Don Baker
(zm. 7 maja 2025)
Aktor, który zagrał dwie różne postacie w trzech filmach o przygodach Jamesa Bonda
. Na drugim planie wystąpił także w "Przylądku strachu
", "Orbitowaniu bez cukru
" i "Fletchu
". Jirí Bartoska
(zm. 8 maja 2025)
Czeski aktor, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach
. Czterokrotnie nominowany do Czeskich Lwów
, po które raz sięgnął – w 2000 roku za film "Wszyscy moi bliscy
". Polscy widzowie mogą znać go z roli Księdza Flory w filmie "Zabić Sekala
". Robert Benton
(zm. 11 maja 2025)
Amerykański reżyser oraz scenarzysta filmowy. Laureat trzech statuetek Oscara
– za scenariusz filmu "Miejsca w sercu
" oraz za scenariusz i reżyserię "Sprawy Kramerów
". Był też współautorem scenariusza do kultowego "Supermana
" z Christopherem Reevem
i oryginalnego "Bonnie i Clyde
". George Wendt
(zm. 20 maja 2025)
Aktor najlepiej znany z roli Norma Petersona w sitcomie "Zdrówko!
". Wystąpił we wszystkich odcinkach emitowanego w latach 1982–1993 serialu. Przyniósł mu on sześć nominacji do nagrody Emmy
w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Billy Williams
(zm. 21 maja 2025)
Uznany brytyjski operator, laureat Oscara
za zrealizowane wspólnie z Ronniem Taylorem
zdjęcia do dramatu biograficznego "Gandhi
" (reż. Richard Attenborough
). Wcześniej nominacje do tej nagrody przyniosły mu "Zakochane kobiety
" (reż. Ken Russell
) i "Nad złotym stawem" (reż. Mark Rydell
). Pippa Scott
(zm. 22 maja 2025)
Amerykańska aktorka filmowa oraz telewizyjna. Największą sławę przyniosły jej występy w filmach "Poszukiwacze
" i "Ciotka Mame
" oraz w serialu "Columbo
". Marcel Ophüls
(zm. 24 maja 2025)
Francusko-niemiecki dokumentalista, autor budzącego kontrowersje "Smutku i litości
" oraz nagrodzonych Oscarem
"Czasów i życia Klausa Barbiego
". Jego pełnometrażowym debiutem była komedia kryminalna "Skórka z banana
", w którym główne role zagrali Jeanne Moreau
i Jean-Paul Belmondo
. Ed Gale
(zm. 27 maja 2025)
Niskorosły aktor i kaskader najlepiej znany z cyklu "Laleczka Chucky
". Pracował też przy takich filmach jak "Kaczor Howard
", "Kochanie, zwiększyłem dzieciaka
", "Klan urwisów
" czy "Karzeł 3
". Peter Kwong
(zm. 27 maja 2025)
Specjalizujący się w sztukach walki aktor znany z takich filmów jak "Wielka draka w chińskiej dzielnicy
" (1986) i "Złote dziecko
" (1986). Był też aktywnym działaczem aktorskich związków zawodowych. Robił też karierę w serialach, występując w "Dynastii
", "Drużynie A
", "Policjantach z Miami
" czy "MacGyverze
".
Peter KwongDevin Harjes
(zm. 27 maja 2025)
Amerykański aktor telewizyjny, znany z gościnnych występów w takich serialach jak "Zakazane imperium
", "Orange Is the New Black
", "Gotham
" czy "Daredevil
" Loretta Swit
(zm. 30 maja 2025)
Aktorka polskiego pochodzenia, najlepiej znana jako Margaret "Gorące Wargi" Houlihan z serialu "M*A*S*H
". Rola ta przyniosła jej liczne nominacje do Złotych Globów
i nagród Emmy
(zdobyła dwie statuetki). Jonathan Joss
(zm. 1 czerwca 2025)
Amerykański aktor rdzennego pochodzenia, znany z niewielkich ról w takich filmach jak "Prawdziwe męstwo
", "Siedmiu wspaniałych
" czy "Noc oczyszczenia: Żegnaj, Ameryko
". Enzo Staiola
(zm. 4 czerwca 2025)
Aktor najlepiej znany ze swojej dziecięcej roli w uznawanych za arcydzieło włoskiego neorealizmu "Złodziei rowerów
". Film Vittorio De Siki
został wyróżniony m.in. Złotym Globem
, nagrodą BAFTA
i honorowym Oscarem
. Marcin Ziębiński
(zm. 7 czerwca)
Polski reżyser, scenarzysta i okazjonalnie aktor. Twórca takich filmów jak "Kiedy rozum śpi
", "Gniew
" czy "Dublerzy
". Pracował też na planie licznych seriali, m.in. "Śladu
", "Leśniczówki
" czy "Komisarz mamy
". Ewa Dałkowska
(zm. 8 czerwca 2025)
Aktorka, jedna z bardziej wyrazistych i cenionych postaci polskiego teatru i kina, znana z m.in. z takich filmów jak "Sprawa Gorgonowej
", "Noce i dnie
" oraz "Bez znieczulenia
". Nominowana do nagrody Orły
za swoją rolę w filmie "Body/Ciało
".
Ewa DałkowskaFrederick Forsyth
(zm. 9 czerwca 2025)
Brytyjski pisarz najlepiej znany jako autor thrillera szpiegowskiego "Dzień szakala". Powieść ta doczekała się dwóch adaptacji – filmowej w reżyserii Freda Zinnemanna
oraz serialowej z Eddiem Redmayne'em
w roli głównej. Harris Yulin
(zm. 10 czerwca 2025)
Amerykański aktor znany z ról w filmach "Człowiek z blizną
", "Dzień próby
" oraz "Pogromcy duchów 2
", a także z dwóch sezonów serialu "Ozark
". Brian Wilson
(zm. 11 czerwca 2025)
Amerykański muzyk i założyciel legendarnego zespołu The Beach Boys, którego płyty rozeszły się w ponad 100 milionach egzemplarzy. W 2014 roku na ekrany kin trafił film "Love & Mercy
", w którym Wilsona zagrali John Cusack
i Paul Dano
. Mark Peploe
(zm. 18 czerwca 2025)
Brytyjski scenarzysta mający na koncie współprace m.in. z Michelangelo Antonionim
("Zawód: reporter
") i Bernardem Bertoluccim
("Ostatni cesarz
", "Pod osłoną nieba
", "Mały Budda
"). Za scenariusz "Ostatniego cesarza Peploe
zdobył Oscara i Złoty Glob. Jack Betts
(zm. 19 czerwca 2025)
Amerykański aktor znany najlepiej z roli w filmie "Spider-Man
". W jego filmografii nożna również znaleźć takie głośne tytuły jak "Batman Forever
" oraz "Batman i Robin
" Rebekah Del Rio
(zm. 23 czerwca 2025)
Piosenkarka i aktorka najlepiej znana z występu w "Mulholland Drive
" Davida Lyncha
, z którym spotkała się także na planie "Królików
" i "Twin Peaks
". W jej filmografii znajdziemy ponadto filmy takie jak "Koniec świata
", "2307: Winter's Dream
" i "This Teacher
". Lalo Schifrin
(zm. 26 czerwca 2025)
Kompozytor i autor muzyki filmowej, twórca legendarnego motywu przewodniego do serii "Mission: Impossible
". W jego filmografii znajdziemy również m.in. takie głośne tytuły jak "Nieugięty Luke
", "Bullitt
", "Złoto dla zuchwałych
", "Brudny Harry
", "Wejście smoka
", serial "Planeta małp
" i "Godziny szczytu
". Kenneth Colley
(zm. 30 czerwca 2025)
Brytyjski aktor znany najlepiej z roli Admirała Pietta w oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen
". Grał również m.in. u Nicolasa Roega
("Przedstawienie
") i Kena Russella
("Lisztomania
", "Diabły
"). Julian McMahon
(zm. 2 lipca 2025)
Amerykański aktor, któremu największą popularność przyniosły role w serialu "Bez skazy
" (nominacja do Złotego Globu), a także dwóch częściach "Fantastycznej Czwórki
", w których zagrał Doktora Dooma
. Wystąpił również m.in. w "Czarodziejkach
", "Red
" i "Przeczuciu
". Michael Madsen
(zm. 3 lipca 2025)
Amerykański aktor znany najlepiej ze współpracy z Quentinem Tarantino
("Wściekłe psy
", "Kill Bill
", "Nienawistna ósemka
", "Pewnego razu... w Hollywood
"). Inne głośne tytuły z jego udziałem to "Thelma i Louise
", "Gatunek
", "Uwolnić orkę
", "Wyatt Earp
", "Sin City – Miasto Grzechu
", "Donnie Brasco
" i "Śmierć nadejdzie jutro
". Mark Snow
(zm. 4 lipca 2025)
Amerykański kompozytor muzyki do filmów i seriali. Największą sławę przyniosła mu ścieżka dźwiękowa – zwłaszcza ikoniczny motyw przewodni – do serialu "Z archiwum X
". W jego dorobku znalazły się również takie słynne tytuły jak "Dynastia
", "T.J. Hooker
", "Starsky & Hutch
", "Cagney i Lacey
", "Tajemnice Smallville
" i "Zaklinacz dusz
". Był 15-krotnie nominowany do nagrody Emmy. Andrzej Pitrus
(zm. 7 lipca 2025)
Wybitny filmoznawca i badacz kultury audiowizualnej. Opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym książki "Kino kultu", "100 filmów grozy" oraz "Zanurzony. O sztuce Billa Violi", a także napisany do spółki z żoną Alicją Helman podręcznik akademicki "Podstawy wiedzy o filmie". Joanna Bacon
(zm. 14 lipca 2025)
Brytyjska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, najlepiej znana z kultowej komedii romantycznej "To właśnie miłość
" oraz serialu "Rodzice
". Joanna Kołaczkowska
(zm. 17 lipca 2025)
Legendarna polska aktorka kabaretowa i teatralna, członkini kabaretu Hrabi. Jej głos można było usłyszeć w takich animacjach jak "Gdzie jest Dory?
", "Coco
" oraz "Życzenie
". Malcolm-Jamal Warner
(zm. 20 lipca 2025)
Amerykański aktor, który zyskał popularność dzięki występom w sitcomie "Bill Cosby Show
". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Strefa zrzutu
", "Tyson
", "Czarna eskadra
" czy "Nie wszystko złoto, co się świeci
". Ozzy Osbourne
(zm. 22 lipca 2025)
Brytyjski muzyk i wokalista, ikona heavy metalu, frontman zespołu Black Sabbath. Zagrał niewielkie role m.in. w komedii sci-fi "Jeźdźcy burzy
" i horrorze "Metalowa zemsta
". Miał też cameo w komediach "Mały Nicky
", "Austin Powers i Złoty Członek
" czy "Ghostbusters. Pogromcy duchów
". Ponadto użyczył głosu m.in. bohaterom animacji "Gnomeo i Julia
" i "Trolle 2
".
Ozzy OsbourneHulk Hogan
(zm. 24 lipca 2025)
Legenda amerykańskiego wrestlingu. Poza ringiem święcił również triumfy na dużym ("Kosmita z przedmieścia
", "Pan niania
") i małym ekranie ("Grom w raju
").
Hulk HoganDon Zimmerman
(zm. 24 lipca 2025)
Ceniony amerykański montażysta, znany m.in. z takich głośnych tytułów jak serie "Rocky
" i "Noc w muzeum
", a także "Wystarczy być
", "Niebiosa mogą zaczekać
", "Ace Ventura: Psi detektyw
" oraz "Gruby i chudszy
". Odeh Hathalin
(zm. 28 lipca 2025)
Palestyński aktywista, który pracował jako konsultant nad nagrodzonym Oscarem dokumentem "Nie chcemy innej ziemi
". Jonathan Kaplan
(zm. 1 sierpnia 2025)
Amerykański reżyser mający na koncie takie głośne filmy jak "Oskarżeni
" z Jodie Foster
, "Obsesja namiętności
" z Kurtem Russellem
oraz "Pole miłości
" z Michelle Pfeiffer
. Tomasz Jarosz
(zm. 4 sierpnia 2025)
Polski aktor dubbingowy, którego charakterystyczny głos można było usłyszeć m.in. w "Scoobym-Doo
", "Spongebobie Kanciastoportym
", "Ricku i Mortym
", a także produkcjach z uniwersum Marvela i "Gwiezdnych wojen
". Jim Lovell
(zm. 7 sierpnia 2025 )
Amerykański astronauta, weteran czterech lotów kosmicznych: Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 i Apollo 13. W opowiadającym o tej ostatniej misji "Apollo 13
" Rona Howarda
, którego scenariusz powstał na podstawie książki Lovella
"Apollo 13. Utracony Księżyc", w jego rolę wcielił się Tom Hanks
. Jerzy Dziewulski
(zm. 11 sierpnia 2025)
Polski policjant, antyterrorysta, polityk, pracował jako konsultant na planie popularnego serialu "07, zgłoś się". Gościnnie pojawił się w kilku jego odcinkach. Andrzej Werner
(zm. 12 sierpnia 2025)
Ceniony krytyk filmowy i filmoznawca, przez dekady związany z Instytutem Badań Literackich PAN i warszawską Akademią Teatralną. Był autorem licznych publikacji poświęconych kinu, literaturze i kulturze XX wieku, a także aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego i społecznego. Terence Stamp
(zm. 17 sierpnia )
Brytyjski aktor. W świadomości masowej widowni zapisał się jako złowieszczy generał Zod
z filmów o Supermanie
. W latach 80. i 90. wystąpił m.in. w "Wall Street
" Olivera Stone’a
, "Młodych strzelbach
" oraz kultowym australijskim filmie "Priscilla, królowa pustyni
". Na uwagę zasługują także jego role. w"Teoremacie" Piera Paola Pasoliniego
, "Angolu
" Stevena Soderbergha
i "Walkirii
" Bryana Singera
. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Zabójczym rejsie
" i "Ostatniej nocy w Soho
". Eduardo Serra
(zm. 19 sierpnia 2025)
Operator najlepiej znany ze zdjęć do filmów "Dziewczyna z perłą
" (reż. Peter Webber
) i dwóch części "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci
" (reż. David Yates
), laureat nagród na festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Chętnie współpracował z Patrice'em Leconte
i Claude'em Chabrolem
. Efekty jego pracy mogliśmy zobaczyć też w takich filmach jak "Między piekłem a niebem
" (reż. Vincent Ward
), "Więzy miłości
" (reż. Michael Winterbottom
), "Krwawy diament
", "Opór
" (reż. Edward Zwick
) czy "Niezniszczalny
" (reż. M. Night Shyamalan
). Marcel Łoziński
(zm. 20 sierpnia 2025)
Polski dokumentalista, zdobywca nagrody Europejskiej Akademii Filmowej za "Poste restante
"; "89 mm od Europy
" przyniosło mu nominację do Oscara
w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Opracował metodę tzw. "zagęszczania rzeczywistości", która polegała na wprowadzeniu do filmowanego świata własnego "agenta", osoby mającej "potrząsnąć akwarium" i sprowokować rzeczywistość. Przykładem takiego "agenta" był np. jego syn Tomek
w filmie "Wszystko może się przytrafić
": sześciolatek przemierzający Park Łazienkowski i rozmawiający z przechodniami. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Wizyta
", "Egzamin dojrzałości
", "Ćwiczenia warsztatowe
", "Las katyński
", "Żeby nie bolało
" czy "Jak to się robi
".
Marcel ŁozińskiStanisław Sojka
(zm. 21 sierpnia 2025)
Polski muzyk, wokalista, kompozytor i aranżer, twórca hitu "Tolerancja (Na miły Bóg)". W jego dorobku znajdziemy też takie piosenki jak "Absolutnie nic", "Cud niepamięci", czy "Czas nas uczy pogody". Wraz z Grzegorzem Turnauem stworzył utwór"Soplicowo", który promował film "Pan Tadeusz
" (reż. Andrzej Wajda
). Zagrał niewielkie role w filmach "Przyspieszenie
" (reż. Zbigniew Rebzda
) i "Jutro będzie lepiej
" (reż. Dorota Kędzierzawska
).
Stanisław SojkaJerry Adler
(zm. 23 sierpnia 2025)
Aktor najlepiej znany z serialu "Rodzina Soprano
", w którym wcielał się w Hermana "Hesha" Rabkina, doradcę Tony’ego Soprano. Aktor miał również na koncie m.in. rolę prawnika Howarda Lymana w "Żonie idealnej
" i jej spin-offie "Sprawa idealna
", a także postać zastępcy szefa nowojorskiej straży pożarnej w "Wołaniu o pomoc
". Graham Greene
(zm. 1 września 2025)
Kanadyjski aktor filmowy i teatralny, któremu popularność przyniosła rola Kopiącego Ptaka w "Tańczącym z wilkami
" (reż. Kevin Costner
). Mogliśmy zobaczyć go też w takich filmach jak "Maverick
", "Szklana pułapka 3
" czy "Zielona mila
". W późniejszych latach wystąpił m.in. w filmach: "Transamerica
", "Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu
", "W krainie pieniądza
", "Chata
", "Wind River. Na przeklętej ziemi
" czy "Gra o wszystko
". Giorgio Armani
(zm. 4 września 2025)
Legendarny kreator mody, przygotował kostiumy do "Amerykańskiego żigolaka
" Paula Schradera
czy "Wysokich obcasów
" Pedra Almodóvara
. Jego projekty mogliśmy zobaczyć w ponad 100 filmach, a jeszcze częściej na czerwonych dywanach. Do największych miłośników jego marki należą Cate Blanchett
, Jodie Foster
, Julia Roberts
, Jessica Chastain
, Leonardo DiCaprio
i Robert De Niro
.
Giorgio ArmaniStuart Craig
(zm. 7 września 2025)
Brytyjski scenograf najlepiej znany z pracy przy filmach o przygodach Harry'ego Pottera
. Za pracę przy filmach "Gandhi
" (reż. Richard Attenborough
), "Niebezpieczne związki
" (reż. Stephen Frears
) i "Angielski pacjent
" (reż. Anthony Minghella
) został uhonorowany Oscarami. Robert Redford
(zm. 16 września 2025)
Aktor, reżyser, koneser kina niezależnego, pomysłodawca Festiwalu Filmowego Sundance. Zapamiętamy go dzięki występom w thrillerach szpiegowskich i politycznych ("Trzy dni kondora
", "Wszyscy ludzie prezydenta
", "Zawód: Szpieg
"), westernach ("Butch Cassidy i Sundance Kid
", "Jeremiah Johnson
"), melodramatach ("Pożegnanie z Afryką
", "Zaklinacz koni
") oraz komediach kryminalnych ("Żądło
", "Gentleman z rewolwerem
").
Robert RedfordHenry Jaglom
(zm. 22 września 2025)
Reżyser, scenarzysta i aktor, współpracował z największymi twórcami kina amerykańskiego lat 60. i 70., m.in. Dennisem Hopperem
("Ostatni film
") i Jackiem Nicholsonem
("Jedźmy przed siebie
") W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Nowy rok
", "Déjà vu
", "Queen of the Lot
" czy "Train to Zakopané
". Mogliśmy zobaczyć go też w "Drugiej stronie wiatru
", nieukończonym filmie Orsona Wellesa
, który po latach doczekał się realizacji przez Netflix. Claudia Cardinale
(zm. 23 września 2025)
Jedna z największych gwiazd kina europejskiego. Zapamiętamy ją z filmów Luchino Viscontiego
("Rocco i jego bracia
", "Lampart
", "Portret rodzinny we wnętrzu
"), Federico Felliniego ("Osiem i pół
"), Sergia Leone
("Pewnego razu na Dzikim Zachodzie
") czy Wernera Herzoga
("Fitzcarraldo
"). Jane Goodall
(zm. 1 października 2025)
Brytyjska prymatolożka specjalizująca się w szympansach, bohaterka licznych filmów dokumentalnych i przyrodniczych, m.in. "Pułapek rozwoju
", "Jane
" czy "Jane Goodall: Nadzieja na przyszłość
". W 2023 roku na Apple TV+ trafił inspirowany jej życiem serial przygodowy "Jane
".
Jane GoodallPatricia Routledge
(zm. 3 października 2025)
Brytyjska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Największą sławę przyniosła jej rola Hiacynty Bukiet, bohaterki popularnego sitcomu "Co ludzie powiedzą?
". zapisała się w świadomości widzów jako aktorka komediowa ("Nie podnoście mostów, opuśćcie rzekę
", "Szczęście pani Blossom
", "Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii
"), w swoim dorobku miała też role dramatyczne. Na uwagę zasługują jej występy w "Nauczycielu z przedmieścia
", telewizyjnym dramacie "Missing Persons
" czy serialu "Talking Heads
". Rola w nim przyniosła jej nominację do nagrody BAFTA. Ron Dean
(zm. 5 października 2025)
Aktor filmowy i telewizyjny Ron Dean
, znany z ról w takich produkcjach jak "Ścigany
", "Mroczny Rycerz
" czy "Klub winowajców
". Występował też w takich serialach jak "Zdarzyło się jutro
" oraz – gościnnie – "Frasier"
, "Ostry dyżur
" czy "Sprawy rodzinne
". John Woodvine
(zm. 6 października 2025)
Brytyjski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny najlepiej znany z występu w horrorze "Amerykański wilkołak w Londynie
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Diabły
", "Wichrowe wzgórza
", "Perswazje
" czy "Vanity Fair. Targowisko próżności
". Diane Keaton
(zm. 11 października 2025)
Amerykańska aktorka, laureatka Oscara za tytułową rolę w filmie "Annie Hall" Woody'ego Allena, z którym współpracowała też przy takich tytułach jak "Zagraj to jeszcze raz, Sam
" (reż. Herbert Ross
), "Śpioch
", "Miłość i śmierć
", "Manhattan
", "Złote czasy radia
" czy "Tajemnica morderstwa na Manhattanie
". Uznanie przyniosły jej też role w trylogii Ojca chrzestnego
(reż. Francis Ford Coppola
) i komediodramacie "Lepiej późno niż później
" (reż. Nancy Meyers
), w którym stworzyła duet z Jackiem Nicholsonem
. Choć w jej filmografii znajdziemy liczne role komediowe – m.in. w "Ojcu panny młodej
" i "Ojcu panny młodej II
", "Zmowie pierwszych żon
", "Rodzinnym domu wariatów
", "A właśnie że tak!
", "Wielkim weselu
", "Kochajmy się od święta
" czy "Pozycji obowiązkowej
" i jej kontynuacji "Book Club. Następnym rozdziale
" – w swoim CV miała też świetne kreacje dramatyczne, m.in. w "Czerwonych
" Warrena Beatty'ego
, "Pokoju Marvina
" czy serialu "Młody papież
".
Diane KeatonDrew Struzan
(zm. 13 października 2025)
Amerykański ilustrator i grafik, autor ponad 150 plakatów, m.in. do takich filmów jak "Gwiezdne wojny
", "E.T.
", "Łowca androidów
", "Powrót do przyszłości
" czy "Indiana Jones
". June Lockhart
(zm. 23 października 2025)
Amerykańska aktorka teatralne, filmowa i telewizyjna. Największą sławę przyniosły jej role Ruth Martin w emitowanym w latach 1954–1974 serialu "Lassie
" oraz Maureen Robinson z "Zagubionych w kosmosie
". Maciej Karpiński
(zm. 24 października 2025)
Polski scenarzysta, prozaik, dramaturg, krytyk. Współtwórca takich filmów jak "Pokój z widokiem na morze
" (Janusz Zaorski
), "Kobieta samotna
" (Agnieszka Holland
), "Koniec gry
" (reż. Feliks Falk
), "Pierścionek z orłem w koronie
" (reż. Andrzej Wajda
), "Córy szczęścia
" (reż. Márta Mészáros
), "Różyczka
" i "Różyczka 2
" (reż. Jan Kidawa-Błoński
), "Najlepszy
" (reż. Łukasz Palkowski
) czy serialu "Osiecka
". Björn Andrésen
(zm. 25 października 2025)
Szwedzki aktor i muzyk, który jako nastolatek zyskał światową sławę dzięki roli Tadzia w filmie "Śmierć w Wenecji
" (reż. Luchino Visconti
). Wystąpił w ponad 30 produkcjach filmowych i telewizyjnych, m.in. "Midsommar. W biały dzień
" Ariego Astera
. W 2021 roku na festiwalu Sundance zadebiutował dokument "Najpiękniejszy chłopiec na świecie
", którego był bohaterem. Prunella Scales
(zm. 27 października 2025)
Brytyjska aktorka najlepiej znana z roli Sybil Fawlty w serialu "Hotel Zacisze
". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Synowie III Rzeszy
" (Franklin J. Schaffner
), "Powrót do Howard's End
" (James Ivory
), "Wilk
" (Mike Nichols
) czy "Johnny English
" (reż. Peter Howitt
). Tchéky Karyo
(zm. 31 października 2025)
Francuski aktor tureckiego pochodzenia. Znany z filmów Luca Bessona
"Nikita
" oraz "Joanna d'Arc
". Zagrał w takich produkcjach jak" "Bad Boys
", "Doberman
", "Niedźwiadek
" czy "Bella i Sebastian
.