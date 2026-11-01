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Wszystkich Świętych: Ludzie kina i TV, których pożegnaliśmy w ostatnim roku

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Wszystkich+%C5%9Awi%C4%99tych%3A+Ludzie+kina+i+TV%2C+kt%C3%B3rych+po%C5%BCegnali%C5%9Bmy+w+ostatnim+roku-169338
Wszystkich Świętych: Ludzie kina i TV, których pożegnaliśmy w ostatnim roku
Dzień Wszystkich Świętych to okazja, by przywołać pamięć twórców, aktorów i innych twórców świata kina oraz telewizji, których straciliśmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wspominamy tych, którzy dzięki swojemu talentowi, zaangażowaniu i artystycznej odwadze zapisali się w historii ekranu. Choć ich już z nami nie ma, pozostawione przez nich filmy i seriale nadal poruszają, inspirują i łączą kolejne pokolenia widzów.

Pomóżcie nam rozbudować poniższe zestawienie o nazwiska osób, których dorobek szczególnie zapadł Wam w pamięć. Wspólnie zadbajmy o to, by ich twórczość i zasługi nie zostały zapomniane.

Wspominamy osobistości świata kina, którzy odeszli w minionym roku



Ann Robinson (zm. 26 września 2025)
Aktorka najlepiej znana z roli Sylvie Van Buren – bohaterki, która pomaga granemu przez Gene'a Barry'ego naukowcowi opracować plan pokonania Marsjan w "Wojnie światów" Byrona Haskina. Pojawiła się też w epizodycznej roli w "Wojnie światów" Stevena Spielberga.

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Ann Robinson 
Tchéky Karyo (zm. 31 października 2025)
Francuski aktor i muzyk tureckiego pochodzenia, znany m.in. z filmów Luca Bessona "Nikita" oraz "Joanna d'Arc". Zagrał w takich produkcjach jak m.in. "Bad Boys", "Doberman", "Niedźwiadek" czy "Bella i Sebastian" oraz w serialu "Zaginiony". 

Adam Greenberg (zm. 31 października 2025)
Nominowany do Oscara operator filmowy, który pracował m.in. przy takich filmach jak "Terminator" i "Terminator 2: Dzień sądu"

Jerzy Derfel (zm. 3 listopada 2025)
Polski pianista, kompozytor i dyrygent, współpracował ze Stanisławem Bareją przy kultowych komediach "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i "Miś". Jest też autorem muzyki do seriali "Droga" i "Kocham Klarę".

Diane Ladd (zm. 3 listopada 2025)
Amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna najlepiej znana z roli Marietty Fortune, matki Luli (Laura Dern, jej córka) w "Dzikości serca" Davida Lyncha. Występ ten przyniósł jej nominację do Oscara. O statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej walczyła też dzięki kreacjom w dramatach obyczajowych "Alicja już tu nie mieszka" i "Historia Rose".

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 Diane Ladd i Laura Dern
Barbara Ptak (zm. 5 listopada 2025)
Wybitna kostiumografka i scenografka, której projekty współtworzyły wizualny język polskiego kina. Cztery filmy z jej kostiumami – "Nóż w wodzie", "Faraon", "Ziemia obiecana" i "Noce i dnie" – zdobyły nominacje do Oscara. To właśnie dzięki niej ekranowe światy Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza czy Tadeusza Konwickiego nabierały wyjątkowej głębi i stylu. Zapisała się też w pamięci widzów dzięki kostiumom do kultowego serialu "Królowa Bona".

Pauline Collins (zm. 5 listopada 2025) 
Aktorka najlepiej znana z tytułowej roli w komedii "Shirley Valentine". Przyniosła jej ona nagrodę BAFTA oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu. Zapamiętamy ją też z występów w takich filmach jak "Rajska droga", "Poznasz przystojnego bruneta", "Albert Nobbs", "Kwartet" czy serialu "Samotnia". 

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Pauline Collins
Lee Tamahori (zm. 7 listopada 2025)
Jeden z najwybitniejszych nowozelandzkich reżyserów, autor kultowego "Tylko instynkt" i hollywoodzkiego hitu "Śmierć nadejdzie jutro" z Pierce'em Brosnanem w roli Jamesa Bonda

Tatsuya Nakadai (zm. 8 listopada 2025) – jeden z najwybitniejszych aktorów w historii japońskiego kina i teatru znany z takich klasycznych filmów jak "Ran", "Harakiri", "Bunt", "Sobowtór" i "Kwaidan". 

Sally Kirkland (zm. 11 listopada 2025)
Tytułowa Anna z inspirowanego losami Joanny Pacuły i Elżbiety Czyżewskiej filmu Jerzego Bogajewicza. Rola ta przyniosła jej m.in. Złoty Glob oraz nominację do Oscara. 

Homayoun Ershadi (zm. 11 listopada 2025)
Irański aktor znany m.in. z nagrodzonego Złotą Palmą "Smaku wiśni" Abbasa Kiarostamiego. W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Chłopiec z latawcem" Marca Forstera, "Bardzo poszukiwany człowiek" Antona Corbijna i "Wróg numer jeden" Kathryn Bigelow.

Udo Kier (zm. 23 listopada 2025)
Pochodzący z Niemiec aktor charakterystyczny, który współpracował m.in. z Paulem Morrisseyem ("Ciało dla Frankensteina", "Krew dla Draculi"), Walerianem Borowczykiem ("Krew doktora Jekylla"), Larsem von Trierem ("Królestwo", "Przełamując fale", "Tańcząc w ciemnościach", "Dogville", "Melancholia"), Gusem van Santem ("Moje własne Idaho", "I kowbojki mogą marzyć") czy Kleberem Mendonçą Filho ("Tajny agent"). Sympatię przyniosły mu też role w dwóch częściach "Iron Sky" Timo Vuorensoli i "Moim sąsiedzie Adolfie" Leona Prudovsky'ego.

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Udo Kier
Nikodem Marecki (zm. 27 listopada 2025)
Aktor dziecięcy znany z "Białej odwagi" Marcina Koszałki oraz "Zołzy" Tomasza Koneckiego; gościnnie występował też w serialach, m.in. "Eryniach" i "Szpitalu św. Anny". 

Tom Stoppard (zm. 29 listopada 2025) 
Legendarny dramaturg i scenarzysta, laureat czterech nagród Tony, a także zdobywca Oscara i Złotego Globu za scenariusz "Zakochanego Szekspira". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Brazil" (reż. Terry Gilliam), "Imperium Słońca" (reż. Steven Spielberg), "Ultimatum Bourne'a" (reż. Paul Greengrass), "Anna Karenina" (reż. Joe Wright) czy "Tulipanowa gorączka" (reż. Justin Chadwick).

Cary-Hiroyuki Tagawa (zm. 4 grudnia 2025) 
Aktor najlepiej znany z roli Shang-Tsunga z filmu "Mortal Kombat" oraz Nobuske Tagomiego z serialu "Człowiek z Wysokiego Zamku". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Ostatni cesarz", "Licencja na zabijanie", "Ostry poker w małym Tokio", "Kickboxer 2: Godziny zemsty", "Wschodzące słońce", "Pearl Harbor", "Wyznania gejszy", "Mój przyjaciel Hachiko", "Tekken", "47 roninów" czy "Little Boy". Mogliśmy usłyszeć go też w animacji "Niebieskooki samuraj". 

Peter Greene (zm. 12 grudnia 2025)
Aktor charakterystyczny, który specjalizował się w rolach złoczyńców. Widzowie pamiętają go z ról Zeda w "Pulp Fiction" i Doriana Tyrella z "Maski". 

Rob Reiner (zm. 14 grudnia 2025) 
Amerykański reżyser, scenarzysta, producent filmowy i aktor, twórca opowiadającego o fikcyjnym zespole rockowym mockumentu "Oto Spinal Tap" (jego kontynuacja trafiła na ekrany w 2025 roku), przygodowego fantasy "Narzeczona dla księcia", komedii romantycznej "Kiedy Harry poznał Sally", horroru "Misery" czy dramatu sądowego "Ludzie honoru". Na ekranie mogliśmy go zobaczyć m.in. w komedii kryminalnej "Wyrzuć mamę z pociągu" (reż. Danny DeVito), "Pocztówkach znad krawędzi" (reż. Mike Nichols), "Bezsenności w Seattle" (reż. Nora Ephron) czy "Wilku z Wall Street" (reż. Martin Scorsese). 

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Rob Reiner
James Ransone (zm. 19 grudnia 2025) 
Aktor telewizyjny i filmowy znany m.in. z serialu "Prawo ulicy" oraz horrorów "Sinister" i "Sinister II", "To: Rozdział II" czy "Czarny telefon".

Michał Urbaniak (zm. 20 grudnia 2025)
Jeden z najważniejszych polskich muzyków jazzowych, innowator gatunku jazz fusion, a także kompozytor muzyki filmowej i aktor. Wśród jego najważniejszych soundtracków znajdują się m.in.: "Dług" Krzysztofa Krauzego, "Eden" Andrzeja Czeczota oraz "Pożegnanie jesieniMariusza Trelińskiego. Za dwa pierwsze otrzymał nagrody na festiwalu filmowym w Gdyni. 

Mohammad Bakri (zm. 24 grudnia 2025) – palestyński aktor i reżyser najlepiej znany z prezentowanego w 2022 roku w Cannes "Chłopca z niebios" i serialu "Homeland". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć także w "Those About to Die" i "Domu Dawida". Jego dokument "Jenin Jenin", który przedstawiał życie mieszkańców palestyńskiego obozu dla uchodźców po operacji Ochronna Tarcza, do dziś jest zakazany w Izraelu.

Brigitte Bardot (zm. 28 grudnia 2025)
Modelka, piosenkarka i aktorka, która po zakończeniu kariery poświęciła się walce o prawa zwierząt. Międzynarodowy rozgłos przyniosły jej występy w takich filmach jak "I Bóg stworzył kobietę" Rogera Vadima, "Prawda" Henriego-Georges'a Clouzota czy "Pogarda" Jeana-Luca Godarda. Dzięki kreacjom seksualnie wyzwolonych hedonistek stała się jednym z najbardziej znanych symboli seksu lat 50. i 60. 

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Brigitte Bardot
Jacek Kulczycki (zm. 28 grudnia 2025)
Producent filmowy i legenda polskiej reklamy, założyciel i właściciel Studia Filmowego OTO. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Kołysanka" (reż. Juliusz Machulski), "Obława" (reż. Marcin Krzyształowicz) czy "7 uczuć" (reż. Marek Koterski). 

Isiah Whitlock Jr. (zm. 30 grudnia 2025)
Amerykański aktor charakterystyczny, znany m.in. z ról w serialach "Prawo ulicy", "Wysoki sądzie", "Figurantka" oraz "Rezydencja". Regularnie pojawiał się też na dużym ekranie, kilkakrotnie współpracując np. ze Spikiem Lee. Zagrał w sześciu filmach reżysera, w tym w "Czarnym bractwie. BlacKkKlansman", "Pięciu braciach" i "25. godzinie", 

Béla Tarr (zm. 6 stycznia 2026)
Węgierski reżyser, twórca takich słynnych filmów jak "Szatańskie tango", "Potępienie" i "Koń turyński". Międzynarodowe uznanie przyniosły mu dzieła zrealizowane w charakterystycznym, ascetycznym stylu: czarno-białe zdjęcia, ekstremalnie długie ujęcia, minimum dialogów oraz pesymistyczna, często apokaliptyczna wizja świata.

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Béla Tarr 
T.K. Carter (zm. 9 stycznia 2026
Amerykański aktor znany m.in. z takich produkcji jak "Coś", "Uciekający pociąg", "Mój przyjaciel Marsjanin", "Domino" oraz "Droga powrotna".

Catherine O'Hara (zm. 30 stycznia 2026)
Kanadyjska aktorka, którą polscy widzowie znali  doskonale z takich klasyków jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Sok z żuka" oraz "Schitt's Creek". Ten ostatni przyniósł jej Złoty Glob oraz nagrodę Emmy. W dorobku O'Hary znajdziemy również m.in. "Studio", "The Last of Us", "Miasteczko Halloween" oraz "Dzikiego robota".

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  Catherine O'Hara
Piotr Kmiecik (zm. 5 lutego 2026)
Jeden z najbardziej cenionych polskich montażystów. Jego filmografia liczyła kilkadziesiąt tytułów, w tym takie głośne produkcje jak "Kos", "Znachor", "Wataha" i "Kruk". W trakcie trwającej ponad dwie dekady kariery zdobył m.in. dwie nagrody na festiwalu w Gdyni, a także cztery nominacje do Orłów. Był współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Montażystów.        

Edward Linde-Lubaszenko (zm. 8 lutego 2026)
Polski aktor filmowy i teatralny znany m.in. z ról w takich klasykach jak "Psy", "Sztos", "Piłkarski poker" i "Chłopaki nie płaczą". Inne słynne tytuły w jego filmografii to: "Lista Schindlera", "Kontrakt", "Młode wilki", "Karol - człowiek, który został papieżem", "Róża", "Pakt", "Artyści", "M jak miłość" oraz "Barwy szczęścia". Łącznie zagrał ponad 70 ról filmowych i ponad 100 teatralnych. 

Edward Linde-Lubaszenko
James Van Der Beek (zm. 11 lutego 2026)
Amerykański aktor najlepiej znany z roli Dawsona Leery'ego w młodzieżowym serialu "Jezioro marzeń". W jego dorobku znajdziemy też takie tytuły jak: "Straszny film", "Żyć szybko, umierać młodo", "Długi, wrześniowy weekend", "Pomniejszenie", "Jay i Cichy Bob kontratakują", "Nie zadzieraj z zołzą spod 23", "CSI: Cyber", "Pose" oraz "Elle".

Bożena Dykiel (zm. 12 lutego 2026)
Legendarna polska aktorka mająca na koncie role m.in. u Andrzeja Wajdy, Stanisława Barei, Marka Koterskiego i Krzysztofa Kieślowskiego. Do najbardziej znanych tytułów z jej udziałem należały: "Alternatywy 4", "Wesele", "Ziemia obiecana", "Brunet wieczorową porą", "Janosik", "Wyjście awaryjne", "Przesłuchanie", "Dzień świra" oraz "Na Wspólnej". W tym ostatnim przez ponad dwie dekady grała kochaną przez widzów Marię Ziębę.

Bożena Dykiel 
Tom Noonan (zm. 14 lutego 2026)
Amerykański aktor, reżyser oraz scenarzysta najlepiej znany z występów w "Czerwonym smoku" i drugim "RoboCopie". Na koncie miał również role m.in. w "Mystery Train", "Wrotach niebios", "Gorączce" i "Synekdosze, Nowym Jorku".

Robert Duvall (zm. 15 lutego 2026) 
Aktor będący ikony amerykańskiego kina. W swojej długoletniej karierze był siedmiokrotnie nominowany do Oscara. Do najbardziej znanych filmów z jego udziałem należały: dwie części "Ojca chrzestnego", "Czas apokalipsy", "THX 1138", "Upadek", "MASH", "Sieć", "Sędzia" i "Zabić drozda". Statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej otrzymał za dramat muzyczny "Pod czułą kontrolą". 

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Robert Duvall
Eric Dane (zm. 19 lutego 2026)
Amerykański aktor znany najlepiej z ról w serialach "Chirurdzy", "Euforia" i "Czarodziejki". W jego dorobku znajdziemy również takie tytuły jak: "Ostatni okręt", "X-Men: Ostatni bastion", "Marley i ja", "Walentynki", "Burleska" i "Bad Boys: Ride or Die".

Robert Carradine (zm. 23 lutego 2026)
Amerykański aktor, znany między innymi z ról w filmach "Straceńcy", "Zemsta frajerów" oraz serialu "Lizzie McGuire". Wystąpił także w nagrodzonym Oscarem dramacie "Powrót do domu" w reżyserii Hala Ashby'ego oraz w "Ulicach nędzy" Martina Scorsesego. Był bratem aktorów Davida i Keitha Carradine’ów.

GettyImages-130780490.jpg Getty Images © Bobby Bank
Robert Carradine
Stephen Hibbert (zm. 2 marca 2026) 
Brytyjski aktor i scenarzysta, znany m.in. z roli Pokraka w kultowej czarnej komedii Quentina Tarantino "Pulp Fiction". Wystąpił również w takich produkcjach jak "Austin Powers 2 - Szpieg, który nie umiera nigdy", "Kot", "Ja się zastrzelę" i "Jerycho".

Elżbieta Gaertner (zm. 10 marca 2026)
Polska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa. Użyczyła głosu licznym postaciom w filmach animowanych, między innymi w "Madagaskarze 2" i "Loraksie". Przez lata była również związana z Polskim Radiem, gdzie wcielała się w Irenę Jabłońską w słuchowisku "W Jezioranach". Przez lata grała w popularnych telenowelach: "Złotopolscy", "M jak miłość", "Samo życie", "Plebania" czy "Na Wspólnej". 

Halina Kowalska (zm. 18 marca 2026)
Polska aktorka teatralna i filmowa znana m.in. z "Nie lubię poniedziałku" Tadeusza Chmielewskiego, "Nie ma róży bez ognia" i serialu "Alternatywy 4" Stanisława Barei, oraz "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa. W jej filmografii znajdziemy również takie tytuły jak: "Wśród nocnej ciszy", "Milion za Laurę" i "Kłopotliwy gość".

Chuck Norris (zm. 20 marca 2026)
Amerykański aktor, mistrz sztuk walki, przedsiębiorca i jedna z największych gwiazd kina akcji lat 80. i 90. Międzynarodową popularność zapewniły mu role w filmach: "Droga smoka", "Zabijaka, zabijaka", "Porządni faceci ubierają się na czarno", "Samotny wilk McQuade" oraz serie "Zaginiony w akcji" i "Oddział Delta". Na małym ekranie odniósł olbrzymi sukces, grając tytułową rolę w serialu "Strażnik Teksasu".

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Chuck Norris
Nicholas Brendon (zm. 20 marca 2026)
Amerykański aktor znany przede wszystkim z roli Xandera Harrisa - przyjaciela i zaufanego pomocnika tytułowej bohaterki w serialu "Buffy: Postrach wampirów".  Brendon występował również m.in. w serialach "Zabójcze umysły" i "Kill Grill". 

Valerie Perrine (zm. 23 marca 2026)
Amerykańska aktorka, która zdobyła uznanie krytyków rolą Honey Bruce w biograficznym dramacie "Lenny" Boba Fosse’a. Kreacja ta przyniosła jej nominacje do Oscara i Złotego Globu. Szerokiej publiczności była znana również jako Eve Teschmacher, asystentka Lexa Luthora w filmach "Superman" i "Superman II". 

Alexander Kluge (zm. 25 marca 2026)
Niemiecki reżyser, scenarzysta, pisarz i jeden z najważniejszych przedstawicieli Nowego Kina Niemieckiego. Był współautorem manifestu z Oberhausen z 1962 roku, który postulował zerwanie z tradycyjnym modelem niemieckiej kinematografii. Za film "Artyści pod kopułą cyrku: bezradni" otrzymał Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji, a jego twórczość wywarła istotny wpływ na rozwój autorskiego kina w Niemczech. 

James Tolkan (zm. 26 marca 2026)
Amerykański aktor charakterystyczny, znany z wyrazistych ról surowych i nieustępliwych przedstawicieli władzy. Największą popularność przyniosły mu postać dyrektora Stricklanda w trylogii "Powrót do przyszłości" oraz rola komandora Toma "Stingera" Jardiana w "Top Gun". Wystąpił także w filmach "Gry wojenne", "Dick Tracy" i "Władcy Wszechświata". 

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James Tolkan 
Mary Beth Hurt (zm. 28 marca 2026)
Amerykańska aktorka teatralna i filmowa, trzykrotnie nominowana do nagrody Tony za role na Broadwayu. Na dużym ekranie zadebiutowała w dramacie "Wnętrza" Woody’ego Allena. W jej filmografii znalazły się również "Świat według Garpa", "Wiek niewinności","Egzorcyzmy Emily Rose" i "Prywatne piekło". 

Aleksandra Zawieruszanka (zm. 29 marca 2026)
Polska aktorka teatralna i filmowa, przez trzy dekady związana z Teatrem Narodowym w Warszawie. Popularność przyniosły jej role w filmach "Mąż swojej żony", "Walkower" i "Rzeczpospolita babska". Występowała również w popularnych serialach telewizyjnych, między innymi w "Wakacjach z duchami", "Podróży za jeden uśmiech" i "Stawce większej niż życie".

Aleksandra Zawieruszanka w "Stawce większej niż życie"
Arne Olsen (zm. 4 kwietnia 2026)
Scenarzysta znany m.in. z filmu "Power Rangers" oraz komedii "Półtora gliniarza". Pracował też przy takich produkcjach jak "Czerwony skorpion", "Wszystkie psy idą do nieba 2", "Ucieczka z Atlantydy" czy horror "Hybryda".

Mario Adorf (zm. 8 kwietnia 2026)
Włosko-niemiecki aktor znany m.in. z nagrodzonego Oscarem "Blaszanego bębenka" Volkera Schlöndorffa, westernów "Winnetou: Złoto Apaczów" (reż. Harald Reinl) i "Major Dundee" (reż. Sam Peckinpah) czy wyreżyserowanego przez Dario Argento thrillera "Ptak o kryształowym upierzeniu".

Nathalie Baye (zm. 17 kwietnia 2026)
Francuska aktorka znana m.in. z ról matek w filmach Xaviera Dolana ("Na zawsze Laurence", "To tylko koniec świata"). Sympatię publiczności przyniosły jej też występy w komediach romantycznych "Alibi.com" i "Alibi.com 2", a także wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga komedii kryminalnej "Złap mnie, jeśli potrafisz".

Patrick Muldoon (zm. 19 kwietnia 2026)
Amerykański aktor i producent znany m.in. z seriali "Dni naszego życia" i "Melrose Place" oraz filmu "Żołnierze kosmosu".

Dean Tavoularis (zm. 22 kwietnia 2026)
Scenograf i laureat Oscara, wieloletni współpracownik Francisa Forda Coppoli, z którym nakręcił aż 13 filmów, w tym wszystkie części "Ojca chrzestnego", "Rozmowę" i "Czas apokalipsy".

Beau Starr (zm. 24 kwietnia 2026)
Amerykański aktor, który ma w swojej filmografii m.in. "Chłopców z ferajny", "Halloween 4", "Urodzonego czwartego lipca" czy "Gdzie leży prawda".

Gerry Conway (zm. 26 kwietnia 2026)
Amerykański twórca komiksów, pisarz, scenarzysta i producent. W ciągu swojej kariery związany był z największymi wydawnictwami – Marvel Comics, dla którego pracował m.in. nad historiami o Punisherze, Benie Reillym czy Jackalu, oraz DC Comics, gdzie współtworzył takich bohaterów jak Firestorm, Power Girl, Jason Todd czy złoczyńcę znanego jako Killer Croc.

Michael Pennington (zm. 7 maja 2026)
Brytyjski aktor, który zapisał się w pamięci widzów dzięki występowi w filmie "Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi", gdzie wcielił się w Moffa Tiaana Jerjerroda. Pojawił się także w takich produkcjach jak "Hamlet" Tony'ego Richardsona czy "Żelazna Dama".

Stanisława Celińska (zm. 12 maja 2026) 
Polska aktorka filmowa i teatralna oraz wokalistka znana m.in. z takich filmów jak "Krajobraz po bitwie", "Panny z Wilka", "Hipoteza", "Nie ma róży bez ognia" (1974), "Noce i dnie" (1975) Jerzego Antczaka, "Pieniądze to nie wszystko" (2001).

Stanisława Celińska
Donald Gibb (zm. 12 maja 2026)
Amerykański aktor charakterystyczny, któremu największą popularność przyniosła rola Fredericka "Ogre’a" Palowaskiego w serii "Zemsta frajerów". Grał też w filmach "Krwawy sport", "Conan Barbarzyńca", "Wydział pościgowy" i "Hancock".

Jack Taylor (zm. 12 maja 2026)
Amerykański aktor najlepiej znany z niskobudżetowych europejskich produkcji lat 70., przede wszystkim filmów Jesúsa Franco ("Succubus", "Książę Dracula", "Eugenie"). W jego filmografii są też "Kleopatra", "1492: Wyprawa do raju", "Dziewiąte wrota" czy "Duchy Goi". 

Barry Blaustein (zm. 12 maja 2026) 
Scenarzysta znany z pracy nad programem "Saturday Night Live" oraz współpracy z Eddiem Murphym, dla którego napisał m.in. takie filmy jak "Książę w Nowym Jorku" oraz "Gruby i chudszy.

Krzysztof Piesiewicz (zm. 14 maja 2026)
Wybitny polski scenarzysta, prawnik i były senator, współautor scenariuszy do najważniejszych filmów Kieślowskiego. Wśród nich są m.in. "Bez końca", "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki" oraz trylogia "Trzy kolory". Za scenariusz filmu "Trzy kolory: Czerwony" otrzymał nominację do Oscara.

Tom Kane (zm. 18 maja 2026)
Aktor głosowy pracujący w branży animacji i gier wideo. Największą popularność przyniosła mu rola Yody w serialu animowanym "Gwiezdne wojny: Wojny klonów". Grał też profesora Atomusa z "Atomówek" czy Woodhouse’a z serialu "Archer".

Marcia Lucas (zm. 27 maja 2026)
Montażystka oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen", była żona George'a Lucasa. Za "Nową nadzieję", przy której współpracowała z Richardem Chewem i Paulem Hirschem, otrzymała Oscara. W jej filmografii są też "THX 1138", "Amerykańskie graffiti" i "Alicja już tu nie mieszka".

Anthony Head (zm. 1 czerwca 2026)
Angielski aktor filmowy i serialowy znany z seriali "Buffy: Postrach wampirów" (gdzie grał Ruperta Gilesa, mentora głównej bohaterki), "Przygody Merlina" i "Ted Lasso".

James Handy (zm. 3 czerwca 2026) 
Aktor charakterystyczny znany z niewielkich ról w takich filmach jak "Jumanji", "Logan: Wolverine" czy "Top Gun: Maverick". 

Marjane Satrapi (zm. 4 czerwca 2026)
Nominowana do Oscara irańsko-francuska artystka, autorka komiksów, animatorka i reżyserka. Międzynarodową sławę przyniósł jej autobiograficzny komiks "Persepolis", na podstawie którego nakręciła animację "Persepolis". W jej filmografii są też "Kurczak ze śliwkami", "Głosy" i "Skłodowska".

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Marjane Satrapi
Janusz Michałowski (zm. 11 czerwca 2026)
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny znany m.in. z filmów "Zmory", "Vabank", "Seksmisja"), "Lawa. Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza") czy "Kamień na kamieniu".

Anne Schedeen (zm. 14 czerwca 2026)
Amerykańska aktorka znana przede wszystkim z roli Kate Tanner w kultowym serialu "ALF". Grała też w serialach "Emergency!", "Simon & Simon", "Paper Dolls" i "Potyczki Amy".

Daveigh Chase (zm. 16 czerwca 2026)
Amerykańska aktorka znana przede wszystkim z użyczenia głosu Lilo w animacji "Lilo i Stitch" oraz z roli Samary Morgan w horrorze "The Ring". Wystąpiła też m.in. w "S. Darko" (powtarzając rolę z "Donniego Darko") oraz w "Chłopcu z czerwonym wózkiem".

James Burrows (zm. 19 czerwca 2026)
Ceniony amerykański reżyser serialowy, pięciokrotny zdobywca nagrody Emmy. Największe uznanie przyniosła mu praca przy komediach "Taxi", "Zdrówko!" i "Frasier". Pracował też przy takich serialach jak "Przyjaciele", "Will i Grace", "Trzecia planeta od Słońca" oraz "Dharma i Greg”. 

GettyImages-117425264.jpg Getty Images © Matthew Imaging
James Burrows 
Michael Byrne (zm. 20 czerwca 2026)
Brytyjski aktor charakterystyczny. Widzowie pamiętają Byrne'a także z roli pułkownika Vogla w "Indianie Jonesie i ostatniej krucjacie" Stevena Spielberga. Z kolei w "Harrym Potterze i Insygniach Śmierci: Części I" wcielił się w starszego Gellerta Grindelwalda, niegdyś pokonanego przez Albusa Dumbledore'a

Jeff Olson (zm. 21 czerwca 2026) 
Producent efektów wizualnych i modelarz, który przez ćwierć wieku był częścią słynnego studia Industrial Light & Magic. W trakcie swojej imponującej kariery pracował przy takich franczyzach jak "Gwiezdne wojny" czy "Star Trek".

Ann Blyth (zm. 24 czerwca 2026)
Aktorka najlepiej znana z roli Vedy, córki granej przez Joan Crawford tytułowej bohaterki "Mildred Pierce". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Brutalna siła", "Zemsta kobiety", "Historia Heleny Morgan" czy serial "Napisała: Morderstwo".

Moritz Borman (zm. 1 lipca 2026)
Pochodzący z Niemiec producent, współpracownik Olivera Stone'a (zrealizowali wspólnie takie filmy jak "Aleksander", "World Trade Center" czy "Snowden"). W swoim CV miał też takie tytuły jak "Terminator 3: Bunt maszyn" i "Terminator: Ocalenie" czy "Mały Książę". 

Kjell Nilsson (zm. 2 lipca 2026) 
Szwedzko-australijski aktor oraz były sztangista, znany najlepiej z roli bezwzględnego Lorda Humungusa w kultowym filmie "Mad Max 2 - Wojownik szos". Po sukcesie "Mad Maksa 2" Nilsson wystąpił jeszcze m.in. w "Filmie o piratach", telewizyjnym "Man of Letters" oraz "Sile władzy". Następnie wycofał się z aktorstwa

Louise Lasser (zm. 6 lipca 2026)
Amerykańska aktorka komediowa znana z występów w filmach Woody'ego Allena. Po raz pierwszy współpracowała z nim w filmie "Co słychać, koteczku?". Zaraz potem wystąpiła w "Jak się masz, koteczku?". Pracę kontynuowali przy okazji filmów: "Bierz forsę i w nogi" (1969), krótkometrażowym "Men of Crisis: The Harvey Wallinger Story" (1971), "Bananowym czubku" (1971), "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać" (1972) oraz "Wspomnieniach z gwiezdnego pyłu" (1980). 

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Louise Lasser
Tadeusz Baranowski (zm. 7 lipca 2026) 
Artysta malarz, grafik i jeden z najbardziej znanych autorów polskiego komiksu. Był twórcą takich postaci jak Smok Diplodok, profesorek Nerwosolek, Entomologia Motylkowska, Orient Men, Szlurp i Burp oraz Bąbelek i Kudłaczek. W latach 80. rozpoczął współpracę z belgijskim wydawnictwem Editions du Lombard. Publikował komiksy w magazynie "Tintin" i współpracował z takimi scenarzystami jak Bom i Jean Dufaux.

Wai Ching Ho (zm. 10 lipca 2026)
Pochodząca z Hongkongu aktorka filmowa i serialowa. Rozpoczęła ekranową karierę w 1983 roku od występu w serialu "Tylko jedno życie", jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej dużo późniejsza rola tajemniczej przestępczyni Madame Gao w "Daredevilu" z 2015 roku. Później powróciła do tej postaci również w serialach "Iron Fist" i "The Defenders".

Sam Neill (zm. 13 lipca 2026)
Pochodzący z Irlandii nowozelandzki aktor filmowy. Wieczną sławę zyskał dzięki dwóm produkcjom z 1993 roku: filmowi Jane Campion "Fortepian" oraz najsłynniejszemu widowisku o dinozaurach "Park jurajski". Swój status wielkiego aktora potwierdził rok później wspaniałą kreacją w filmie "W paszczy szaleństwa".

GettyImages-2198098103.jpg Getty Images © Chris Hyde
Sam Neill
William Wisher Jr. (zm. 14 lipca 2026)
Scenarzysta i producent. Należał do najbliższych współpracowników Jamesa Camerona na początku jego kariery. Wspólnie napisali scenariusz do "Terminatora", który zrewolucjonizował kino science fiction i akcji, a kilka lat później ponownie połączyli siły przy "Terminatorze 2: Dniu sądu", uznawanym za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. W obu filmach zaliczył też cameo

Brenda Fricker (zm. 16 lipca 2026)
Laureatka Oscara za rolę Bridget Fagan Brown w filmie Jima Sheridana "Moja lewa stopa" z 1989 roku. Dwa lata później Fricker pojawiła się w jednej ze swoich najbardziej pamiętnych kreacji - jako "Kobieta z gołębiami" z Central Parku w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Choć była to niewielka rola, przyniosła jej międzynarodową popularność.

Kaylee Hottle (zm. 21 lipca 2026)
Amerykańska aktorka znana najlepiej z występu w filmach "Godzilla vs. Kong" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium". Pochodziła z niesłyszącej od kilku pokoleń rodziny, sama również urodziła się z niepełnosprawnością słuchu. Karierę w mediach rozpoczęła od występów w reklamach. Wzięła też udział w akcji społecznej "10 Deaf Children: One powerful Message", która promowała walkę o prawa społeczności niesłyszących. 

Kaylee Hottle
Chuck Russell (zm. 22 lipca 2026)
Amerykański reżyser, scenarzysta i producent. Jako reżyser Russell zadebiutował w 1987 roku filmem "Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów". Był on sukcesem kasowym (zarobił więcej niż dwie pierwsze części razem wzięte) i do dziś cieszy się statusem jednej z najlepszych części serii.

Kavinsky (zm. 28 lipca 2026)
Francuski DJ, producent i kompozytor. Widzowie na całym świecie kojarzą go przede wszystkim z utworem "Nightcall", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Drive" z 2011 roku w reżyserii Nicolasa Windinga Refna

Glen Hansard (zm. 29 lipca 2026)
Ceniony muzyk, autor piosenek i aktor, którego nazwisko na stałe zapisało się w historii kina dzięki filmowi "Once". Hansard rozpoczynał swoją karierę jako uliczny muzyk. W 1989 roku założył zespół The Frames, który z czasem stał się jedną z najważniejszych formacji irlandzkiej sceny rockowej i wydał sześć albumów studyjnych. Równolegle rozwijał także karierę aktorską.

Iga Cembrzyńska (zm. 30 lipca 2026)
Aktorka najlepiej znana z "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa oraz filmów Andrzeja Kondratiuka (prywatnie jej męża) – m.in. "Hydrozagadki", "Gwiezdnego pyłu", "Wrzeciona czasu" czy "Córy marnotrawnej". 

Iga Cembrzyńska w filmie "Rękopis znaleziony w Saragossie"
Vincent Pastore (zm. 1 sierpnia 2026)
Amerykański aktor, który pojawił się w niewielkich epizodach w takich filmach jak: "Chłopcy z ferajny", "Czcigodni mordercy" czy "Życie Carlita". Fani na całym świecie znali go jak Salvatore'a "Big Pussy" Bonpensiero, bohatera serialu "Rodzina Soprano". 

Hubert C. de la Bouillerie (zm. 8 sierpnia 2026) 
Montażysta takich filmów jak "Nieuchwytny wróg" (reż. George P. Cosmatos), "Czarownice z Eastwick" (reż. George Miller) czy "Tango i Cash" (reż. Andriej Konczałowski, Albert Magnoli). 

Reggie Bannister (zm. 9 sierpnia 2026) 
Amerykański aktor, odtwórca roli Reggiego, przeciwnika Wielkoluda z kultowego cyklu horrorów "Phantasm" (w Polsce znanego jako "Mordercze kuleczki"). W jego filmografii znajdziemy liczne filmy grozy, m.in. "Władcę życzeń", "Bubba Ho-tep", "Maglownicę – odrodzenie" czy "Cmentarne wrota".

Andrzej Beya-Zaborski (zm. 11 sierpnia 2026)
Aktor teatralny i filmowy. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu przede wszystkim rola komendanta Henryka Wołkołyckiego. Po raz pierwszy pojawił się w tej roli w "U Pana Boga za piecem" z 1998 roku, a następnie powrócił w "U Pana Boga w ogródku" oraz "U Pana Boga za miedzą". W ostatnich latach ponownie wcielał się w tę postać w "U Pana Boga w Królowym Moście" – zarówno w filmie z 2024 roku, jak i serialu z 2025 roku.

 Andrzej Beya-Zaborski w filmie "U Pana Boga w ogródku"
Stachu Jones (zm. 11 sierpnia 2026)
Dla polskiego internetu Stachu Jones był kimś więcej niż epizodycznym aktorem. W "Magnatach i czarodziejach" wcielił się w czarnoksiężnika i mentora głównego bohatera, a jego charakterystyczny sposób mówienia oraz teksty, wśród nich słynne "Jesteśmy zgubieni", szybko zaczęły funkcjonować poza samym filmem.

Mark Rydell (zm. 14 sierpnia 2026)
Reżyser, producent i aktor. Dramat obyczajowy "Nad złotym stawem" przyniósł mu nominację do Oscara. Jako aktora mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Długim pożegnaniu" Roberta Altmana i "Końcu z Hollywood" Woody'ego Allena.

Jan Frycz (zm. 15 sierpnia 2026)
Polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. W jego filmografii są m.in. "Ślepnąc od świateł", "Pręgi", "Pornografia" czy "Pożegnanie jesieni". Współpracował z takimi reżyserami teatralnymi jak Jan Klata czy Jerzy Jarocki

Jan Frycz
Hayden Panettiere (zm. 16 sierpnia 2026) 
Amerykańska aktorka znana z występów w serialach "Herosi" i "Nashville". Karierę rozpoczęła jeszcze jako dziecko w latach 90. Sławę przyniosła jej rola Kirby Reed w serii slasherów "Krzyk". 

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Hayden Panettiere
John Irvin (zm. 11 sierpnia 2026)
Brytyjski reżyser filmowy i telewizyjny, autor kultowego serialu kryminalnego "Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg". Twórca takich filmów jak "Jak to się robi w Chicago", "Hamburger Hill" czy "Wdowy".

Nicolas Altmayer (zm. 17 sierpnia 2026)
Francuski producent filmowy, założyciel firmy Mandarin Films. W swojej karierze odpowiadał za sukcesy francuskiego kina niezależnego, m.in. "Młodą i piękną", "Frantza" czy "Niewinne" z Agatą Kuleszą. Jego ostatnim filmem była "Alpha" w reżyserii Julii Ducournau.

Michael Wright (zm. 19 sierpnia 2026)
Nowojorski aktor, który na ekranie zadebiutował w produkcji "Włóczęgi" Philipa Kaufmana. Sławę przyniosły mu występy w filmach "Pięć uderzeń serca" i "Sugar Hill" czy serialu "Więzienie Oz".

James Lew (zm. 23 sierpnia 2026)
Amerykański aktor i kaskader, który w hollywoodzkim przemyśle spędził blisko 50 lat.  W swojej długiej karierze wystąpił w ponad 90 filmach, między innymi w "Wielkiej drace w chińskiej dzielnicy", "Oni żyją" oraz "Ucieczce z Los Angeles". 

Dolly Parton (zm. 25 sierpnia 2026)
Ikona muzyki country, autorka tekstów i wokalistka, a także aktorka filmowa i osobowość telewizyjna. Za swoje ekranowe występy otrzymała dwie nominacje do Złotego Globu ("Od dziewiątej do piątej" i "Najlepszy mały burdelik w Teksasie"). Sławę w kinie przyniosła jej także rola w "Stalowych magnoliach" Herberta Rossa

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Dolly Parton
Mariusz Łukomski (zm. 25 sierpnia 2026)
Producent filmowy, jeden z pionierów niezależnej dystrybucji kinowej w Polsce i założyciel firmy Monolith Films. Do polskich kin wprowadził m.in. "Pasję", "Apocalypto", "Kill Billa", "Wilka z Wall Street", "La La Land" i "Substancję".

Tim Curry (zm. 25 sierpnia 2026)
Angielski aktor, kompozytor i piosenkarz. Do historii przeszedł między innymi rolami w filmach "Rocky Horror Picture Show" czy "To", gdzie wcielił się w klauna Pennywise'a. Zasłynął także swoimi rolami dubbingowymi, użyczał głosu między innymi Kapitanowi Hakowi w animowanym "Piotruś Pan i piraci", za co otrzymał Daytime Emmy. 

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Tim Curry
Peter Cullen (zm. 26 sierpnia 2026)
Kanadyjski aktor głosowy, który w głowach wielu widzów na zawsze zapisał się jako głos Optimusa Prime'a z cyklu "Transformers". Był także głosem Kłapouchego, Predatora, gremlinów oraz King Konga.

Witold Płóciennik (zm. 29 sierpnia 2026)
Polski operator filmowy. Filmy "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (reż. Maciej Pieprzyca) i "Zieja" (reż. Robert Gliński) przyniosły mu uznanie w branży: nagrodę za najlepsze zdjęcia na festiwalu w Gdyni oraz Złotą Żabę w konkursie filmów polskich na festiwalu ToruńCamerimage. Jego ostatnimi projektami były produkcje serialowe: "Klangor" i "Ołowiane dzieci".

Victor Miller (zm. 31 sierpnia 2026)
Amerykański scenarzysta związany z kinem grozy. Jego najbardziej znanym scenariuszem jest legendarny horror "Piątek trzynastego". Poza nim napisał także "Kamień, papier, nożyce", "Obcy obserwuje" czy "Jason X".

Tony Gatlif (zm. 2 września 2026)
Urodzony w Algierii reżyser i scenarzysta filmowy, który w latach 60. wyemigrował do Francji. Za swój film "Exils" otrzymał w 2004 roku nagrodę za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Stworzył także filmy "Transylwania" z Asią Argento czy "Wolność" osadzony w realiach II WŚ.

Jeremy Thomas (zm. 11 września 2026)
Brytyjski producent filmowy współpracujący w swojej karierze z Jimem Jarmuschem, Jonathanem Glazerem czy Bernardo Bertoluccim. Za "Ostatniego cesarza" otrzymał Oscara i nagrodę BAFTA. Jego ostatnim projektem był "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy.

Gerrit Graham (zm. 15 września 2026)
Nowojorski aktor, który zapisał się w historii rolą Beefa w musicalu "Upiór z raju" Briana De Palmy. Swoją karierę wytyczał grą w filmach i serialach gatunkowych: "Star Treku", "Laleczce Chucky" czy "Diabelskim nasieniu".

Gerrit Graham
Elliot Graham (zm. 19 września 2026)
Amerykański montażysta filmowy. Za pracę przy filmie "Nie czas umierać" o przygodach Jamesa Bonda otrzymał nagrodę BAFTA. Montował także sporo wysokobudżetowych produkcji Hollywood, między innymi film "X-Men 2", "Superman: Powrót" czy "Kapitan Marvel".

Ryszard Lenczewski (zm. 25 września 2026)
Polski operator filmowy, współpracownik Pawła Pawlikowskiego, Krzysztofa Zanussiego, Kennetha Lonergana czy Joe Wrighta. Odpowiadał za zdjęcia do "Idy", "Lata miłości", "Margaret" i "U Pana Boga za piecem". Zdobywca Złotej Żaby na festiwalu ToruńCAMERIMAGE, Europejskiej Nagrody Filmowej i dwóch nagród na festiwalu filmowym w Gdyni.

John Grover (zm. 28 września 2026)
Brytyjski montażysta filmowy znany ze swojego zaangażowania w serię filmów o Jamesie Bondzie. Pracował także przy "2001: Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka, "Doktorze Żywago" Davida Leana czy "Labiryncie" Jima Hensona.

George Fenton (zm. 5 października 2026)
Urodzony w Anglii kompozytor aż pięciokrotnie nominowany do Oscara. Odpowiada za ścieżki dźwiękowe do filmów "Gandhi", "Niebezpieczne związki", "Fisher King" czy "Ja, Daniel Blake". Zdobywca nagrody BAFTA oraz dwóch nagród Emmy

Eva Marie Saint (zm. 6 października 2026)
Amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, laureatka Oscara za drugoplanową rolę w wyreżyserowanym przez Elię Kazana dramacie "Na nabrzeżach". Wystąpiła także w filmie Alfreda Hitchcocka ("Północ – północny zachód"), Edwarda Dmytryka ("W poszukiwaniu deszczowego drzewa"), Bryana Singera ("Superman: Powrót") czy Akivy Goldsmana ("Zimowa opowieść"), a także popularnych serialach, m.in. "Jak zdobywano Dziki Zachód".

GettyImages-1457011806.jpg Getty Images © Pictorial Parade
Eva Marie Saint
RJ Mitte (zm. 12 października 2026)
Amerykański aktor znany przede wszystkim z roli Waltera White’a Jr. w kultowym serialu "Breaking Bad". Ambasador osób z niepełnosprawnością. Wystąpił także w filmie "Za humor i Sunny", "Dębowy pokój" czy "Triumf".

Richard Riehle (zm. 15 października 2026)
Amerykański aktor charakterystyczny, który w swojej karierze zagrał w ponad 400 produkcjach. Znany z ról w filmach "Życie biurowe" "Ścigany" i "Kasyno". Karierę filmową rozpoczął w 1975 roku, występując w westernie "Rooster Cogburn" z Johnem Wayne’em i Katharine Hepburn.

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Richard Riehle 
Tom Skerritt (zm. 21 października 2026)
Urodzony w Detroit aktor oraz reżyser. Gwiazda pierwszej części "Obcego" oraz pierwszego "Top Guna". Dwukrotnie nominowany do Złotego Globu oraz zdobywca nagrody Emmy za rolę w serialu "Gdzie diabeł mówi dobranoc”.

GettyImages-915862442.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Tom Skerritt
Eric Bauza (zm. 25 października 2026)
Królikowi Bugsowi, Kaczorowi Daffy'emu oraz wielu innym postaciom ze świata Zwariowanych Melodii.

Walter Koenig (zm. 25 października 2026) (zm. 25 października 2026)
Aktor najlepiej znany z roli Pavla Chekova w oryginalnym serialu "Star Trek". Rolę tę powtórzył w licznych filmach z cyklu, m.in. "Gniewie Khana", "W poszukiwaniu Spocka", "Powrocie na Ziemię", "Ostatecznej granicy", "Wojnie o pokój" czy "Pokoleniach".

Peter Medak (zm. 27 października 2026)
Reżyser najlepiej znany jako autor takich filmów, jak "Wyższe sfery", "Zemsta po latach" i "Krwawy Romeo"; pracował też przy popularnych serialach, m.in. "Breaking Bad" czy "Hannibalu". 

Barbara Barrie (zm. 28 października 2026)
Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna znana z takich filmów jak "Czarne i białe" (reż. Larry Peerce), "Uciekać" (reż. Peter Yates) czy "Szeregowiec Benjamin" (reż. Howard Zieff).

Patrick Stewart (zm. 28 października 2026)
Angielski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Najbardziej znany z repertuaru szekspirowskiego oraz ról profesora Xaviera w serii "X-Men" i kapitana Picarda w serii "Star Trek". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Ja, Klaudiusz", "Diuna", "Robin Hood: Faceci w rajtuzach", "Teoria spisku", "Opowieść wigilijna" czy "Sala strachu". W grudniu na ekrany kin trafi widowisko "Avengers: Doomsday", w którym po raz ostatni zobaczymy go jako Profesora X.

GettyImages-1464675303 (1).jpg Getty Images © Araya Doheny
Patrick Stewart


Paweł Tucholski (zm. 30 października 2026)
Nie żyje Paweł Tucholski, polski aktor teatralny, dubbingowy i filmowy. Jego głosem mówili bohaterowie disnejowskich animacji, m.in. Simba i Aladyn.

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