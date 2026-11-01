Wszystkich Świętych: Ludzie kina i TV, których pożegnaliśmy w ostatnim roku

Wspominamy osobistości świata kina, którzy odeszli w minionym roku

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Ann Robinson

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Diane Ladd i Laura Dern

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Pauline Collins

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Udo Kier

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Rob Reiner

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Brigitte Bardot

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Béla Tarr

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Catherine O'Hara

Edward Linde-Lubaszenko

Bożena Dykiel

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Robert Duvall

Getty Images © Bobby Bank

Robert Carradine

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Chuck Norris

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James Tolkan

Aleksandra Zawieruszanka w "Stawce większej niż życie"

Stanisława Celińska

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Marjane Satrapi

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James Burrows

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Louise Lasser

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Sam Neill

Kaylee Hottle

Iga Cembrzyńska w filmie "Rękopis znaleziony w Saragossie"

Andrzej Beya-Zaborski w filmie "U Pana Boga w ogródku"

Jan Frycz

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Hayden Panettiere

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Dolly Parton

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Tim Curry

Gerrit Graham

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Eva Marie Saint

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Richard Riehle

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Tom Skerritt

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Patrick Stewart