Wszystkich Świętych: Ludzie kina i TV, których pożegnaliśmy w ostatnim roku

Dzień Wszystkich Świętych to okazja, by przywołać pamięć twórców, aktorów i innych twórców świata kina oraz telewizji, których straciliśmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wspominamy tych, którzy dzięki swojemu talentowi, zaangażowaniu i artystycznej odwadze zapisali się w historii ekranu. Choć ich już z nami nie ma, pozostawione przez nich filmy i seriale nadal poruszają, inspirują i łączą kolejne pokolenia widzów.
Pomóżcie nam rozbudować poniższe zestawienie o nazwiska osób, których dorobek szczególnie zapadł Wam w pamięć. Wspólnie zadbajmy o to, by ich twórczość i zasługi nie zostały zapomniane.
Wspominamy osobistości świata kina, którzy odeszli w minionym roku Ann Robinson
(zm. 26 września 2025)
Aktorka najlepiej znana z roli Sylvie Van Buren – bohaterki, która pomaga granemu przez Gene'a Barry'ego
naukowcowi opracować plan pokonania Marsjan w "Wojnie światów
" Byrona Haskina
. Pojawiła się też w epizodycznej roli w "Wojnie światów
" Stevena Spielberga
.
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Ann Robinson Tchéky Karyo
(zm. 31 października 2025)
Francuski aktor i muzyk tureckiego pochodzenia, znany m.in. z filmów Luca Bessona
"Nikita
" oraz "Joanna d'Arc
". Zagrał w takich produkcjach jak m.in. "Bad Boys
", "Doberman
", "Niedźwiadek
" czy "Bella i Sebastian
" oraz w serialu "Zaginiony
". Adam Greenberg
(zm. 31 października 2025)
Nominowany do Oscara operator filmowy, który pracował m.in. przy takich filmach jak "Terminator
" i "Terminator 2: Dzień sądu
" Jerzy Derfel
(zm. 3 listopada 2025)
Polski pianista, kompozytor i dyrygent, współpracował ze Stanisławem Bareją
przy kultowych komediach "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz
" i "Miś
". Jest też autorem muzyki do seriali "Droga
" i "Kocham Klarę
". Diane Ladd
(zm. 3 listopada 2025)
Amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna najlepiej znana z roli Marietty Fortune, matki Luli (Laura Dern
, jej córka) w "Dzikości serca
" Davida Lyncha
. Występ ten przyniósł jej nominację do Oscara. O statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej walczyła też dzięki kreacjom w dramatach obyczajowych "Alicja już tu nie mieszka
" i "Historia Rose
".
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Diane Ladd i Laura DernBarbara Ptak
(zm. 5 listopada 2025)
Wybitna kostiumografka i scenografka, której projekty współtworzyły wizualny język polskiego kina. Cztery filmy z jej kostiumami – "Nóż w wodzie
", "Faraon
", "Ziemia obiecana
" i "Noce i dnie
" – zdobyły nominacje do Oscara. To właśnie dzięki niej ekranowe światy Andrzeja Wajdy
, Jerzego Kawalerowicza
czy Tadeusza Konwickiego
nabierały wyjątkowej głębi i stylu. Zapisała się też w pamięci widzów dzięki kostiumom do kultowego serialu "Królowa Bona
". Pauline Collins
(zm. 5 listopada 2025)
Aktorka najlepiej znana z tytułowej roli w komedii "Shirley Valentine
". Przyniosła jej ona nagrodę BAFTA oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu. Zapamiętamy ją też z występów w takich filmach jak "Rajska droga
", "Poznasz przystojnego bruneta
", "Albert Nobbs
", "Kwartet
" czy serialu "Samotnia
".
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Pauline CollinsLee Tamahori
(zm. 7 listopada 2025)
Jeden z najwybitniejszych nowozelandzkich reżyserów, autor kultowego "Tylko instynkt
" i hollywoodzkiego hitu "Śmierć nadejdzie jutro
" z Pierce'em Brosnanem
w roli Jamesa Bonda
. Tatsuya Nakadai
(zm. 8 listopada 2025) – jeden z najwybitniejszych aktorów w historii japońskiego kina i teatru znany z takich klasycznych filmów jak "Ran
", "Harakiri
", "Bunt
", "Sobowtór
" i "Kwaidan
". Sally Kirkland
(zm. 11 listopada 2025)
Tytułowa Anna z inspirowanego losami Joanny Pacuły
i Elżbiety Czyżewskiej filmu Jerzego Bogajewicza
. Rola ta przyniosła jej m.in. Złoty Glob oraz nominację do Oscara. Homayoun Ershadi
(zm. 11 listopada 2025)
Irański aktor znany m.in. z nagrodzonego Złotą Palmą "Smaku wiśni
" Abbasa Kiarostamiego
. W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Chłopiec z latawcem
" Marca Forstera
, "Bardzo poszukiwany człowiek
" Antona Corbijna
i "Wróg numer jeden
" Kathryn Bigelow
. Udo Kier
(zm. 23 listopada 2025)
Pochodzący z Niemiec aktor charakterystyczny, który współpracował m.in. z Paulem Morrisseyem
("Ciało dla Frankensteina
", "Krew dla Draculi
"), Walerianem Borowczykiem
("Krew doktora Jekylla
"), Larsem von Trierem
("Królestwo
", "Przełamując fale
", "Tańcząc w ciemnościach
", "Dogville
", "Melancholia
"), Gusem van Santem
("Moje własne Idaho
", "I kowbojki mogą marzyć
") czy Kleberem Mendonçą Filho
("Tajny agent
"). Sympatię przyniosły mu też role w dwóch częściach "Iron Sky
" Timo Vuorensoli
i "Moim sąsiedzie Adolfie
" Leona Prudovsky'ego
.
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Udo KierNikodem Marecki
(zm. 27 listopada 2025)
Aktor dziecięcy znany z "Białej odwagi
" Marcina Koszałki
oraz "Zołzy
" Tomasza Koneckiego
; gościnnie występował też w serialach, m.in. "Eryniach
" i "Szpitalu św. Anny
". Tom Stoppard
(zm. 29 listopada 2025)
Legendarny dramaturg i scenarzysta, laureat czterech nagród Tony, a także zdobywca Oscara
i Złotego Globu
za scenariusz "Zakochanego Szekspira
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Brazil
" (reż. Terry Gilliam
), "Imperium Słońca
" (reż. Steven Spielberg
), "Ultimatum Bourne'a
" (reż. Paul Greengrass
), "Anna Karenina
" (reż. Joe Wright
) czy "Tulipanowa gorączka
" (reż. Justin Chadwick
). Cary-Hiroyuki Tagawa
(zm. 4 grudnia 2025)
Aktor najlepiej znany z roli Shang-Tsunga
z filmu "Mortal Kombat
" oraz Nobuske Tagomiego z serialu "Człowiek z Wysokiego Zamku
". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Ostatni cesarz
", "Licencja na zabijanie
", "Ostry poker w małym Tokio
", "Kickboxer 2: Godziny zemsty
", "Wschodzące słońce
", "Pearl Harbor
", "Wyznania gejszy
", "Mój przyjaciel Hachiko
", "Tekken
", "47 roninów
" czy "Little Boy
". Mogliśmy usłyszeć go też w animacji "Niebieskooki samuraj
". Peter Greene
(zm. 12 grudnia 2025)
Aktor charakterystyczny, który specjalizował się w rolach złoczyńców. Widzowie pamiętają go z ról Zeda w "Pulp Fiction
" i Doriana Tyrella z "Maski
". Rob Reiner
(zm. 14 grudnia 2025)
Amerykański reżyser, scenarzysta, producent filmowy i aktor, twórca opowiadającego o fikcyjnym zespole rockowym mockumentu "Oto Spinal Tap
" (jego kontynuacja trafiła na ekrany w 2025 roku), przygodowego fantasy "Narzeczona dla księcia", komedii romantycznej "Kiedy Harry poznał Sally
", horroru "Misery
" czy dramatu sądowego "Ludzie honoru
". Na ekranie mogliśmy go zobaczyć m.in. w komedii kryminalnej "Wyrzuć mamę z pociągu" (reż. Danny DeVito
), "Pocztówkach znad krawędzi
" (reż. Mike Nichols
), "Bezsenności w Seattle
" (reż. Nora Ephron
) czy "Wilku z Wall Street
" (reż. Martin Scorsese
).
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Rob ReinerJames Ransone
(zm. 19 grudnia 2025)
Aktor telewizyjny i filmowy znany m.in. z serialu "Prawo ulicy
" oraz horrorów "Sinister
" i "Sinister II
", "To: Rozdział II
" czy "Czarny telefon
". Michał Urbaniak
(zm. 20 grudnia 2025)
Jeden z najważniejszych polskich muzyków jazzowych, innowator gatunku jazz fusion, a także kompozytor muzyki filmowej i aktor. Wśród jego najważniejszych soundtracków znajdują się m.in.: "Dług
" Krzysztofa Krauzego
, "Eden
" Andrzeja Czeczota
oraz "Pożegnanie jesieni
" Mariusza Trelińskiego
. Za dwa pierwsze otrzymał nagrody na festiwalu filmowym w Gdyni. Mohammad Bakri
(zm. 24 grudnia 2025) – palestyński aktor i reżyser najlepiej znany z prezentowanego w 2022 roku w Cannes "Chłopca z niebios
" i serialu "Homeland
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć także w "Those About to Die
" i "Domu Dawida
". Jego dokument "Jenin Jenin
", który przedstawiał życie mieszkańców palestyńskiego obozu dla uchodźców po operacji Ochronna Tarcza, do dziś jest zakazany w Izraelu. Brigitte Bardot
(zm. 28 grudnia 2025)
Modelka, piosenkarka i aktorka, która po zakończeniu kariery poświęciła się walce o prawa zwierząt. Międzynarodowy rozgłos przyniosły jej występy w takich filmach jak "I Bóg stworzył kobietę
" Rogera Vadima
, "Prawda
" Henriego-Georges'a Clouzota
czy "Pogarda
" Jeana-Luca Godarda
. Dzięki kreacjom seksualnie wyzwolonych hedonistek stała się jednym z najbardziej znanych symboli seksu lat 50. i 60.
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Brigitte BardotJacek Kulczycki
(zm. 28 grudnia 2025)
Producent filmowy i legenda polskiej reklamy, założyciel i właściciel Studia Filmowego OTO. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Kołysanka
" (reż. Juliusz Machulski
), "Obława
" (reż. Marcin Krzyształowicz
) czy "7 uczuć
" (reż. Marek Koterski
). Isiah Whitlock Jr.
(zm. 30 grudnia 2025)
Amerykański aktor charakterystyczny, znany m.in. z ról w serialach "Prawo ulicy
", "Wysoki sądzie
", "Figurantka
" oraz "Rezydencja
". Regularnie pojawiał się też na dużym ekranie, kilkakrotnie współpracując np. ze Spikiem Lee
. Zagrał w sześciu filmach reżysera, w tym w "Czarnym bractwie. BlacKkKlansman
", "Pięciu braciach
" i "25. godzinie
", Béla Tarr
(zm. 6 stycznia 2026)
Węgierski reżyser, twórca takich słynnych filmów jak "Szatańskie tango
", "Potępienie
" i "Koń turyński
". Międzynarodowe uznanie przyniosły mu dzieła zrealizowane w charakterystycznym, ascetycznym stylu: czarno-białe zdjęcia, ekstremalnie długie ujęcia, minimum dialogów oraz pesymistyczna, często apokaliptyczna wizja świata.
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Béla Tarr T.K. Carter
(zm. 9 stycznia 2026
Amerykański aktor znany m.in. z takich produkcji jak "Coś
", "Uciekający pociąg
", "Mój przyjaciel Marsjanin
", "Domino
" oraz "Droga powrotna
". Catherine O'Hara
(zm. 30 stycznia 2026)
Kanadyjska aktorka, którą polscy widzowie znali doskonale z takich klasyków jak "Kevin sam w domu
", "Kevin sam w Nowym Jorku
", "Sok z żuka
" oraz "Schitt's Creek
". Ten ostatni przyniósł jej Złoty Glob oraz nagrodę Emmy. W dorobku O'Hary znajdziemy również m.in. "Studio
", "The Last of Us
", "Miasteczko Halloween
" oraz "Dzikiego robota
".
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Catherine O'HaraPiotr Kmiecik
(zm. 5 lutego 2026)
Jeden z najbardziej cenionych polskich montażystów. Jego filmografia liczyła kilkadziesiąt tytułów, w tym takie głośne produkcje jak "Kos
", "Znachor
", "Wataha
" i "Kruk
". W trakcie trwającej ponad dwie dekady kariery zdobył m.in. dwie nagrody na festiwalu w Gdyni, a także cztery nominacje do Orłów. Był współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Montażystów. Edward Linde-Lubaszenko
(zm. 8 lutego 2026)
Polski aktor filmowy i teatralny znany m.in. z ról w takich klasykach jak "Psy
", "Sztos
", "Piłkarski poker
" i "Chłopaki nie płaczą
". Inne słynne tytuły w jego filmografii to: "Lista Schindlera
", "Kontrakt
", "Młode wilki
", "Karol - człowiek, który został papieżem
", "Róża
", "Pakt
", "Artyści
", "M jak miłość
" oraz "Barwy szczęścia
". Łącznie zagrał ponad 70 ról filmowych i ponad 100 teatralnych.
Edward Linde-LubaszenkoJames Van Der Beek
(zm. 11 lutego 2026)
Amerykański aktor najlepiej znany z roli Dawsona Leery'ego w młodzieżowym serialu "Jezioro marzeń
". W jego dorobku znajdziemy też takie tytuły jak: "Straszny film
", "Żyć szybko, umierać młodo
", "Długi, wrześniowy weekend
", "Pomniejszenie
", "Jay i Cichy Bob kontratakują
", "Nie zadzieraj z zołzą spod 23
", "CSI: Cyber
", "Pose
" oraz "Elle
". Bożena Dykiel
(zm. 12 lutego 2026)
Legendarna polska aktorka mająca na koncie role m.in. u Andrzeja Wajdy
, Stanisława Barei
, Marka Koterskiego
i Krzysztofa Kieślowskiego
. Do najbardziej znanych tytułów z jej udziałem należały: "Alternatywy 4
", "Wesele
", "Ziemia obiecana
", "Brunet wieczorową porą
", "Janosik
", "Wyjście awaryjne
", "Przesłuchanie
", "Dzień świra
" oraz "Na Wspólnej
". W tym ostatnim przez ponad dwie dekady grała kochaną przez widzów Marię Ziębę.
Bożena Dykiel Tom Noonan
(zm. 14 lutego 2026)
Amerykański aktor, reżyser oraz scenarzysta najlepiej znany z występów w "Czerwonym smoku
" i drugim "RoboCopie
". Na koncie miał również role m.in. w "Mystery Train
", "Wrotach niebios
", "Gorączce
" i "Synekdosze, Nowym Jorku
". Robert Duvall
(zm. 15 lutego 2026)
Aktor będący ikony amerykańskiego kina. W swojej długoletniej karierze był siedmiokrotnie nominowany do Oscara. Do najbardziej znanych filmów z jego udziałem należały: dwie części "Ojca chrzestnego
", "Czas apokalipsy
", "THX 1138
", "Upadek
", "MASH
", "Sieć
", "Sędzia
" i "Zabić drozda
". Statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej otrzymał za dramat muzyczny "Pod czułą kontrolą
".
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Robert DuvallEric Dane
(zm. 19 lutego 2026)
Amerykański aktor znany najlepiej z ról w serialach "Chirurdzy
", "Euforia
" i "Czarodziejki
". W jego dorobku znajdziemy również takie tytuły jak: "Ostatni okręt
", "X-Men: Ostatni bastion
", "Marley i ja
", "Walentynki
", "Burleska
" i "Bad Boys: Ride or Die
". Robert Carradine
(zm. 23 lutego 2026)
Amerykański aktor, znany między innymi z ról w filmach "Straceńcy
", "Zemsta frajerów
" oraz serialu "Lizzie McGuire
". Wystąpił także w nagrodzonym Oscarem dramacie "Powrót do domu
" w reżyserii Hala Ashby'ego
oraz w "Ulicach nędzy
" Martina Scorsesego
. Był bratem aktorów Davida
i Keitha
Carradine’ów.
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Robert CarradineStephen Hibbert
(zm. 2 marca 2026)
Brytyjski aktor i scenarzysta, znany m.in. z roli Pokraka w kultowej czarnej komedii Quentina Tarantino
"Pulp Fiction
". Wystąpił również w takich produkcjach jak "Austin Powers 2 - Szpieg, który nie umiera nigdy
", "Kot
", "Ja się zastrzelę
" i "Jerycho
". Elżbieta Gaertner
(zm. 10 marca 2026)
Polska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa. Użyczyła głosu licznym postaciom w filmach animowanych, między innymi w "Madagaskarze 2
" i "Loraksie
". Przez lata była również związana z Polskim Radiem, gdzie wcielała się w Irenę Jabłońską w słuchowisku "W Jezioranach". Przez lata grała w popularnych telenowelach: "Złotopolscy
", "M jak miłość
", "Samo życie
", "Plebania
" czy "Na Wspólnej
". Halina Kowalska
(zm. 18 marca 2026)
Polska aktorka teatralna i filmowa znana m.in. z "Nie lubię poniedziałku
" Tadeusza Chmielewskiego
, "Nie ma róży bez ognia
" i serialu "Alternatywy 4
" Stanisława Barei
, oraz "Sanatorium pod klepsydrą
" Wojciecha Jerzego Hasa
. W jej filmografii znajdziemy również takie tytuły jak: "Wśród nocnej ciszy
", "Milion za Laurę
" i "Kłopotliwy gość
". Chuck Norris
(zm. 20 marca 2026)
Amerykański aktor, mistrz sztuk walki, przedsiębiorca i jedna z największych gwiazd kina akcji lat 80. i 90. Międzynarodową popularność zapewniły mu role w filmach: "Droga smoka
", "Zabijaka, zabijaka
", "Porządni faceci ubierają się na czarno
", "Samotny wilk McQuade
" oraz serie "Zaginiony w akcji
" i "Oddział Delta
". Na małym ekranie odniósł olbrzymi sukces, grając tytułową rolę w serialu "Strażnik Teksasu
".
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Chuck NorrisNicholas Brendon
(zm. 20 marca 2026)
Amerykański aktor
znany przede wszystkim z roli Xandera Harrisa - przyjaciela i zaufanego pomocnika tytułowej bohaterki w serialu "Buffy: Postrach wampirów
". Brendon występował również m.in. w serialach "Zabójcze umysły
" i "Kill Grill
". Valerie Perrine
(zm. 23 marca 2026)
Amerykańska aktorka, która zdobyła uznanie krytyków rolą Honey Bruce w biograficznym dramacie "Lenny
" Boba Fosse’a
. Kreacja ta przyniosła jej nominacje do Oscara i Złotego Globu. Szerokiej publiczności była znana również jako Eve Teschmacher, asystentka Lexa Luthora w filmach "Superman
" i "Superman II
". Alexander Kluge
(zm. 25 marca 2026)
Niemiecki reżyser, scenarzysta, pisarz i jeden z najważniejszych przedstawicieli Nowego Kina Niemieckiego. Był współautorem manifestu z Oberhausen z 1962 roku, który postulował zerwanie z tradycyjnym modelem niemieckiej kinematografii. Za film "Artyści pod kopułą cyrku: bezradni
" otrzymał Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji, a jego twórczość wywarła istotny wpływ na rozwój autorskiego kina w Niemczech. James Tolkan
(zm. 26 marca 2026)
Amerykański aktor charakterystyczny, znany z wyrazistych ról surowych i nieustępliwych przedstawicieli władzy. Największą popularność przyniosły mu postać dyrektora Stricklanda w trylogii "Powrót do przyszłości
" oraz rola komandora Toma "Stingera" Jardiana w "Top Gun
". Wystąpił także w filmach "Gry wojenne
", "Dick Tracy
" i "Władcy Wszechświata
".
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James Tolkan Mary Beth Hurt
(zm. 28 marca 2026)
Amerykańska aktorka teatralna i filmowa, trzykrotnie nominowana do nagrody Tony za role na Broadwayu. Na dużym ekranie zadebiutowała w dramacie "Wnętrza
" Woody’ego Allena
. W jej filmografii znalazły się również "Świat według Garpa
", "Wiek niewinności
","Egzorcyzmy Emily Rose
" i "Prywatne piekło
". Aleksandra Zawieruszanka
(zm. 29 marca 2026)
Polska aktorka teatralna i filmowa, przez trzy dekady związana z Teatrem Narodowym w Warszawie. Popularność przyniosły jej role w filmach "Mąż swojej żony
", "Walkower
" i "Rzeczpospolita babska
". Występowała również w popularnych serialach telewizyjnych, między innymi w "Wakacjach z duchami
", "Podróży za jeden uśmiech
" i "Stawce większej niż życie
".
Aleksandra Zawieruszanka w "Stawce większej niż życie"Arne Olsen
(zm. 4 kwietnia 2026)
Scenarzysta znany m.in. z filmu "Power Rangers
" oraz komedii "Półtora gliniarza
". Pracował też przy takich produkcjach jak "Czerwony skorpion
", "Wszystkie psy idą do nieba 2
", "Ucieczka z Atlantydy
" czy horror "Hybryda
". Mario Adorf
(zm. 8 kwietnia 2026)
Włosko-niemiecki aktor znany m.in. z nagrodzonego Oscarem "Blaszanego bębenka
" Volkera Schlöndorffa
, westernów "Winnetou: Złoto Apaczów
" (reż. Harald Reinl
) i "Major Dundee
" (reż. Sam Peckinpah
) czy wyreżyserowanego przez Dario Argento
thrillera "Ptak o kryształowym upierzeniu
". Nathalie Baye
(zm. 17 kwietnia 2026)
Francuska aktorka znana m.in. z ról matek w filmach Xaviera Dolana
("Na zawsze Laurence
", "To tylko koniec świata
"). Sympatię publiczności przyniosły jej też występy w komediach romantycznych "Alibi.com
" i "Alibi.com 2
", a także wyreżyserowanej przez Stevena Spielberga
komedii kryminalnej "Złap mnie, jeśli potrafisz
". Patrick Muldoon
(zm. 19 kwietnia 2026)
Amerykański aktor i producent znany m.in. z seriali "Dni naszego życia
" i "Melrose Place
" oraz filmu "Żołnierze kosmosu
". Dean Tavoularis
(zm. 22 kwietnia 2026)
Scenograf i laureat Oscara
, wieloletni współpracownik Francisa Forda Coppoli
, z którym nakręcił aż 13 filmów, w tym wszystkie części "Ojca chrzestnego
", "Rozmowę
" i "Czas apokalipsy
". Beau Starr
(zm. 24 kwietnia 2026)
Amerykański aktor, który ma w swojej filmografii m.in. "Chłopców z ferajny
", "Halloween 4
", "Urodzonego czwartego lipca
" czy "Gdzie leży prawda
". Gerry Conway
(zm. 26 kwietnia 2026)
Amerykański twórca komiksów, pisarz, scenarzysta i producent. W ciągu swojej kariery związany był z największymi wydawnictwami – Marvel Comics, dla którego pracował m.in. nad historiami o Punisherze
, Benie Reillym czy Jackalu, oraz DC Comics, gdzie współtworzył takich bohaterów jak Firestorm, Power Girl, Jason Todd czy złoczyńcę znanego jako Killer Croc. Michael Pennington
(zm. 7 maja 2026)
Brytyjski aktor, który zapisał się w pamięci widzów dzięki występowi w filmie "Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi
", gdzie wcielił się w Moffa Tiaana Jerjerroda. Pojawił się także w takich produkcjach jak "Hamlet
" Tony'ego Richardsona
czy "Żelazna Dama
". Stanisława Celińska
(zm. 12 maja 2026)
Polska aktorka filmowa i teatralna oraz wokalistka znana m.in. z takich filmów jak "Krajobraz po bitwie
", "Panny z Wilka
", "Hipoteza
", "Nie ma róży bez ognia
" (1974), "Noce i dnie
" (1975) Jerzego Antczaka
, "Pieniądze to nie wszystko
" (2001).
Stanisława CelińskaDonald Gibb
(zm. 12 maja 2026)
Amerykański aktor charakterystyczny, któremu największą popularność przyniosła rola Fredericka "Ogre’a" Palowaskiego w serii "Zemsta frajerów
". Grał też w filmach "Krwawy sport
", "Conan Barbarzyńca
", "Wydział pościgowy
" i "Hancock
". Jack Taylor
(zm. 12 maja 2026)
Amerykański aktor najlepiej znany z niskobudżetowych europejskich produkcji lat 70., przede wszystkim filmów Jesúsa Franco
("Succubus
", "Książę Dracula
", "Eugenie
"). W jego filmografii są też "Kleopatra
", "1492: Wyprawa do raju
", "Dziewiąte wrota
" czy "Duchy Goi
". Barry Blaustein
(zm. 12 maja 2026)
Scenarzysta znany z pracy nad programem "Saturday Night Live
" oraz współpracy z Eddiem Murphym
, dla którego napisał m.in. takie filmy jak "Książę w Nowym Jorku
" oraz "Gruby i chudszy
. Krzysztof Piesiewicz
(zm. 14 maja 2026)
Wybitny polski scenarzysta, prawnik i były senator, współautor scenariuszy do najważniejszych filmów Kieślowskiego
. Wśród nich są m.in. "Bez końca
", "Dekalog
", "Podwójne życie Weroniki
" oraz trylogia "Trzy kolory
". Za scenariusz filmu "Trzy kolory: Czerwony
" otrzymał nominację do Oscara
. Tom Kane
(zm. 18 maja 2026)
Aktor głosowy pracujący w branży animacji i gier wideo. Największą popularność przyniosła mu rola Yody
w serialu animowanym "Gwiezdne wojny: Wojny klonów
". Grał też profesora Atomusa z "Atomówek
" czy Woodhouse’a z serialu "Archer
". Marcia Lucas
(zm. 27 maja 2026)
Montażystka oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen", była żona George'a Lucasa
. Za "Nową nadzieję
", przy której współpracowała z Richardem Chewem
i Paulem Hirschem
, otrzymała Oscara. W jej filmografii są też "THX 1138
", "Amerykańskie graffiti
" i "Alicja już tu nie mieszka
". Anthony Head
(zm. 1 czerwca 2026)
Angielski aktor filmowy i serialowy znany z seriali "Buffy: Postrach wampirów
" (gdzie grał Ruperta Gilesa, mentora głównej bohaterki), "Przygody Merlina
" i "Ted Lasso
". James Handy
(zm. 3 czerwca 2026)
Aktor charakterystyczny znany z niewielkich ról w takich filmach jak "Jumanji
", "Logan: Wolverine
" czy "Top Gun: Maverick
". Marjane Satrapi
(zm. 4 czerwca 2026)
Nominowana do Oscara irańsko-francuska artystka, autorka komiksów, animatorka i reżyserka. Międzynarodową sławę przyniósł jej autobiograficzny komiks "Persepolis", na podstawie którego nakręciła animację "Persepolis
". W jej filmografii są też "Kurczak ze śliwkami
", "Głosy
" i "Skłodowska
".
Getty Images © Sylvain Lefevre
Marjane SatrapiJanusz Michałowski
(zm. 11 czerwca 2026)
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny znany m.in. z filmów "Zmory
", "Vabank
", "Seksmisja
"), "Lawa. Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza
") czy "Kamień na kamieniu
". Anne Schedeen
(zm. 14 czerwca 2026)
Amerykańska aktorka znana przede wszystkim z roli Kate Tanner w kultowym serialu "ALF
". Grała też w serialach "Emergency!
", "Simon & Simon
", "Paper Dolls
" i "Potyczki Amy
". Daveigh Chase
(zm. 16 czerwca 2026)
Amerykańska aktorka znana przede wszystkim z użyczenia głosu Lilo w animacji "Lilo i Stitch
" oraz z roli Samary Morgan w horrorze "The Ring
". Wystąpiła też m.in. w "S. Darko
" (powtarzając rolę z "Donniego Darko
") oraz w "Chłopcu z czerwonym wózkiem
". James Burrows
(zm. 19 czerwca 2026)
Ceniony amerykański reżyser serialowy, pięciokrotny zdobywca nagrody Emmy. Największe uznanie przyniosła mu praca przy komediach "Taxi
", "Zdrówko!
" i "Frasier
". Pracował też przy takich serialach jak "Przyjaciele
", "Will i Grace
", "Trzecia planeta od Słońca
" oraz "Dharma i Greg
”.
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James Burrows Michael Byrne
(zm. 20 czerwca 2026)
Brytyjski aktor charakterystyczny. Widzowie pamiętają Byrne'a
także z roli pułkownika Vogla w "Indianie Jonesie i ostatniej krucjacie
" Stevena Spielberga
. Z kolei w "Harrym Potterze i Insygniach Śmierci: Części I
" wcielił się w starszego Gellerta Grindelwalda
, niegdyś pokonanego przez Albusa Dumbledore'a
. Jeff Olson
(zm. 21 czerwca 2026)
Producent efektów wizualnych i modelarz, który przez ćwierć wieku był częścią słynnego studia Industrial Light & Magic. W trakcie swojej imponującej kariery pracował przy takich franczyzach jak "Gwiezdne wojny
" czy "Star Trek
". Ann Blyth
(zm. 24 czerwca 2026)
Aktorka najlepiej znana z roli Vedy, córki granej przez Joan Crawford
tytułowej bohaterki "Mildred Pierce
". W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Brutalna siła
", "Zemsta kobiety
", "Historia Heleny Morgan
" czy serial "Napisała: Morderstwo
". Moritz Borman
(zm. 1 lipca 2026)
Pochodzący z Niemiec producent, współpracownik Olivera Stone'a
(zrealizowali wspólnie takie filmy jak "Aleksander
", "World Trade Center
" czy "Snowden
"). W swoim CV miał też takie tytuły jak "Terminator 3: Bunt maszyn
" i "Terminator: Ocalenie
" czy "Mały Książę
". Kjell Nilsson
(zm. 2 lipca 2026)
Szwedzko-australijski aktor oraz były sztangista, znany najlepiej z roli bezwzględnego Lorda Humungusa w kultowym filmie "Mad Max 2 - Wojownik szos
". Po sukcesie "Mad Maksa 2
" Nilsson
wystąpił jeszcze m.in. w "Filmie o piratach
", telewizyjnym "Man of Letters
" oraz "Sile władzy
". Następnie wycofał się z aktorstwa Louise Lasser
(zm. 6 lipca 2026)
Amerykańska aktorka komediowa znana z występów w filmach Woody'ego Allena
. Po raz pierwszy współpracowała z nim w filmie "Co słychać, koteczku?
". Zaraz potem wystąpiła w "Jak się masz, koteczku?
". Pracę kontynuowali przy okazji filmów: "Bierz forsę i w nogi
" (1969), krótkometrażowym "Men of Crisis: The Harvey Wallinger Story
" (1971), "Bananowym czubku"
(1971), "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać
" (1972) oraz "Wspomnieniach z gwiezdnego pyłu
" (1980).
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Louise LasserTadeusz Baranowski
(zm. 7 lipca 2026)
Artysta malarz, grafik i jeden z najbardziej znanych autorów polskiego komiksu. Był twórcą takich postaci jak Smok Diplodok, profesorek Nerwosolek, Entomologia Motylkowska, Orient Men, Szlurp i Burp oraz Bąbelek i Kudłaczek. W latach 80. rozpoczął współpracę z belgijskim wydawnictwem Editions du Lombard. Publikował komiksy w magazynie "Tintin" i współpracował z takimi scenarzystami jak Bom i Jean Dufaux. Wai Ching Ho
(zm. 10 lipca 2026)
Pochodząca z Hongkongu aktorka filmowa i serialowa. Rozpoczęła ekranową karierę w 1983 roku od występu w serialu "Tylko jedno życie
", jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej dużo późniejsza rola tajemniczej przestępczyni Madame Gao w "Daredevilu
" z 2015 roku. Później powróciła do tej postaci również w serialach "Iron Fist
" i "The Defenders
". Sam Neill
(zm. 13 lipca 2026)
Pochodzący z Irlandii nowozelandzki aktor filmowy. Wieczną sławę zyskał dzięki dwóm produkcjom z 1993 roku: filmowi Jane Campion
"Fortepian
" oraz najsłynniejszemu widowisku o dinozaurach "Park jurajski
". Swój status wielkiego aktora potwierdził rok później wspaniałą kreacją w filmie
"W paszczy szaleństwa
".
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Sam NeillWilliam Wisher Jr.
(zm. 14 lipca 2026)
Scenarzysta i producent. Należał do najbliższych współpracowników Jamesa Camerona
na początku jego kariery. Wspólnie napisali scenariusz do "Terminatora
", który zrewolucjonizował kino science fiction i akcji, a kilka lat później ponownie połączyli siły przy "Terminatorze 2: Dniu sądu
", uznawanym za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. W obu filmach zaliczył też cameo Brenda Fricker
(zm. 16 lipca 2026)
Laureatka Oscara za rolę Bridget Fagan Brown w filmie Jima Sheridana
"Moja lewa stopa
" z 1989 roku. Dwa lata później Fricker pojawiła się w jednej ze swoich najbardziej pamiętnych kreacji - jako "Kobieta z gołębiami" z Central Parku w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku
". Choć była to niewielka rola, przyniosła jej międzynarodową popularność. Kaylee Hottle
(zm. 21 lipca 2026)
Amerykańska aktorka znana najlepiej z występu w filmach "Godzilla vs. Kong
" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium
". Pochodziła z niesłyszącej od kilku pokoleń rodziny, sama również urodziła się z niepełnosprawnością słuchu. Karierę w mediach rozpoczęła od występów w reklamach. Wzięła też udział w akcji społecznej "10 Deaf Children: One powerful Message", która promowała walkę o prawa społeczności niesłyszących.
Kaylee HottleChuck Russell
(zm. 22 lipca 2026)
Amerykański reżyser, scenarzysta i producent. Jako reżyser Russell zadebiutował w 1987 roku filmem "Koszmar z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów
". Był on sukcesem kasowym (zarobił więcej niż dwie pierwsze części razem wzięte) i do dziś cieszy się statusem jednej z najlepszych części serii. Kavinsky
(zm. 28 lipca 2026)
Francuski DJ, producent i kompozytor. Widzowie na całym świecie kojarzą go przede wszystkim z utworem "Nightcall", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Drive
" z 2011 roku w reżyserii Nicolasa Windinga Refna
. Glen Hansard
(zm. 29 lipca 2026)
Ceniony muzyk, autor piosenek i aktor, którego nazwisko na stałe zapisało się w historii kina dzięki filmowi "Once
". Hansard rozpoczynał swoją karierę jako uliczny muzyk. W 1989 roku założył zespół The Frames, który z czasem stał się jedną z najważniejszych formacji irlandzkiej sceny rockowej i wydał sześć albumów studyjnych. Równolegle rozwijał także karierę aktorską. Iga Cembrzyńska
(zm. 30 lipca 2026)
Aktorka najlepiej znana z "Rękopisu znalezionego w Saragossie
" Wojciecha Jerzego Hasa
oraz filmów Andrzeja Kondratiuka
(prywatnie jej męża) – m.in. "Hydrozagadki
", "Gwiezdnego pyłu
", "Wrzeciona czasu
" czy "Córy marnotrawnej
".
Iga Cembrzyńska w filmie "Rękopis znaleziony w Saragossie"Vincent Pastore
(zm. 1 sierpnia 2026)
Amerykański aktor, który pojawił się w niewielkich epizodach w takich filmach jak: "Chłopcy z ferajny
", "Czcigodni mordercy
" czy "Życie Carlita
". Fani na całym świecie znali go jak Salvatore'a "Big Pussy" Bonpensiero, bohatera serialu "Rodzina Soprano
". Hubert C. de la Bouillerie
(zm. 8 sierpnia 2026)
Montażysta takich filmów jak "Nieuchwytny wróg
" (reż. George P. Cosmatos
), "Czarownice z Eastwick
" (reż. George Miller
) czy "Tango i Cash
" (reż. Andriej Konczałowski
, Albert Magnoli
). Reggie Bannister
(zm. 9 sierpnia 2026)
Amerykański aktor, odtwórca roli Reggiego, przeciwnika Wielkoluda z kultowego cyklu horrorów "Phantasm" (w Polsce znanego jako "Mordercze kuleczki
"). W jego filmografii znajdziemy liczne filmy grozy, m.in. "Władcę życzeń
", "Bubba Ho-tep
", "Maglownicę – odrodzenie
" czy "Cmentarne wrota
". Andrzej Beya-Zaborski
(zm. 11 sierpnia 2026)
Aktor teatralny i filmowy. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu przede wszystkim rola komendanta Henryka Wołkołyckiego. Po raz pierwszy pojawił się w tej roli w "U Pana Boga za piecem
" z 1998 roku, a następnie powrócił w "U Pana Boga w ogródku
" oraz "U Pana Boga za miedzą
". W ostatnich latach ponownie wcielał się w tę postać w "U Pana Boga w Królowym Moście
" – zarówno w filmie z 2024 roku, jak i serialu z 2025 roku
.
Andrzej Beya-Zaborski w filmie "U Pana Boga w ogródku"Stachu Jones
(zm. 11 sierpnia 2026)
Dla polskiego internetu Stachu Jones był kimś więcej niż epizodycznym aktorem. W "Magnatach i czarodziejach" wcielił się w czarnoksiężnika i mentora głównego bohatera, a jego charakterystyczny sposób mówienia oraz teksty, wśród nich słynne "Jesteśmy zgubieni", szybko zaczęły funkcjonować poza samym filmem. Mark Rydell
(zm. 14 sierpnia 2026)
Reżyser, producent i aktor. Dramat obyczajowy "Nad złotym stawem
" przyniósł mu nominację do Oscara. Jako aktora mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Długim pożegnaniu
" Roberta Altmana
i "Końcu z Hollywood
" Woody'ego Allena
. Jan Frycz
(zm. 15 sierpnia 2026)
Polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. W jego filmografii są m.in. "Ślepnąc od świateł
", "Pręgi
", "Pornografia
" czy "Pożegnanie jesieni
". Współpracował z takimi reżyserami teatralnymi jak Jan Klata
czy Jerzy Jarocki
.
Jan FryczHayden Panettiere
(zm. 16 sierpnia 2026)
Amerykańska aktorka znana z występów w serialach "Herosi
" i "Nashville
". Karierę rozpoczęła jeszcze jako dziecko w latach 90. Sławę przyniosła jej rola Kirby Reed w serii slasherów "Krzyk
".
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Hayden PanettiereJohn Irvin
(zm. 11 sierpnia 2026)
Brytyjski reżyser filmowy i telewizyjny, autor kultowego serialu kryminalnego "Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg
". Twórca takich filmów jak "Jak to się robi w Chicago
", "Hamburger Hill
" czy "Wdowy
". Nicolas Altmayer
(zm. 17 sierpnia 2026)
Francuski producent filmowy, założyciel firmy Mandarin Films. W swojej karierze odpowiadał za sukcesy francuskiego kina niezależnego, m.in. "Młodą i piękną
", "Frantza
" czy "Niewinne
" z Agatą Kuleszą
. Jego ostatnim filmem była "Alpha
" w reżyserii Julii Ducournau
. Michael Wright
(zm. 19 sierpnia 2026)
Nowojorski aktor, który na ekranie zadebiutował w produkcji "Włóczęgi
" Philipa Kaufmana
. Sławę przyniosły mu występy w filmach "Pięć uderzeń serca
" i "Sugar Hill
" czy serialu "Więzienie Oz
". James Lew
(zm. 23 sierpnia 2026)
Amerykański aktor i kaskader, który w hollywoodzkim przemyśle spędził blisko 50 lat. W swojej długiej karierze wystąpił w ponad 90 filmach, między innymi w "Wielkiej drace w chińskiej dzielnicy
", "Oni żyją
" oraz "Ucieczce z Los Angeles
". Dolly Parton
(zm. 25 sierpnia 2026)
Ikona muzyki country, autorka tekstów i wokalistka, a także aktorka filmowa i osobowość telewizyjna. Za swoje ekranowe występy otrzymała dwie nominacje do Złotego Globu
("Od dziewiątej do piątej
" i "Najlepszy mały burdelik w Teksasie
"). Sławę w kinie przyniosła jej także rola w "Stalowych magnoliach
" Herberta Rossa
.
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Dolly PartonMariusz Łukomski
(zm. 25 sierpnia 2026)
Producent filmowy, jeden z pionierów niezależnej dystrybucji kinowej w Polsce i założyciel firmy Monolith Films. Do polskich kin wprowadził m.in. "Pasję
", "Apocalypto
", "Kill Billa
", "Wilka z Wall Street
", "La La Land
" i "Substancję
". Tim Curry
(zm. 25 sierpnia 2026)
Angielski aktor, kompozytor i piosenkarz. Do historii przeszedł między innymi rolami w filmach "Rocky Horror Picture Show
" czy "To
", gdzie wcielił się w klauna Pennywise'a. Zasłynął także swoimi rolami dubbingowymi, użyczał głosu między innymi Kapitanowi Hakowi w animowanym "Piotruś Pan i piraci
", za co otrzymał Daytime Emmy.
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Tim CurryPeter Cullen
(zm. 26 sierpnia 2026)
Kanadyjski aktor głosowy, który w głowach wielu widzów na zawsze zapisał się jako głos Optimusa Prime'a
z cyklu "Transformers
". Był także głosem Kłapouchego
, Predatora
, gremlinów oraz King Konga
. Witold Płóciennik
(zm. 29 sierpnia 2026)
Polski operator filmowy. Filmy "Ikar. Legenda Mietka Kosza
" (reż. Maciej Pieprzyca
) i "Zieja
" (reż. Robert Gliński
) przyniosły mu uznanie w branży: nagrodę za najlepsze zdjęcia na festiwalu w Gdyni
oraz Złotą Żabę w konkursie filmów polskich na festiwalu ToruńCamerimage
. Jego ostatnimi projektami były produkcje serialowe: "Klangor
" i "Ołowiane dzieci
". Victor Miller
(zm. 31 sierpnia 2026)
Amerykański scenarzysta związany z kinem grozy. Jego najbardziej znanym scenariuszem jest legendarny horror "Piątek trzynastego
". Poza nim napisał także "Kamień, papier, nożyce
", "Obcy obserwuje
" czy "Jason X
". Tony Gatlif
(zm. 2 września 2026)
Urodzony w Algierii reżyser i scenarzysta filmowy, który w latach 60. wyemigrował do Francji. Za swój film "Exils
" otrzymał w 2004 roku nagrodę za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes
. Stworzył także filmy "Transylwania
" z Asią Argento
czy "Wolność
" osadzony w realiach II WŚ. Jeremy Thomas
(zm. 11 września 2026)
Brytyjski producent filmowy współpracujący w swojej karierze z Jimem Jarmuschem
, Jonathanem Glazerem
czy Bernardo Bertoluccim
. Za "Ostatniego cesarza
" otrzymał Oscara
i nagrodę BAFTA
. Jego ostatnim projektem był "Dobry chłopiec
" w reżyserii Jana Komasy
. Gerrit Graham
(zm. 15 września 2026)
Nowojorski aktor, który zapisał się w historii rolą Beefa w musicalu "Upiór z raju
" Briana De Palmy
. Swoją karierę wytyczał grą w filmach i serialach gatunkowych: "Star Treku
", "Laleczce Chucky
" czy "Diabelskim nasieniu
".
Gerrit GrahamElliot Graham
(zm. 19 września 2026)
Amerykański montażysta filmowy. Za pracę przy filmie "Nie czas umierać
" o przygodach Jamesa Bonda
otrzymał nagrodę BAFTA
. Montował także sporo wysokobudżetowych produkcji Hollywood, między innymi film "X-Men 2
", "Superman: Powrót
" czy "Kapitan Marvel
". Ryszard Lenczewski
(zm. 25 września 2026)
Polski operator filmowy, współpracownik Pawła Pawlikowskiego
, Krzysztofa Zanussiego
, Kennetha Lonergana
czy Joe Wrighta
. Odpowiadał za zdjęcia do "Idy
", "Lata miłości
", "Margaret
" i "U Pana Boga za piecem
". Zdobywca Złotej Żaby na festiwalu ToruńCAMERIMAGE
, Europejskiej Nagrody Filmowej
i dwóch nagród na festiwalu filmowym w Gdyni
. John Grover
(zm. 28 września 2026)
Brytyjski montażysta filmowy znany ze swojego zaangażowania w serię filmów o Jamesie Bondzie
. Pracował także przy "2001: Odysei kosmicznej
" Stanleya Kubricka
, "Doktorze Żywago
" Davida Leana
czy "Labiryncie
" Jima Hensona
. George Fenton
(zm. 5 października 2026)
Urodzony w Anglii kompozytor aż pięciokrotnie nominowany do Oscara
. Odpowiada za ścieżki dźwiękowe do filmów "Gandhi
", "Niebezpieczne związki
", "Fisher King
" czy "Ja, Daniel Blake
". Zdobywca nagrody BAFTA
oraz dwóch nagród Emmy
. Eva Marie Saint
(zm. 6 października 2026)
Amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, laureatka Oscara za drugoplanową rolę w wyreżyserowanym przez Elię Kazana
dramacie "Na nabrzeżach
". Wystąpiła także w filmie Alfreda Hitchcocka
("Północ – północny zachód
"), Edwarda Dmytryka
("W poszukiwaniu deszczowego drzewa
"), Bryana Singera
("Superman: Powrót
") czy Akivy Goldsmana
("Zimowa opowieść
"), a także popularnych serialach, m.in. "Jak zdobywano Dziki Zachód
".
Getty Images © Pictorial Parade
Eva Marie SaintRJ Mitte
(zm. 12 października 2026)
Amerykański aktor znany przede wszystkim z roli Waltera White’a Jr. w kultowym serialu "Breaking Bad
". Ambasador osób z niepełnosprawnością. Wystąpił także w filmie "Za humor i Sunny
", "Dębowy pokój
" czy "Triumf
". Richard Riehle
(zm. 15 października 2026)
Amerykański aktor charakterystyczny, który w swojej karierze zagrał w ponad 400 produkcjach. Znany z ról w filmach "Życie biurowe
" "Ścigany
" i "Kasyno
". Karierę filmową rozpoczął w 1975 roku, występując w westernie "Rooster Cogburn
" z Johnem Wayne’em
i Katharine Hepburn
.
Getty Images © Albert L. Ortega
Richard Riehle Tom Skerritt
(zm. 21 października 2026)
Urodzony w Detroit aktor oraz reżyser. Gwiazda pierwszej części "Obcego
" oraz pierwszego "Top Guna
". Dwukrotnie nominowany do Złotego Globu
oraz zdobywca nagrody Emmy
za rolę w serialu "Gdzie diabeł mówi dobranoc
”.
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Tom SkerrittEric Bauza
(zm. 25 października 2026) Królikowi Bugsowi
, Kaczorowi Daffy'emu
oraz wielu innym postaciom ze świata Zwariowanych Melodii
. Walter Koenig
(zm. 25 października 2026) (zm. 25 października 2026)
Aktor najlepiej znany z roli Pavla Chekova w oryginalnym serialu "Star Trek
". Rolę tę powtórzył w licznych filmach z cyklu, m.in. "Gniewie Khana
", "W poszukiwaniu Spocka
", "Powrocie na Ziemię
", "Ostatecznej granicy
", "Wojnie o pokój
" czy "Pokoleniach
". Peter Medak
(zm. 27 października 2026)
Reżyser najlepiej znany jako autor takich filmów, jak "Wyższe sfery
", "Zemsta po latach
" i "Krwawy Romeo
"; pracował też przy popularnych serialach, m.in. "Breaking Bad
" czy "Hannibalu
". Barbara Barrie
(zm. 28 października 2026)
Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna znana z takich filmów jak "Czarne i białe
" (reż. Larry Peerce
), "Uciekać
" (reż. Peter Yates
) czy "Szeregowiec Benjamin
" (reż. Howard Zieff
). Patrick Stewart
(zm. 28 października 2026)
Angielski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Najbardziej znany z repertuaru szekspirowskiego oraz ról profesora Xaviera
w serii "X-Men
" i kapitana Picarda
w serii "Star Trek
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Ja, Klaudiusz
", "Diuna
", "Robin Hood: Faceci w rajtuzach
", "Teoria spisku
", "Opowieść wigilijna
" czy "Sala strachu
". W grudniu na ekrany kin trafi widowisko "Avengers: Doomsday
", w którym po raz ostatni zobaczymy go jako Profesora X
.
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Patrick Stewart Paweł Tucholski
(zm. 30 października 2026)
Nie żyje Paweł Tucholski
, polski aktor teatralny, dubbingowy i filmowy. Jego głosem mówili bohaterowie disnejowskich animacji, m.in. Simba
i Aladyn
.