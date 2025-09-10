Newsy Filmy Superman i Lex Luthor będą działać razem? James Gunn o "Man of Tomorrow"
Superman i Lex Luthor będą działać razem? James Gunn o "Man of Tomorrow"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wszystko%2C+co+wiemy+o+nowym+%22Supermanie%22%3A+O+czym+opowie+%22Man+of+Tomorrow%22+Kiedy+pocz%C4%85tek+zdj%C4%99%C4%87-162875
Superman i Lex Luthor będą działać razem? James Gunn o &quot;Man of Tomorrow&quot;
Jakiś czas temu informowaliśmy, że James Gunn ogłosił tytuł i datę premiery nowego filmu o przygodach Supermana (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz dowiedzieliśmy się, na jakim etapie są prace nad produkcją.

"Superman: Man of Tomorrow": Co wiemy o filmie?


Gunn zapowiedział, że chce rozpocząć prace na planie widowiska "Superman: Man of Tomorrow" już w kwietniu przyszłego roku. Tym razem Człowiek ze Stali połączy siły ze swoim arcywrogiem Leksem Luthorem. Wspólnie będą próbowali zapobiec tajemniczemu zagrożeniu. W rozmowie z The Hollywood Reporter twórca "Strażników Galaktyki" zdradził, że niedawno skończył pisać treatment z dialogami. Tekst liczy ok. 60 stron. Na jego podstawie powstanie scenariusz. Film trafi na ekrany 9 lipca 2027 roku.

Nicholas Hoult i David Corenswet jako Lex Luthor i Superman

Zanim "Man of Tomorrow" trafi na ekrany, poznamy bliżej jego kuzynkę – graną przez Milly Alcock Karę Zor-El, czyli Supergirl. Premiera reżyserowanego przez Craiga Gillespiego widowiska "Supergirl: Woman of Tomorrow" zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku. Aktualnie trwa emisja drugiego sezonu "Peacemakera". Przedstawione w nim wydarzenia są powiązane z fabułą "Supermana".

"Superman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie" Jamesa Gunna:



Zobacz zwiastun "Supermana"


"Superman" trafił na ekrany kin w lipcu tego roku. Na całym świecie zarobił do tej pory 611,6 miliona dolarów, co daje mu siódme miejsce w światowym box offisie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi partnerowali m.in. Rachel Brosnahan (jako Lois Lane) i Nicholas Hoult (jako Lex Luthor). Przypominamy zwiastun: 


