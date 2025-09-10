Superman i Lex Luthor będą działać razem? James Gunn o "Man of Tomorrow"

Jakiś czas temu informowaliśmy, że James Gunn ogłosił tytuł i datę premiery nowego filmu o przygodach Supermana (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz dowiedzieliśmy się, na jakim etapie są prace nad produkcją.
"Superman: Man of Tomorrow": Co wiemy o filmie?Gunn
zapowiedział, że chce rozpocząć prace na planie widowiska "Superman: Man of Tomorrow
" już w kwietniu przyszłego roku. Tym razem Człowiek ze Stali
połączy siły ze swoim arcywrogiem Leksem Luthorem
. Wspólnie będą próbowali zapobiec tajemniczemu zagrożeniu. W rozmowie z The Hollywood Reporter twórca "Strażników Galaktyki
" zdradził, że niedawno skończył pisać treatment z dialogami. Tekst liczy ok. 60 stron. Na jego podstawie powstanie scenariusz. Film trafi na ekrany 9 lipca 2027 roku.
Nicholas Hoult i David Corenswet jako Lex Luthor i Superman
Zanim "Man of Tomorrow
" trafi na ekrany, poznamy bliżej jego kuzynkę – graną przez Milly Alcock
Karę Zor-El, czyli Supergirl
. Premiera reżyserowanego przez Craiga Gillespiego
widowiska "Supergirl: Woman of Tomorrow
" zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku. Aktualnie trwa emisja drugiego sezonu "Peacemakera
". Przedstawione w nim wydarzenia są powiązane z fabułą "Supermana
".
"Superman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie
" Jamesa Gunna
:
Zobacz zwiastun "Supermana"
"Superman
" trafił na ekrany kin w lipcu tego roku. Na całym świecie zarobił do tej pory 611,6 miliona dolarów, co daje mu siódme miejsce w światowym box offisie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi
partnerowali m.in. Rachel Brosnahan
(jako Lois Lane
) i Nicholas Hoult
(jako Lex Luthor
). Przypominamy zwiastun: