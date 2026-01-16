Newsy Seriale Wulgarny i niepoprawny "Ted" powraca. Zwiastun 2. sezonu tylko dla dorosłych
Wulgarny i niepoprawny "Ted" powraca. Zwiastun 2. sezonu tylko dla dorosłych

Platforma Peacock pokazała ograniczony wiekiem ze względu na niepoprawne treści zwiastun drugiego sezonu "Teda". Wszystko wskazuje na to, że wulgarny pluszowy miś wraca dokładnie w tej samej, niepoprawnej formie. Ted i John są już w ostatniej klasie liceum, ale z dorastaniem nadal im nie po drodze – ani z dopasowywaniem się do rówieśników, ani z podejmowaniem rozsądnych decyzji.


"Ted" sezon 2. – zobacz zwiastun



Nowy sezon zapowiada jeszcze więcej marihuany, seksualnych wygłupów, sesji "Dungeons & Dragons" i absurdalnych pomysłów, które zwykle kończą się katastrofą. Serial pozostaje prequelem filmowej serii i rozgrywa się w latach 90. w Framingham w stanie Massachusetts, na długo przed wydarzeniami z kinowego "Teda" z Markiem Wahlbergiem.


Drugi sezon zadebiutuje 5 marca 2026 roku, a Peacock udostępni od razu wszystkie osiem odcinków. Pierwszy sezon wystartował w styczniu 2024 i szybko stał się jednym z największych oryginalnych hitów platformy.

W obsadzie ponownie usłyszymy Setha MacFarlane’a jako Teda, a na ekranie zobaczymy m.in. Maxa Burkholdera, Scotta Grimesa, Alannę Ubach i Giorgię Whigham. MacFarlane tradycyjnie pełni też kilka funkcji naraz – jest scenarzystą, reżyserem, producentem wykonawczym i współshowrunnerem serialu.

Peacock pracuje już również nad animowanym sequelem "Teda", który ma ponownie połączyć filmową obsadę, w tym Marka Wahlberga, Amandę Seyfried i Jessicę Barth

