Wyścig po Oscary 2026: "Grzesznicy" gonią Andersona

W poniedziałek swoje nagrody przyznali krytycy ze stanu Michigan. Jeden film szczególnie przypadł im do gustu
"Grzesznicy" tuż tuż za "Jedną bitwą po drugiej"
Krytycy z Michigan naprawdę pokochali film "Grzesznicy"
. Przyznali mu aż osiem nagród. Tym samym film niemal zrównał się w liczbie łącznych wyróżnień z liderem, "Jedną bitwą po drugiej
".
Na tym wczesnym etapie wyścigu wygląda na to, że najostrzejsza rywalizacja będzie się toczyć w kategorii aktor pierwszoplanowy
. Aktualnie jest trzech artystów, którzy zostali wyróżnieni dwukrotnie: Leonardo DiCaprio
, Ethan Hawke
oraz Michael B. Jordan
. Podobnie jest w kategorii aktorka drugoplanowa
, gdzie po dwa wyróżnienia otrzymały: Amy Madigan
, Teyana Taylor
i Wunmi Mosaku
.
Wśród dokumentów też zrobiło się ciekawie. Ostatnie dni były szczególnie udane dla "Idealnej sąsiadki"
.
Zwiastun filmu "Grzesznicy"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 8 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(6 nagród) REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(4 nagrody) AKTOR: Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej"
, Ethan Hawke
- "Blue Moon"
i Michael B. Jordan
- "Grzesznicy"
(po 2 nagrody) AKTORKA: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
(4 nagrody); Jessie Buckley
- "Hamnet"
(3 nagrody) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(5 nagród) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan
- "Zniknięcia"
, Teyana Taylor
- "Jedna bitwa po drugiej"
i Wunmi Mosaku
- "Grzesznicy"
(po 2 nagrody) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(4 nagrody) SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej"
(4 nagrody) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(3 nagrody); "Tajny agent"
(2 nagrody) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(4 nagrody) DOKUMENT: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow"
i "Idealna sąsiadka"
(po 3 nagrody) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(4 nagrody) MUZYKA: "Grzesznicy"
(2 nagrody) SCENOGRAFIA: "Grzesznicy"
(2 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 8 rozdaniach nagród)
"Jedna bitwa po drugiej
" - 27 nagród
"Grzesznicy
" - 26 nagród
"To był zwykły przypadek
" - 7 nagród
"K-popowe łowczynie demonów
" - 6 nagród
Nagrody krytyków z Michigan:
Film: "Grzesznicy
"
Reżyseria: Ryan Coogler
- "Grzesznicy
"
Aktor: Michael B. Jordan
- "Grzesznicy
"
Aktorka: Jessie Buckley
- "Hamnet
"
Aktor drugoplanowy: Miles Caton
- "Grzesznicy
"
Aktorka drugoplanowa: Wunmi Mosaku
- "Grzesznicy
"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów
"
Dokument: "Idealna sąsiadka
"
Obsada: "Grzesznicy
"
Scenariusz: "Jedna bitwa po drugiej
"
Zdjęcia: "Grzesznicy
"
Przełom: Miles Caton
- "Grzesznicy
"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning
"
Nagroda za filmową doskonałość: Judy Greer
- "Wielki marsz
"