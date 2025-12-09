Newsy Filmy Festiwale i nagrody Wyścig po Oscary 2026: "Grzesznicy" gonią Andersona
Wyścig po Oscary 2026: "Grzesznicy" gonią Andersona

W poniedziałek swoje nagrody przyznali krytycy ze stanu Michigan. Jeden film szczególnie przypadł im do gustu

"Grzesznicy" tuż tuż za "Jedną bitwą po drugiej"



Krytycy z Michigan naprawdę pokochali film "Grzesznicy". Przyznali mu aż osiem nagród. Tym samym film niemal zrównał się w liczbie łącznych wyróżnień z liderem, "Jedną bitwą po drugiej".

Na tym  wczesnym etapie wyścigu wygląda na to, że najostrzejsza rywalizacja będzie się toczyć w kategorii aktor pierwszoplanowy. Aktualnie jest trzech artystów, którzy zostali wyróżnieni dwukrotnie: Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke oraz Michael B. Jordan. Podobnie jest w kategorii aktorka drugoplanowa, gdzie po dwa wyróżnienia otrzymały: Amy Madigan, Teyana Taylor i Wunmi Mosaku.

Wśród dokumentów też zrobiło się ciekawie. Ostatnie dni były szczególnie udane dla "Idealnej sąsiadki".

Zwiastun filmu "Grzesznicy"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 8 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (6 nagród)
REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (4 nagrody)
AKTOR: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"Ethan Hawke - "Blue Moon" i Michael B. Jordan - "Grzesznicy" (po 2 nagrody)
AKTORKA: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła (4 nagrody); Jessie Buckley - "Hamnet" (3 nagrody)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (5 nagród)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan - "Zniknięcia"Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej" i Wunmi Mosaku - "Grzesznicy" (po 2 nagrody)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (4 nagrody)
SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej" (4 nagrody)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (3 nagrody); "Tajny agent" (2 nagrody)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (4 nagrody)
DOKUMENT: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow" i "Idealna sąsiadka" (po 3 nagrody)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (4 nagrody)
MUZYKA: "Grzesznicy" (2 nagrody)
SCENOGRAFIA: "Grzesznicy" (2 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 8 rozdaniach nagród)



"Jedna bitwa po drugiej" - 27 nagród
"Grzesznicy" - 26 nagród
"To był zwykły przypadek" - 7 nagród
"K-popowe łowczynie demonów" - 6 nagród

Nagrody krytyków z Michigan:



Film: "Grzesznicy"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Miles Caton - "Grzesznicy"
Aktorka drugoplanowa: Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Obsada: "Grzesznicy"
Scenariusz: "Jedna bitwa po drugiej"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Przełom: Miles Caton - "Grzesznicy"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Nagroda za filmową doskonałość: Judy Greer - "Wielki marsz"

