Wyścig po Oscary 2026: "Jedna bitwa po drugiej" obsypana nagrodami. "Grzesznicy" wchodzą do gry

Środa okazała się niezwykle udana dla twórców filmu "Jedna bitwa po drugiej". Obraz zdobył w sumie 13 nagród od National Board of Review oraz krytyków z Atlanty.
Anderson, DiCaprio, "Grzesznicy" i "K-popowe łowczynie demonów" docenione "Jedna bitwa po drugiej"
pozostaje niepokonana w kategorii najlepszy film - cztery edycje nagród i cztery wyróżnienia w tej kategorii. W końcu wśród docenionych osób znaleźli się reżyser tego filmu Paul Thomas Anderson
i gwiazda Leonardo DiCaprio
Wczorajszy dzień okazał się też bardzo udany dla "Grzeszników"
, którzy w liczbie wyróżnień już dogonili "To był zwykły przypadek
". "Grzesznicy
" są pierwszymi faworytami w kategoriach scenariusz oryginalny i zdjęcia. Wśród animacji niespodziewanie pierwszym faworytem została produkcja Sony dla Netfliksa "K-popowe łowczynie demonów"
Zwiastun filmu "Grzesznicy"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 4 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(2 nagrody) REŻYSERIA: Jafar Panahi
- "To był zwykły przypadek"
i Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(po 2 nagrody) AKTOR: Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej"
(2 nagrody) AKTORKA: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
(2 nagrody) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(3 nagrody) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan
- "Zniknięcia"
(2 nagrody) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(2 nagrody) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(3 nagrody) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(2 nagrody) DOKUMENT: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow"
(2 nagrody) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(2 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 4 rozdaniach nagród)
"Jedna bitwa po drugiej
" - 16 nagród
"To był zwykły przypadek
", "Grzesznicy
" - po 6 nagród
"K-popowe łowczynie demonów
" - 3 nagrody
Nagrody National Board of Review
Film: "Jedna bitwa po drugiej
"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktor: Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktorka: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
"
Aktor drugoplanowy: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktorka drugoplanowa: Inga Ibsdotter Lilleaas
- "Wartość sentymentalna
"
Debiut reżyserski: Eva Victor
- "Sorry, Baby
"
Przełomowy występ: Chase Infiniti
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy
"
Scenariusz adaptowany: "Sny o pociągach
"
Animacja: "Arco
"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek
"
Dokument: "Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy
"
Zdjęcia: "Grzesznicy
"
Osiągnięcia kaskaderskie: "Mission: Impossible – The Final Reckoning
"
Nagroda Wolność Ekspresji: "Put Your Soul on Your Hand and Walk
"
Nagrody krytyków z Atlanty
Film: "Jedna bitwa po drugiej
"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktor: Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktorka: Jessie Buckley
- "Hamnet
"
Aktor drugoplanowy: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan
- "Zniknięcia
"
Obsada: "Jedna bitwa po drugiej
"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy
"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej
"
Dokument: "Idealna sąsiadka
"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek
"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów
"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej
"
Muzyka: "Grzesznicy
"
Osiągnięcia kaskaderskie: "Mission: Impossible – The Final Reckoning
"
Przełomowy występ: Chase Infiniti
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Debiut reżyserski: Eva Victor
- "Sorry, Baby
"
Gra głosem: Arden Cho
- "K-popowe łowczynie demonów
"