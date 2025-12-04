Newsy Filmy Festiwale i nagrody Wyścig po Oscary 2026: "Jedna bitwa po drugiej" obsypana nagrodami. "Grzesznicy" wchodzą do gry
Wyścig po Oscary 2026: "Jedna bitwa po drugiej" obsypana nagrodami. "Grzesznicy" wchodzą do gry

Środa okazała się niezwykle udana dla twórców filmu "Jedna bitwa po drugiej". Obraz zdobył w sumie 13 nagród od National Board of Review oraz krytyków z Atlanty.

Anderson, DiCaprio, "Grzesznicy" i "K-popowe łowczynie demonów" docenione



"Jedna bitwa po drugiej" pozostaje niepokonana w kategorii najlepszy film - cztery edycje nagród i cztery wyróżnienia w tej kategorii. W końcu wśród docenionych osób znaleźli się reżyser tego filmu Paul Thomas Anderson i gwiazda Leonardo DiCaprio.

Wczorajszy dzień okazał się też bardzo udany dla "Grzeszników", którzy w liczbie wyróżnień już dogonili "To był zwykły przypadek". "Grzesznicy" są pierwszymi faworytami w kategoriach scenariusz oryginalny i zdjęcia. Wśród animacji niespodziewanie pierwszym faworytem została produkcja Sony dla Netfliksa "K-popowe łowczynie demonów".

Zwiastun filmu "Grzesznicy"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 4 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (2 nagrody)
REŻYSERIA: Jafar Panahi - "To był zwykły przypadek" i Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (po 2 nagrody)
AKTOR: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej" (2 nagrody)
AKTORKA: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła (2 nagrody)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (3 nagrody)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan - "Zniknięcia" (2 nagrody)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (2 nagrody)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (3 nagrody)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (2 nagrody)
DOKUMENT: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow" (2 nagrody)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (2 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 4 rozdaniach nagród)



"Jedna bitwa po drugiej" - 16 nagród
"To był zwykły przypadek", "Grzesznicy" - po 6 nagród
"K-popowe łowczynie demonów" - 3 nagrody



Nagrody National Board of Review



Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
Aktor drugoplanowy: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Inga Ibsdotter Lilleaas - "Wartość sentymentalna"
Debiut reżyserski: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Przełomowy występ: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Sny o pociągach"
Animacja: "Arco"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Dokument: "Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Osiągnięcia kaskaderskie: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Nagroda Wolność Ekspresji: "Put Your Soul on Your Hand and Walk"


Nagrody krytyków z Atlanty



Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Obsada: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Grzesznicy"
Osiągnięcia kaskaderskie: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Przełomowy występ: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Debiut reżyserski: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Gra głosem: Arden Cho - "K-popowe łowczynie demonów"

