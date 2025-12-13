Wyścig po Oscary 2026: "K-popowe łowczynie demonów" pewne wygranej? "Jedna bitwa po drugiej" znów obsypana nagrodami

"Grzesznicy" krótko cieszyli się z pozycji lidera na liście filmów z największą liczbą nagród w tym sezonie. Dzięki krytykom z Phoenix i Chicago na pierwszą pozycje powrócił film "Jedna bitwa po drugiej".
Timothée Chalamet wkracza do gry
Wygląda na to, że na razie wśród pewniaków do Oscarów są "K-popowe łowczynie demonów"
. Animacja nie ma na razie realnej konkurencji, zdobywając jedną nagrodę po drugiej. Obraz Paula Thomasa Andersona
pozostaje niezagrożony w kategorii najlepszy film. Również Benicio del Toro
zadaje się nie mieć rywala.
Co ciekawe, dopiero teraz przez krytyków został zauważony Timothée Chalamet
. Od razu jednak wygrał i w Chicago i w Phoenix, przez co zrównał się z Leonardo DiCaprio
i Ethanem Hawkiem
oraz jest o krok od doścignięcia Michaela B. Jordana
. Wśród aktorek - zarówno pierwszo- jak i drugoplanowych - o faworytkach nie ma mowy. Jest sporo aktorek docenionych przez różne grupy krytyków.
Zwiastun filmu "K-popowe łowczynie demonów"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 11 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(8 nagród) REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(6 nagród) AKTOR: Michael B. Jordan
- "Grzesznicy"
(3 nagrody); Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej"
, Ethan Hawke
- "Blue Moon"
, Timothée Chalamet
- "Wielki Marty"
(po 2 nagrody) AKTORKA: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
(5 nagród); Jessie Buckley
- "Hamnet"
(4 nagrody) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(7 nagród) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Wunmi Mosaku
- "Grzesznicy"
, Amy Madigan
- "Zniknięcia"
, Teyana Taylor
- "Jedna bitwa po drugiej"
(po 3 nagrody) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(5 nagród) SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej"
(6 nagród) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(4 nagrody) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(7 nagród) DOKUMENT: "Idealna sąsiadka"
(6 nagród) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(4 nagrody); "Jedna bitwa po drugiej"
(3 nagrody) MUZYKA: "Grzesznicy"
(3 nagrody); "Jedna bitwa po drugiej"
(2 nagrody) SCENOGRAFIA: "Grzesznicy"
(2 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 11 rozdaniach nagród)
"Jedna bitwa po drugiej
" - 43 nagrody
"Grzesznicy
" - 36 nagród
"K-popowe łowczynie demonów
" i "To był zwykły przypadek
" - po 9 nagród
Nagrody poszczególnych grup krytyków Krytycy z Phoenix:
Film: "Jedna bitwa po drugiej
"
Komedia: "Naga broń
"
Film science fiction: "Frankenstein
"
Horror: "Grzesznicy
"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów
"
Dokument: "Idealna sąsiadka
"
Film obcojęzyczny: "Wartość sentymentalna
"
Aktor: Timothée Chalamet
- "Wielki Marty
"
Aktorka: Jessie Buckley
- "Hamnet
"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan
- "Zniknięcia
"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Scenariusz: "Jedna bitwa po drugiej
"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej
"
Muzyka: "Jedna bitwa po drugiej
"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible - The Final Reckoning
" Krytycy z Chicago:
Film: "Jedna bitwa po drugiej
"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktor: Timothée Chalamet
- "Wielki Marty
"
Aktorka: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktorka drugoplanowa: Teyana Taylor
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Scenariusz oryginalny: "To był zwykły przypadek
"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej
"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów
"
Dokument: "Idealna sąsiadka
"
Film obcojęzyczny: "To był zwykły przypadek
"
Scenografia: "Frankenstein
"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej
"
Kostiumy: "Frankenstein
"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej
"
Muzyka: "Jedna bitwa po drugiej
"
Efekty: "Grzesznicy
"
Przełom reżyserski: Eva Victor
- "Sorry, Baby
"
Przełom aktorski: Chase Infiniti
- "Jedna bitwa po drugiej
"