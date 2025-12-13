Newsy Filmy Festiwale i nagrody Wyścig po Oscary 2026: "K-popowe łowczynie demonów" pewne wygranej? "Jedna bitwa po drugiej" znów obsypana nagrodami
Wyścig po Oscary 2026: "K-popowe łowczynie demonów" pewne wygranej? "Jedna bitwa po drugiej" znów obsypana nagrodami

"Grzesznicy" krótko cieszyli się z pozycji lidera na liście filmów z największą liczbą nagród w tym sezonie. Dzięki krytykom z Phoenix i Chicago na pierwszą pozycje powrócił film "Jedna bitwa po drugiej".

Timothée Chalamet wkracza do gry



Wygląda na to, że na razie wśród pewniaków do Oscarów są "K-popowe łowczynie demonów". Animacja nie ma na razie realnej konkurencji, zdobywając jedną nagrodę po drugiej. Obraz Paula Thomasa Andersona pozostaje niezagrożony w kategorii najlepszy film. Również Benicio del Toro zadaje się nie mieć rywala.

Co ciekawe, dopiero teraz przez krytyków został zauważony Timothée Chalamet. Od razu jednak wygrał i w Chicago i w Phoenix, przez co zrównał się z Leonardo DiCaprio i Ethanem Hawkiem oraz jest o krok od doścignięcia Michaela B. Jordana. Wśród aktorek - zarówno pierwszo- jak i drugoplanowych - o faworytkach nie ma mowy. Jest sporo aktorek docenionych przez różne grupy krytyków.

Zwiastun filmu "K-popowe łowczynie demonów"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 11 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (8 nagród)
REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (6 nagród)
AKTOR: Michael B. Jordan - "Grzesznicy" (3 nagrody); Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"Ethan Hawke - "Blue Moon", Timothée Chalamet - "Wielki Marty" (po 2 nagrody)
AKTORKA: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła (5 nagród); Jessie Buckley - "Hamnet" (4 nagrody)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (7 nagród)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"Amy Madigan - "Zniknięcia"Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej" (po 3 nagrody)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (5 nagród)
SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej" (6 nagród)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (4 nagrody)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (7 nagród)
DOKUMENT: "Idealna sąsiadka" (6 nagród)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (4 nagrody); "Jedna bitwa po drugiej" (3 nagrody)
MUZYKA: "Grzesznicy" (3 nagrody); "Jedna bitwa po drugiej" (2 nagrody)
SCENOGRAFIA: "Grzesznicy" (2 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 11 rozdaniach nagród)



"Jedna bitwa po drugiej" - 43 nagrody
"Grzesznicy" - 36 nagród
"K-popowe łowczynie demonów" i "To był zwykły przypadek" - po 9 nagród

Nagrody poszczególnych grup krytyków



Krytycy z Phoenix:
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Komedia: "Naga broń"
Film science fiction: "Frankenstein"
Horror: "Grzesznicy"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Film obcojęzyczny: "Wartość sentymentalna"
Aktor: Timothée Chalamet - "Wielki Marty"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz: "Jedna bitwa po drugiej"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Jedna bitwa po drugiej"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible - The Final Reckoning"

Krytycy z Chicago:
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Timothée Chalamet - "Wielki Marty"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "To był zwykły przypadek"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Film obcojęzyczny: "To był zwykły przypadek"
Scenografia: "Frankenstein"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"
Kostiumy: "Frankenstein"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Jedna bitwa po drugiej"
Efekty: "Grzesznicy"
Przełom reżyserski: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Przełom aktorski: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

K-popowe łowczynie demonów  (2025)

 K-popowe łowczynie demonów

