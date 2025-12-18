Newsy Filmy Festiwale i nagrody Wyścig po Oscary 2026: Czy DiCaprio może pokonać Jordana i Hawke'a?
Poznaliśmy nagrody kolejnej organizacji krytyków amerykańskich. Niestety nie wyjaśniły one sytuacji w najbardziej zatłoczonych kategoriach

Aktorski wyścig wciąż nierozstrzygnięty



Krytycy z Dallas Fort-Worth za najlepszego aktora uznali Leonarda DiCaprio. To jego szóste wyróżnienie w tym sezonie, dzięki czemu wysunął się na czoło stawki. Jednak Michael B. Jordan i Ethan Hawke depczą mu po piętach i kolejna nagroda znów może zmienić układ sił.

Rose Byrne tymczasem dzielnie walczy, by wrócić na pozycję faworytki w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Wciąż jednak przegrywa z Jessie Buckley.

W pozostałych kategoriach faworyci tylko umocnili się na prowadzeniu.

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 21 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (15 nagród)
REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (12 nagród)
AKTOR: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej" (6 nagród); Ethan Hawke - "Blue Moon", Michael B. Jordan - "Grzesznicy" (po 5 nagród)
AKTORKA: Jessie Buckley - "Hamnet(11 nagród)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (10 nagród)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan - "Zniknięcia" (8 nagród)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (8 nagród)
SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej" (14 nagród)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (10 nagród)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (13 nagród)
DOKUMENT: "Idealna sąsiadka" (9 nagród)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (12 nagród)
MUZYKA: "Grzesznicy" (9 nagród)
SCENOGRAFIA: "Frankenstein" (5 nagród)
MONTAŻ: "Jedna bitwa po drugiej" (5 nagród)
KOSTIUMY: "Frankenstein" (4 nagrody)
EFEKTY: "Avatar: Ogień i popiół" (4 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 21 rozdaniach nagród)



"Jedna bitwa po drugiej" - 90 nagród
"Grzesznicy" - 75 nagrody
"To był zwykły przypadek" - 18 nagród
"K-popowe łowczynie demonów" - 15 nagród
"Hamnet" - 13 nagród

Krytycy z Dallas Fort-Worth


Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"
Aktor drugoplanowy: Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Film obcojęzyczny: "Wartość sentymentalna"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Scenariusz: "Jedna bitwa po drugiej"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy"
Najlepszy film niskobudżetowy lub przełamujący granice film niezależny: "To był zwykły przypadek"

