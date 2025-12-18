Wyścig po Oscary 2026: Czy DiCaprio może pokonać Jordana i Hawke'a?

Poznaliśmy nagrody kolejnej organizacji krytyków amerykańskich. Niestety nie wyjaśniły one sytuacji w najbardziej zatłoczonych kategoriach
Aktorski wyścig wciąż nierozstrzygnięty
Krytycy z Dallas Fort-Worth za najlepszego aktora uznali Leonarda DiCaprio
. To jego szóste wyróżnienie w tym sezonie, dzięki czemu wysunął się na czoło stawki. Jednak Michael B. Jordan
i Ethan Hawke
depczą mu po piętach i kolejna nagroda znów może zmienić układ sił. Rose Byrne
tymczasem dzielnie walczy, by wrócić na pozycję faworytki w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Wciąż jednak przegrywa z Jessie Buckley
.
W pozostałych kategoriach faworyci tylko umocnili się na prowadzeniu.
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 21 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(15 nagród) REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(12 nagród) AKTOR: Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej"
(6 nagród); Ethan Hawke
- "Blue Moon", Michael B. Jordan
- "Grzesznicy"
(po 5 nagród) AKTORKA: Jessie Buckley
- "Hamnet"
(11 nagród) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(10 nagród) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan
- "Zniknięcia"
(8 nagród) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(8 nagród) SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej"
(14 nagród) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(10 nagród) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(13 nagród) DOKUMENT: "Idealna sąsiadka"
(9 nagród) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(12 nagród) MUZYKA: "Grzesznicy"
(9 nagród) SCENOGRAFIA: "Frankenstein"
(5 nagród) MONTAŻ: "Jedna bitwa po drugiej"
(5 nagród) KOSTIUMY: "Frankenstein"
(4 nagrody) EFEKTY: "Avatar: Ogień i popiół"
(4 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 21 rozdaniach nagród)
"Jedna bitwa po drugiej
" - 90 nagród
"Grzesznicy
" - 75 nagrody
"To był zwykły przypadek
" - 18 nagród
"K-popowe łowczynie demonów
" - 15 nagród
"Hamnet
" - 13 nagród
Krytycy z Dallas Fort-Worth
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"
Aktor drugoplanowy: Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Film obcojęzyczny: "Wartość sentymentalna"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Scenariusz: "Jedna bitwa po drugiej"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy"
Najlepszy film niskobudżetowy lub przełamujący granice film niezależny: "To był zwykły przypadek"