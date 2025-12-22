Newsy Filmy Festiwale i nagrody Wyścig po Oscary 2026: Michael B. Jordan lepszy niż DiCaprio, Hawke i Chalamet
Festiwale i nagrody / Filmy

Wyścig po Oscary 2026: Michael B. Jordan lepszy niż DiCaprio, Hawke i Chalamet

Facebook / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wy%C5%9Bcig+po+Oscary+2026%3A+Michael+B.+Jordan+lepszy+ni%C5%BC+DiCaprio%2C+Hawke+i+Chalamet-164467
Wyścig po Oscary 2026: Michael B. Jordan lepszy niż DiCaprio, Hawke i Chalamet
W weekend dwie kolejne grupy krytyków amerykańskich ogłosiły swoje doroczne nagrody. Dzięki nim sytuacja wyjaśniła się w jednej z aktorskich kategorii, ale pozostaje nierozstrzygnięta w innej.

Michael B. Jordan ucieka rywalom. Czy ma realną szansę na Oscara?



Dzięki krytykom z Kansas City sytuacja wśród aktorów pierwszoplanowych zaczęła się wyjaśniać. Rywalom uciekł bowiem Michael B. Jordan, który nad swoimi największymi konkurentami ma już przewagę dwóch wyróżnień.

Z kolei remis wciąż jest w kategorii aktorka pierwszoplanowa. Jessie Buckley i Rose Byrne wciąż są po równo doceniane przez kolejne grupy krytyków.

Zwiastun filmu "Grzesznicy"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 28 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (20 nagród)
REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (16 nagród)
AKTOR: Michael B. Jordan - "Grzesznicy" (8 nagród)
AKTORKA: Jessie Buckley - "Hamnet" i Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" (po 13 nagród)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (12 nagród)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan - "Zniknięcia" (11 nagród)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (10 nagród)
SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej" (19 nagród)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (12 nagród)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (17 nagród)
DOKUMENT: "Idealna sąsiadka" (12 nagród)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (14 nagród)
MUZYKA: "Grzesznicy" (14 nagród)
SCENOGRAFIA: "Frankenstein" (6 nagród)
MONTAŻ: "Jedna bitwa po drugiej" (7 nagród)
KOSTIUMY: "Frankenstein" (6 nagród)
EFEKTY: "Avatar: Ogień i popiół" (7 nagród)
PIOSENKA: I Lied to You - "Grzesznicy" (2 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 28 rozdaniach nagród)



"Jedna bitwa po drugiej" - 118 nagród
"Grzesznicy" - 102 nagrody
"To był zwykły przypadek", "K-popowe łowczynie demonów" - po 21 nagród
"Hamnet" - 17 nagród

Nagrody poszczególnych grup krytyków



Krytycy z Kansas City
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Scenariusz oryginalny: "Zniknięcia"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Grzesznicy"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film obcojęzyczny: "To był zwykły przypadek"
Dokument: "Secret Mall Apartment"
Najlepszy film sf/fantasy/horror: "Grzesznicy"
Najlepszy film lgbtq: "Hedda"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Koło Krytyczek Filmowych
Film o kobietach: "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Film zrobiony przez kobietę: "Hamnet"
Scenariusz napisany przez kobietę: "Hamnet"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor: Ethan Hawke - "Blue Moon"
Aktorka drugoplanowa: Regina Hall - "Jedna bitwa po drugiej"
Zagraniczny film zrobiony przez kobietę lub opowiadający o kobietach: "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!" i "Głos Hind Rajab"
Film dokumentalny zrobiony przez kobietę lub opowiadający o kobietach: "Moja mama Jayne"
Równość płci: "Grzesznicy"
Animowana postać kobieca: Rumi - "K-popowe łowczynie demonów"
Ekranowa para: Wunmi Mosaku i Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Serial: 4. sezon "Hacks"
Film sprzeciwiający się przemocy wobec kobiet: "Sorry, Baby"
Film najlepiej pokazujący doświadczenia kobiet o innym kolorze skóry w Ameryce: "Grzesznicy"
Film najlepiej przedstawiający ważną rolę kobiet w historii lub społeczeństwie oraz odważne poszukiwania własnej tożsamości: "Eleonora wspaniała"

Powiązane artykuły Michael B. Jordan

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" 3. najbardziej kasową animacją w historii

5 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje James Ransone. Aktor znany z filmu "To: Rozdział 2" miał 46 lat

63 komentarze
Filmy Box office

Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" z siódmym najlepszym otwarciem grudnia

83 komentarze
Filmy

Nie zgadniecie, kogo gra Seth Rogen w "Supergirl"

12 komentarzy
Filmy

Mads Mikkelsen w nowym filmie Martina Scorsesego

7 komentarzy
Publicystyka

Dom dobry czy zły? Sytuacja mieszkaniowa w polskim kinie

50 komentarzy
Filmy Telewizja

Święta i Sylwester z Paramount Network