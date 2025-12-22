Wyścig po Oscary 2026: Michael B. Jordan lepszy niż DiCaprio, Hawke i Chalamet

W weekend dwie kolejne grupy krytyków amerykańskich ogłosiły swoje doroczne nagrody. Dzięki nim sytuacja wyjaśniła się w jednej z aktorskich kategorii, ale pozostaje nierozstrzygnięta w innej.
Michael B. Jordan ucieka rywalom. Czy ma realną szansę na Oscara?
Dzięki krytykom z Kansas City sytuacja wśród aktorów pierwszoplanowych zaczęła się wyjaśniać. Rywalom uciekł bowiem Michael B. Jordan
, który nad swoimi największymi konkurentami ma już przewagę dwóch wyróżnień.
Z kolei remis wciąż jest w kategorii aktorka pierwszoplanowa
. Jessie Buckley
i Rose Byrne
wciąż są po równo doceniane przez kolejne grupy krytyków.
Zwiastun filmu "Grzesznicy"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 28 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(20 nagród) REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(16 nagród) AKTOR: Michael B. Jordan
- "Grzesznicy"
(8 nagród) AKTORKA: Jessie Buckley
- "Hamnet"
i Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
(po 13 nagród) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(12 nagród) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan
- "Zniknięcia"
(11 nagród) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(10 nagród) SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej"
(19 nagród) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(12 nagród) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(17 nagród) DOKUMENT: "Idealna sąsiadka"
(12 nagród) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(14 nagród) MUZYKA: "Grzesznicy"
(14 nagród) SCENOGRAFIA: "Frankenstein"
(6 nagród) MONTAŻ: "Jedna bitwa po drugiej"
(7 nagród) KOSTIUMY: "Frankenstein"
(6 nagród) EFEKTY: "Avatar: Ogień i popiół"
(7 nagród) PIOSENKA: I Lied to You
- "Grzesznicy"
(2 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 28 rozdaniach nagród)
"Jedna bitwa po drugiej
" - 118 nagród
"Grzesznicy
" - 102 nagrody
"To był zwykły przypadek
", "K-popowe łowczynie demonów
" - po 21 nagród
"Hamnet
" - 17 nagród
Nagrody poszczególnych grup krytyków Krytycy z Kansas City
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Scenariusz oryginalny: "Zniknięcia"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Grzesznicy"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film obcojęzyczny: "To był zwykły przypadek"
Dokument: "Secret Mall Apartment"
Najlepszy film sf/fantasy/horror: "Grzesznicy"
Najlepszy film lgbtq: "Hedda"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning" Koło Krytyczek Filmowych
Film o kobietach: "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Film zrobiony przez kobietę: "Hamnet"
Scenariusz napisany przez kobietę: "Hamnet"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor: Ethan Hawke - "Blue Moon"
Aktorka drugoplanowa: Regina Hall - "Jedna bitwa po drugiej"
Zagraniczny film zrobiony przez kobietę lub opowiadający o kobietach: "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!" i "Głos Hind Rajab"
Film dokumentalny zrobiony przez kobietę lub opowiadający o kobietach: "Moja mama Jayne"
Równość płci: "Grzesznicy"
Animowana postać kobieca: Rumi - "K-popowe łowczynie demonów"
Ekranowa para: Wunmi Mosaku i Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Serial: 4. sezon "Hacks"
Film sprzeciwiający się przemocy wobec kobiet: "Sorry, Baby"
Film najlepiej pokazujący doświadczenia kobiet o innym kolorze skóry w Ameryce: "Grzesznicy"
Film najlepiej przedstawiający ważną rolę kobiet w historii lub społeczeństwie oraz odważne poszukiwania własnej tożsamości: "Eleonora wspaniała"