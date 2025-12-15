Newsy Wyścig po Oscary 2026: Rosną szanse Amy Madigan. "Jedna bitwa po drugiej" ucieka konkurencji
news

Wyścig po Oscary 2026: Rosną szanse Amy Madigan. "Jedna bitwa po drugiej" ucieka konkurencji

https://www.filmweb.pl/news/Wy%C5%9Bcig+po+Oscary+2026%3A+Rosn%C4%85+szanse+Amy+Madigan.+%22Jedna+bitwa+po+drugiej%22+ucieka+konkurencji-164375
Wyścig po Oscary 2026: Rosną szanse Amy Madigan. &quot;Jedna bitwa po drugiej&quot; ucieka konkurencji
W weekend trzy kolejne grupy amerykańskich krytyków filmowych przyznały swoje nagrody. Niewiele zmieniły one pole walki o oscarowe nominacje.

Aktorski kocioł prawie bez zmian. Wyrwała się z niego tylko Amy Madigan



"Jedna bitwa po drugiej" pozostaje ogólnie poza zasięgiem konkurencji. Jedynym filmem, który może nawiązać z nim walkę pozostają "Grzesznicy". W weekend nic w tej kwestii się nie zmieniło.

Wciąż największą niewiadomą są kategorie aktorskie. Z wyjątkiem jednej - aktorka drugoplanowa. We wszystkich trzech organizacjach, które przyznały swoje nagrody w weekend, zwyciężyła Amy Madigan za rolę w filmie "Zniknięcia". To pozwoliło jej zostawić w tyle rywalki.

Wśród aktorów pierwszoplanowych swoją pozycję wzmocnił Ethan Hawke ("Blue Moon"), ale jego przewaga nad resztą stawki jest minimalna. 

Zwiastun filmu "Zniknięcia"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 14 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (10 nagród)
REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (8 nagród)
AKTOR: Ethan Hawke - "Blue Moon" (4 nagrody) Michael B. Jordan - "Grzesznicy" i Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej" (po 3 nagrody)
AKTORKA: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła(po 7 nagród)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (8 nagród)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan - "Zniknięcia" (6 nagród)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (5 nagród)
SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej" (9 nagród)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (6 nagród)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (8 nagród)
DOKUMENT: "Idealna sąsiadka" (6 nagród)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (6 nagród)
MUZYKA: "Grzesznicy" (5 nagród)
SCENOGRAFIA: "Grzesznicy" (3 nagrody); "Frankenstein" (2 nagrody)
MONTAŻ: "Jedna bitwa po drugiej" (3 nagrody); "F1. Film" (2 nagrody)
KOSTIUMY: "Frankenstein" (2 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 14 rozdaniach nagród)



"Jedna bitwa po drugiej" - 58 nagród
"Grzesznicy" - 45 nagród
"To był zwykły przypadek" - 11 nagród
"K-popowe łowczynie demonów" - 10 nagród
"Zniknięcia" - 8 nagród


Nagrody poszczególnych grup krytyków



Krytycy z regionu zatoki San Francisco
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "Wartość sentymentalna"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Ethan Hawke - "Blue Moon"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Dokument: "Orwell: 2+2=5"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Scenografia: "Grzesznicy"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Grzesznicy"
Wyróżnienie dla niezależnego kina: "Rozdzieleni"

Krytycy z St. Louis
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Aktor drugoplanowy: Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "Zniknięcia"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"
Kostiumy: "Frankenstein"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenografia: "Frankenstein"
Muzyka: "Jedna bitwa po drugiej"
Efekty: "Avatar: Ogień i popiół"
Soundtrack: "Grzesznicy"
Gra głosem: Will Patton - "Sny o pociągach"
Animacja: "Zwierzogród 2"
Obsada: "Jedna bitwa po drugiej"
Horror: "Zniknięcia"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Komedia: "Naga broń
Film akcji: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Dokument: "Orwell: 2+2=5"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Debiut reżyserski: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Scena: Muzyczna ewolucja "I Lied to You" - "Grzesznicy"

Krytycy z Bostonu
Film: "Grzesznicy"
Reżyseria: Ryan Coogle - "Grzesznicy"
Obsada: "Wielki Marty"
Aktor: Ethan Hawke - "Blue Moon"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Film obcojęzyczny: "Wartość sentymentalna"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "Blue Moon"
Nowy filmowiec: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Dokument: "Popołudnia samotności"
Animacja: "Endless Cookie"
Występ zwierzęcia: Indy - "Good Boy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Montaż: "F1. Film"
Muzyka: "Grzesznicy"

Powiązane artykuły Jedna bitwa po drugiej

Zobacz wszystkie artykuły

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

Najnowsze Newsy

VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery stycznia 2026

Filmy Multimedia

"Lalka": Oto Marek Kondrat jako filmowy Ignacy Rzecki. Jak wam się podoba?

25 komentarzy

Prezentów szukajcie na Allegro. Te propozycje Was zaskoczą

Filmy Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije kolejne rekordy

10 komentarzy
Inne Filmy

Jack Nicholson wróci do aktorstwa? Tak uważa uznany reżyser

11 komentarzy
Inne Filmy

Rob Reiner nie żyje. Szokujące szczegóły tragedii

57 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: "Zwierzogród 2" wraca na 1. miejsce. Amerykanie wrócili do domów

12 komentarzy