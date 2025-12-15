Wyścig po Oscary 2026: Rosną szanse Amy Madigan. "Jedna bitwa po drugiej" ucieka konkurencji

W weekend trzy kolejne grupy amerykańskich krytyków filmowych przyznały swoje nagrody. Niewiele zmieniły one pole walki o oscarowe nominacje.
Aktorski kocioł prawie bez zmian. Wyrwała się z niego tylko Amy Madigan "Jedna bitwa po drugiej"
pozostaje ogólnie poza zasięgiem konkurencji. Jedynym filmem, który może nawiązać z nim walkę pozostają "Grzesznicy"
. W weekend nic w tej kwestii się nie zmieniło.
Wciąż największą niewiadomą są kategorie aktorskie. Z wyjątkiem jednej - aktorka drugoplanowa. We wszystkich trzech organizacjach, które przyznały swoje nagrody w weekend, zwyciężyła Amy Madigan
za rolę w filmie "Zniknięcia
". To pozwoliło jej zostawić w tyle rywalki.
Wśród aktorów pierwszoplanowych swoją pozycję wzmocnił Ethan Hawke
("Blue Moon
"), ale jego przewaga nad resztą stawki jest minimalna.
Zwiastun filmu "Zniknięcia"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 14 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(10 nagród) REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(8 nagród) AKTOR: Ethan Hawke
- "Blue Moon"
(4 nagrody) Michael B. Jordan
- "Grzesznicy"
i Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej"
(po 3 nagrody) AKTORKA: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
(po 7 nagród) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(8 nagród) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan
- "Zniknięcia"
(6 nagród) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(5 nagród) SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej"
(9 nagród) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(6 nagród) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(8 nagród) DOKUMENT: "Idealna sąsiadka"
(6 nagród) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(6 nagród) MUZYKA: "Grzesznicy"
(5 nagród) SCENOGRAFIA: "Grzesznicy"
(3 nagrody); "Frankenstein"
(2 nagrody) MONTAŻ: "Jedna bitwa po drugiej"
(3 nagrody); "F1. Film"
(2 nagrody) KOSTIUMY: "Frankenstein"
(2 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 14 rozdaniach nagród)
"Jedna bitwa po drugiej
" - 58 nagród
"Grzesznicy
" - 45 nagród
"To był zwykły przypadek
" - 11 nagród
"K-popowe łowczynie demonów
" - 10 nagród
"Zniknięcia
" - 8 nagród
Nagrody poszczególnych grup krytyków Krytycy z regionu zatoki San Francisco
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "Wartość sentymentalna"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Ethan Hawke - "Blue Moon"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Dokument: "Orwell: 2+2=5"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Scenografia: "Grzesznicy"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Grzesznicy"
Wyróżnienie dla niezależnego kina: "Rozdzieleni" Krytycy z St. Louis
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Aktor drugoplanowy: Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "Zniknięcia"
Zdjęcia: "Jedna bitwa po drugiej"
Kostiumy: "Frankenstein"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenografia: "Frankenstein"
Muzyka: "Jedna bitwa po drugiej"
Efekty: "Avatar: Ogień i popiół"
Soundtrack: "Grzesznicy"
Gra głosem: Will Patton - "Sny o pociągach"
Animacja: "Zwierzogród 2"
Obsada: "Jedna bitwa po drugiej"
Horror: "Zniknięcia"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Komedia: "Naga broń
Film akcji: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Dokument: "Orwell: 2+2=5"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Debiut reżyserski: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Scena: Muzyczna ewolucja "I Lied to You" - "Grzesznicy" Krytycy z Bostonu
Film: "Grzesznicy"
Reżyseria: Ryan Coogle - "Grzesznicy"
Obsada: "Wielki Marty"
Aktor: Ethan Hawke - "Blue Moon"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Film obcojęzyczny: "Wartość sentymentalna"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenariusz oryginalny: "Blue Moon"
Nowy filmowiec: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Dokument: "Popołudnia samotności"
Animacja: "Endless Cookie"
Występ zwierzęcia: Indy - "Good Boy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Montaż: "F1. Film"
Muzyka: "Grzesznicy"