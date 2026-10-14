Newsy Filmy Festiwale i nagrody Wyścig po Oscary 2027: "14th" pierwszym faworytem w kategorii najlepszy film dokumentalny
Festiwale i nagrody / Filmy

Wyścig po Oscary 2027: "14th" pierwszym faworytem w kategorii najlepszy film dokumentalny

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wy%C5%9Bcig+po+Oscary+2027%3A+%2214th%22+pierwszym+faworytem+w+kategorii+najlepszego+filmu+dokumentalnego-169089
Wyścig po Oscary 2027: &quot;14th&quot; pierwszym faworytem w kategorii najlepszy film dokumentalny
We wtorek ogłoszono nominacje do Nagród Dokumentalnych Critics Choice. Faworytem okazał się nowy film Avy DuVernay pod tytułem "14th".

Najlepsze dokumenty roku według Critics Choice



W dokumencie "14th" kamera towarzyszy reżyserce, która rozmawia z naukowcami, politykami i ekspertami prawnymi o 14. poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, analizując, kto ma prawo być częścią amerykańskiego społeczeństwa, oraz trwającą walkę o obywatelstwo wynikające z prawa urodzenia.

"14th" jest aktualnie pokazywany na różnych światowych festiwalach. Jego globalna premiera odbędzie się 4 grudnia na platformie Netflix.

"14th" jest faworytem do Nagród Dokumentalnych Critics Choice. Film zdobył sześć nominacji, w tym w kategorii najlepszego dokumentu roku.


Obraz ma jednak potężnych rywali. "Zobaczysz wszystko", "Pewnego razu w Harlemie" oraz "Kłopotliwy niedźwiedź" depczą "14th" po piętach, mając po pięć nominacji. Cała masa dokumentów zdobyła po cztery nominacje. Nie ma wśród nich głośnych filmów, takich jak "Musk" czy "NAZA", które otrzymały tylko po trzy nominacje.

11. edycja Nagród Dokumentalnych Critics Choice odbędzie się w Nowym Jorku 8 listopada.

Światowa premiera filmu "14th"



Powiązane artykuły 14th

14th  (2026)

 14th

Najnowsze Newsy

WMFF 2026: Terapia potrzebna od zaraz. Recenzujemy

Filmy

Gwiazda "Białego Lotosu" również zagra w "Miami Vice '85"

Festiwale i nagrody Filmy

Co takiego dzieje się na Splat!FilmFest?

VOD Seriale

Skydance podnosi ceny. Na razie tylko na jednej platformie

1 komentarz
Filmy

Gwiazdy "Lalki" składają hołd nauczycielom

6 komentarzy
Filmy

"The Social Reckoning": Eisenberg tłumaczy swoją nieobecność

1 komentarz
Inne Seriale

McAvoy wspomina upokorzenie na planie "Kompanii braci"

13 komentarzy