Wyścig po Oscary 2027: "14th" pierwszym faworytem w kategorii najlepszy film dokumentalny

We wtorek ogłoszono nominacje do Nagród Dokumentalnych Critics Choice. Faworytem okazał się nowy film Avy DuVernay pod tytułem "14th".
Najlepsze dokumenty roku według Critics Choice
W dokumencie "14th" kamera towarzyszy reżyserce, która rozmawia z naukowcami, politykami i ekspertami prawnymi o 14. poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, analizując, kto ma prawo być częścią amerykańskiego społeczeństwa, oraz trwającą walkę o obywatelstwo wynikające z prawa urodzenia.
"14th" jest aktualnie pokazywany na różnych światowych festiwalach. Jego globalna premiera odbędzie się 4 grudnia na platformie Netflix.
"14th" jest faworytem do Nagród Dokumentalnych Critics Choice. Film zdobył sześć nominacji, w tym w kategorii najlepszego dokumentu roku.