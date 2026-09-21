Wyścig po Oscary 2027: "Czarna kula" pierwszym faworytem. Film z Nagrodą Publiczności festiwalu w Toronto

W Toronto dobiegł końca festiwal filmowy. Tym samym w Ameryce nieformalnie otworzył się sezon oscarowy, a zdobywca Nagrody Publiczności jest pierwszym faworytem do zdobycia statuetki w kategorii najlepszy film.
Netflix z szansą na Oscara dla najlepszego filmu Nagrodę Publiczności na tegorocznym festiwalu w Toronto zdobył film "Czarna kula"
, do którego prawa w Ameryce posiada Netflix.
Nie jest to szczególnie duże zaskoczenie. Sam Netflix jest tak pewny oscarowego sukcesu filmu, że jeszcze w sierpniu ogłosił, że "Czarna kula
" trafi do pełnoprawnej kinowej dystrybucji. Data premiery kinowej została wyznaczona na 16 października. Na platformie Netflix pojawi się dopiero 2 grudnia.
"Czarna kula
" to prowadzona w trzech planach czasowych opowieść — od republikańskiej Hiszpanii lat 30., przez okres wojny domowej w 1937 roku, po współczesną Hiszpanię roku 2017. Splata losy trzech bohaterów w refleksję nad miłością, tożsamością i pamięcią.
Kto jeszcze ma szansę na Oscary po festiwalu w Toronto? Drugie miejsce w plebiscycie publiczności zajął film "Jestem Rocky" Petera Farrelly'ego.
Osiem lat wcześniej publiczność nagrodziła jego film "Green Book
", który później dostał Oscara w najważniejszej kategorii.
Na trzecim miejscu znalazł się obraz "Być człowiekiem: historia Judy Heumann
". Nagrodę Platform Prize otrzymał indyjski film "Angh"
. Dzięki zmianom w oscarowym regulaminie ta nagroda oznacza automatyczną kwalifikację do rywalizacji o nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
To szósty film, który otrzymał w tym roku prawo do walki o statuetkę dzięki festiwalowej nagrodzie. W październiku dojdzie jeszcze jeden — zwycięzca festiwalu w Pusan.
Zwiastun filmu "Czarna kula"