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Wyścig po Oscary 2027: "Czarna kula" pierwszym faworytem. Film z Nagrodą Publiczności festiwalu w Toronto

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wy%C5%9Bcig+po+Oscary+2027%3A+%22Czarna+kula%22+pierwszym+faworytem.+Film+z+Nagrod%C4%85+Publiczno%C5%9Bci+festiwalu+w+Toronto-168677
Wyścig po Oscary 2027: &quot;Czarna kula&quot; pierwszym faworytem. Film z Nagrodą Publiczności festiwalu w Toronto
W Toronto dobiegł końca festiwal filmowy. Tym samym w Ameryce nieformalnie otworzył się sezon oscarowy, a zdobywca Nagrody Publiczności jest pierwszym faworytem do zdobycia statuetki w kategorii najlepszy film.

Netflix z szansą na Oscara dla najlepszego filmu



Nagrodę Publiczności na tegorocznym festiwalu w Toronto zdobył film "Czarna kula", do którego prawa w Ameryce posiada Netflix.

Nie jest to szczególnie duże zaskoczenie. Sam Netflix jest tak pewny oscarowego sukcesu filmu, że jeszcze w sierpniu ogłosił, że "Czarna kula" trafi do pełnoprawnej kinowej dystrybucji. Data premiery kinowej została wyznaczona na 16 października. Na platformie Netflix pojawi się dopiero 2 grudnia.

"Czarna kula" to prowadzona w trzech planach czasowych opowieść — od republikańskiej Hiszpanii lat 30., przez okres wojny domowej w 1937 roku, po współczesną Hiszpanię roku 2017. Splata losy trzech bohaterów w refleksję nad miłością, tożsamością i pamięcią.


Kto jeszcze ma szansę na Oscary po festiwalu w Toronto?



Drugie miejsce w plebiscycie publiczności zajął film "Jestem Rocky" Petera Farrelly'ego. Osiem lat wcześniej publiczność nagrodziła jego film "Green Book", który później dostał Oscara w najważniejszej kategorii.

Na trzecim miejscu znalazł się obraz "Być człowiekiem: historia Judy Heumann".

Nagrodę Platform Prize otrzymał indyjski film "Angh". Dzięki zmianom w oscarowym regulaminie ta nagroda oznacza automatyczną kwalifikację do rywalizacji o nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To szósty film, który otrzymał w tym roku prawo do walki o statuetkę dzięki festiwalowej nagrodzie. W październiku dojdzie jeszcze jeden — zwycięzca festiwalu w Pusan.

Zwiastun filmu "Czarna kula"




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