Wybierz film Billy'ego Wildera na pokaz w Iluzjonie 25.11 o godz. 20:00

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Podwójne ubezpieczenie Double Indemnity 1944 1h 47m Film-Noir Billy Wilder USA Film-Noir Fred MacMurray Barbara Stanwyck Jeden z najlepszych dreszczowców w historii kina. Doświadczony agent ubezpieczeniowy Walter Neff (Fred MacMurray) poznaje Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck), uwodzicielską żonę jednego ze swoich klientów. Między dwojgiem szybko rodzi się romans. Kobieta namawia Waltera, by pomógł jej zamordować męża i zdobyć pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Mężczyzna opracowuje plan, który dzięki specjalnej klauzuli pozwoli im uzyskać podwójne odszkodowanie. Intryga wydaje się doskonała, ale Walter nie przewidział jednego. Barton Keyes (Edward G. Robinson) - analityk ubezpieczeniowy i jego najlepszy przyjaciel - zaczyna podejrzewać, że doszło do przestępstwa. Rozpoczyna się gra w kotka i myszkę.

Stracony weekend The Lost Weekend 1945 1h 41m Dramat Billy Wilder USA Dramat Ray Milland Jane Wyman Oscar dla najlepszego filmu w 1946 roku. Scenarzysta Don Birnam (Ray Milland) od lat zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Po dziesięciu dniach abstynencji wydaje się, że najgorsze ma już za sobą. Gdy jednak jego brat Wick i dziewczyna Helen planują wspólny weekend za miastem, Don robi wszystko, by uniknąć wyjazdu. Zamiast tego rozpoczyna kolejny ciąg alkoholowy, który szybko wymyka się spod kontroli. Powracające wspomnienia odsłaniają kolejne bolesne epizody z jego przeszłości i pokazują, jak nałóg zniszczył jego życie. Tym razem jednak ten ciąg może na zawsze odmienić jego życie.

Bulwar Zachodzącego Słońca Sunset Boulevard 1950 1h 50m Dramat Film-Noir Billy Wilder USA Dramat Film-Noir William Holden Gloria Swanson Joe Gillis (William Holden), scenarzysta bez pracy i pieniędzy, próbuje uniknąć mężczyzny, który chce odebrać mu samochód za niespłacone długi. Przypadkowo trafia do rezydencji Normy Desmond (Gloria Swanson), dawnej gwiazdy kina niemego, która wciąż wierzy w swój wielki powrót na ekrany. Kobieta pracuje nad scenariuszem filmu „Salome” i proponuje Joemu, by pomógł jej dopracować tekst. Choć mężczyzna szybko dostrzega, że projekt nie ma większych szans na realizację, przyjmuje ofertę. Perspektywa zarobku i wygodnego życia okazuje się zbyt kusząca. Z czasem Joe coraz bardziej wikła się w relację z Normą, nie zdając sobie sprawy, jak wysoką cenę przyjdzie mu za to zapłacić.

Świadek oskarżenia Witness for the Prosecution 1957 1h 56m Kryminał Dramat sądowy Billy Wilder USA Kryminał Dramat sądowy Tyrone Power Marlene Dietrich Adaptacja sztuki teatralnej Agathy Christie łącząca elementy kryminału, dreszczowca, komedii i dramatu sądowego. Jeden z najlepszych londyńskich adwokatów, sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton), wraca do pracy po kilkumiesięcznej rekonwalescencji. Ze względu na stan zdrowia lekarze odradzają mu prowadzenie spraw karnych. Prawnik nie zamierza jednak długo pozostawać na uboczu. Gdy w jego kancelarii zjawia się Leonard Vole (Tyrone Power), oskarżony o zamordowanie bogatej wdowy, Robarts postanawia podjąć się jego obrony. Kluczowym świadkiem może być żona oskarżonego, Christine (Marlene Dietrich), która jako jedyna jest w stanie potwierdzić jego alibi. Podczas procesu kobieta niespodziewanie składa jednak zeznania obciążające własnego męża.

Pół żartem, pół serio Some Like It Hot 1959 2h Komedia Billy Wilder USA Komedia Marilyn Monroe Tony Curtis Zdaniem wielu komedia wszech czasów. Dwaj bezrobotni muzycy, Jerry (Jack Lemmon) i Joe (Tony Curtis), przypadkowo stają się świadkami gangsterskiej masakry. Wiedzą, że mafiosi nie pozwolą im ujść z życiem, dlatego postanawiają uciec z miasta. Ukrywają się w żeńskiej orkiestrze jazzowej, która wybiera się na Florydę. Aby nie wzbudzać podejrzeń, muszą przebrać się za kobiety i przyjąć nowe tożsamości. Na miejscu poznają uroczą wokalistkę Sugar Kane (Marilyn Monroe), w której obaj natychmiast się zakochują. Sytuacja komplikuje się, gdy ich uczucia zaczynają wystawiać na próbę starannie przygotowane przebranie.



Garsoniera The Apartment 1960 2h 5m Dramat Komedia Świąteczny Romans Billy Wilder USA Dramat Komedia Świąteczny Romans Jack Lemmon Shirley MacLaine Nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu niedościgniony klasyk komedii romantycznej. C.C. „Budd” Baxter (Jack Lemmon) doskonale wie, jak wspiąć się po szczeblach korporacyjnej kariery. Jego największym atutem okazuje się niewielkie mieszkanie, które udostępnia szefom na miłosne schadzki. W zamian za tę przysługę szybko zdobywa kolejne awanse. Wszystko komplikuje się, gdy z jego lokum zaczyna korzystać prezes firmy, J.D. Sheldrake (Fred MacMurray). Budd zakochuje się bowiem we Fran (Shirley MacLaine), kochance swojego przełożonego. Staje wówczas przed trudnym wyborem: dalsza kariera czy szansa na szczęście u boku wymarzonej kobiety.