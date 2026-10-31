Newsy Wybierz film Billy'ego Wildera na pokaz w Iluzjonie 25.11 o godz. 20:00
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Wybierz film Billy'ego Wildera na pokaz w Iluzjonie 25.11 o godz. 20:00

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Wybierz+film+Billy%27ego+Wildera+na+pokaz+w+Iluzjonie+25.11+o+godz.+20%3A00-169422
Wybierz film Billy'ego Wildera na pokaz w Iluzjonie 25.11 o godz. 20:00
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa. 

Seans, który odbędzie się 25 listopada (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie, będzie poświęcony jednemu z najbardziej wpływowych reżyserów w historii kina, Billy'emu Wilderowi. Film z największą ilością głosów poznamy już w poniedziałek. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów. 

Wilder to 7-krotny zdobywca Oscara, mistrz ironii, błyskotliwych dialogów oraz opowiadania historii, które pod pozorem lekkiej rozrywki skrywają przenikliwe studium charakterów. Urodzony w polsko-żydowskiej rodzinie w Suchej Beskidzkiej, karierę rozwijał najpierw w Europie, a następnie w Hollywood, gdzie stworzył szereg żelaznych klasyków X Muzy. Z równą swobodą poruszał się w różnych gatunkach filmowych - od  komedii, przez kryminał i dreszczowiec po dramat. Potrafił bezlitośnie obnażać ludzkie słabości, demaskować hipokryzję społeczeństwa oraz kpić ze świata show-biznesu Jego filmy, mimo upływu dekad, nie tracą świeżości, a Wilder pozostaje jednym z tych twórców, którzy udowodnili, że hollywoodzkie kino może być jednocześnie rozrywkowe i bezkompromisowe.

GettyImages-3239948.jpg Getty Images © Hulton Archive


plakat filmu Podwójne ubezpieczenie

Double Indemnity
1944
1h 47m

Film-Noir

USA

Film-Noir

Jeden z najlepszych dreszczowców w historii kina. Doświadczony agent ubezpieczeniowy Walter Neff (Fred MacMurray) poznaje Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck), uwodzicielską żonę jednego ze swoich klientów. Między dwojgiem szybko rodzi się romans. Kobieta namawia Waltera, by pomógł jej zamordować męża i zdobyć pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Mężczyzna opracowuje plan, który dzięki specjalnej klauzuli pozwoli im uzyskać podwójne odszkodowanie. Intryga wydaje się doskonała, ale Walter nie przewidział jednego. Barton Keyes (Edward G. Robinson) - analityk ubezpieczeniowy i jego najlepszy przyjaciel - zaczyna podejrzewać, że doszło do przestępstwa. Rozpoczyna się gra w kotka i myszkę.


plakat filmu Stracony weekend

The Lost Weekend
1945
1h 41m

Dramat

USA

Dramat

Oscar dla najlepszego filmu w 1946 roku. Scenarzysta Don Birnam (Ray Milland) od lat zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Po dziesięciu dniach abstynencji wydaje się, że najgorsze ma już za sobą. Gdy jednak jego brat Wick i dziewczyna Helen planują wspólny weekend za miastem, Don robi wszystko, by uniknąć wyjazdu. Zamiast tego rozpoczyna kolejny ciąg alkoholowy, który szybko wymyka się spod kontroli. Powracające wspomnienia odsłaniają kolejne bolesne epizody z jego przeszłości i pokazują, jak nałóg zniszczył jego życie. Tym razem jednak ten ciąg może na zawsze odmienić jego życie.


plakat filmu Bulwar Zachodzącego Słońca

Sunset Boulevard
1950
1h 50m

Dramat

Film-Noir

USA

Dramat

Film-Noir

Joe Gillis (William Holden), scenarzysta bez pracy i pieniędzy, próbuje uniknąć mężczyzny, który chce odebrać mu samochód za niespłacone długi. Przypadkowo trafia do rezydencji Normy Desmond (Gloria Swanson), dawnej gwiazdy kina niemego, która wciąż wierzy w swój wielki powrót na ekrany. Kobieta pracuje nad scenariuszem filmu „Salome” i proponuje Joemu, by pomógł jej dopracować tekst. Choć mężczyzna szybko dostrzega, że projekt nie ma większych szans na realizację, przyjmuje ofertę. Perspektywa zarobku i wygodnego życia okazuje się zbyt kusząca. Z czasem Joe coraz bardziej wikła się w relację z Normą, nie zdając sobie sprawy, jak wysoką cenę przyjdzie mu za to zapłacić.


plakat filmu Świadek oskarżenia

Witness for the Prosecution
1957
1h 56m

Kryminał

Dramat sądowy

USA

Kryminał

Dramat sądowy

Adaptacja sztuki teatralnej Agathy Christie łącząca elementy kryminału, dreszczowca, komedii i dramatu sądowego. Jeden z najlepszych londyńskich adwokatów, sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton), wraca do pracy po kilkumiesięcznej rekonwalescencji. Ze względu na stan zdrowia lekarze odradzają mu prowadzenie spraw karnych. Prawnik nie zamierza jednak długo pozostawać na uboczu. Gdy w jego kancelarii zjawia się Leonard Vole (Tyrone Power), oskarżony o zamordowanie bogatej wdowy, Robarts postanawia podjąć się jego obrony. Kluczowym świadkiem może być żona oskarżonego, Christine (Marlene Dietrich), która jako jedyna jest w stanie potwierdzić jego alibi. Podczas procesu kobieta niespodziewanie składa jednak zeznania obciążające własnego męża.


plakat filmu Pół żartem, pół serio

Some Like It Hot
1959
2h

Komedia

USA

Komedia

Zdaniem wielu komedia wszech czasów. Dwaj bezrobotni muzycy, Jerry (Jack Lemmon) i Joe (Tony Curtis), przypadkowo stają się świadkami gangsterskiej masakry. Wiedzą, że mafiosi nie pozwolą im ujść z życiem, dlatego postanawiają uciec z miasta. Ukrywają się w żeńskiej orkiestrze jazzowej, która wybiera się na Florydę. Aby nie wzbudzać podejrzeń, muszą przebrać się za kobiety i przyjąć nowe tożsamości. Na miejscu poznają uroczą wokalistkę Sugar Kane (Marilyn Monroe), w której obaj natychmiast się zakochują. Sytuacja komplikuje się, gdy ich uczucia zaczynają wystawiać na próbę starannie przygotowane przebranie.


plakat filmu Garsoniera

The Apartment
1960
2h 5m

Dramat

Komedia

Świąteczny

Romans

USA

Dramat

Komedia

Świąteczny

Romans

Nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu niedościgniony klasyk komedii romantycznej. C.C. „Budd” Baxter (Jack Lemmon) doskonale wie, jak wspiąć się po szczeblach korporacyjnej kariery. Jego największym atutem okazuje się niewielkie mieszkanie, które udostępnia szefom na miłosne schadzki. W zamian za tę przysługę szybko zdobywa kolejne awanse. Wszystko komplikuje się, gdy z jego lokum zaczyna korzystać prezes firmy, J.D. Sheldrake (Fred MacMurray). Budd zakochuje się bowiem we Fran (Shirley MacLaine), kochance swojego przełożonego. Staje wówczas przed trudnym wyborem: dalsza kariera czy szansa na szczęście u boku wymarzonej kobiety.


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Pół żartem, pół serio  (1959)

 Pół żartem, pół serio

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 Stracony weekend

Podwójne ubezpieczenie  (1944)

 Podwójne ubezpieczenie

Garsoniera  (1960)

 Garsoniera

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