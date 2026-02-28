Wybierz film Krzysztofa Kieślowskiego na pokaz w Iluzjonie 18 marca o godz. 20:00

13 marca minie 30 lat od śmierci legendarnego polskiego reżysera i scenarzysty Krzysztofa Kieślowskiego. Aby uczcić pamięć artysty, Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne kino Iluzjon zapraszają Was na kolejny wspólny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie".
Seans odbędzie się 18 marca o godz. 20:00 w Iluzjonie
. Tradycyjnie to Wy zadecydujecie, jaki film obejrzymy. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i wybierzecie jedno z pięciu dzieł Kieślowskiego
zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.
Getty Images © Georges De Keerle
Kino polskiego reżysera łączy filozoficzną refleksję z intymnym doświadczeniem jednostki. Kieślowski
koncentruje się na moralnych dylematach bohaterów, kwestii przypadku, winy i odpowiedzialności. Unikając jednoznacznych ocen, zaprasza widza do rozmowy o sensie naszych wyborów i granicach wolnej woli. Jego filmy, osadzone często w zwyczajnej, codziennej rzeczywistości, zyskują uniwersalny wymiar dzięki subtelnemu obrazowaniu emocji, symbolice i wyrafinowanej formie, która pozostawia przestrzeń na interpretację. Dzięki temu do dziś pozostają aktualne, a także głęboko rezonują z widzami na całym świecie.