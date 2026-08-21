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Wybierz film z Billem Murrayem na pokaz w Iluzjonie 30 września

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Wybierz+film+z+Billem+Murrayem+na+pokaz+w+Iluzjonie+30+wrze%C5%9Bnia-168167
Wybierz film z Billem Murrayem na pokaz w Iluzjonie 30 września
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Jak zwykle to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa. 

Seans odbędzie się 30 września (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie. Jego bohaterem będzie Bill Murray - legendarny amerykański aktor, którego kariera trwa nieprzerwanie od pół wieku, począwszy od występów w "Saturday Night Live", poprzez role w kasowych komediach jak "Szarże" i "Pogromcy duchów", aż po docenione przez krytyków nagradzane kreacje u Sofii Coppoli, Jima Jarmuscha oraz Wesa Andersona

 Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.     

plakat filmu Szarże

Stripes
1981
1h 46m

Komedia

Wojenny

USA

Komedia

Wojenny

Kierowca taksówki John (Murray) ma dość swojej pracy. Po kolejnym kursie porzuca samochód i wraca do domu. Jego dziewczyna Anita (Roberta Leighton), uznając go za nieudacznika, postanawia się wyprowadzić. Zrezygnowany John odcina się od dotychczasowego życia i wraz z najlepszym przyjacielem Russellem (Harold Ramis) wstępuje do wojska. Trafiają do oddziału, który tworzą głównie zwykli ludzie nieprzyzwyczajeni do musztry i wojskowego rygoru. John i Russell stopniowo uczą się nowych zasad, a przy okazji zakochują się w dwóch dziewczynach służących w żandarmerii.


plakat filmu Pogromcy duchów

Ghost Busters
1984
1h 45m

Horror

Komedia

USA

Horror

Komedia

Trzej parapsycholodzy z Nowego Jorku - Peter, Raymond i Egon - tracą dofinansowanie na prowadzone badania. Postanawiają więc założyć własną firmę specjalizującą się w walce z siłami nadprzyrodzonymi. Pogromcy duchów szybko zyskują popularność, czym zwracają na siebie uwagę władz miasta i inspektora Waltera Pecka. Kiedy wskutek jego działań przyjaciele trafiają do aresztu, Nowy Jork staje w obliczu katastrofy. Z międzywymiarowych wrót ukrytych w kanałach wydostaje się Gozer, legendarny bóg, który rozpoczyna inwazję na świat żywych. Uwolnieni Pogromcy ruszają do walki, a przy okazji próbują ocalić Danę, piękną klientkę, która została uwięziona przez siły nadprzyrodzone.


plakat filmu Dzień świstaka

Groundhog Day
1993
1h 41m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Arogancki i cyniczny prezenter pogody Phil Connors (Murray) przyjeżdża wraz z ekipą telewizyjną do prowincjonalnego Punxsutawney na doroczny Dzień Świstaka. Nie znosi ani miasteczka, ani absurdalnej ceremonii przepowiadającej nadejście wiosny. Jedynym jasnym punktem wyjazdu jest dla niego atrakcyjna producentka Rita (Andie MacDowell), którą Phil zamierza poderwać. Następnego ranka odkrywa jednak, że wydarzenia z poprzedniego dnia zaczynają się powtarzać. Uwięziony w pętli czasu, Phil musi w końcu zmierzyć się z samym sobą i zrozumieć, co powinien zmienić, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem.


plakat filmu Między słowami

Lost in Translation
2003
1h 42m

Komedia

Melodramat

Japonia

USA

Komedia

Melodramat

50-letni Amerykanin Bob Harris (Murray) przyjeżdża do Tokio, by zagrać w reklamie. Zapomniany gwiazdor telewizji szybko przekonuje się, że proste z pozoru zdjęcia mogą trwać w nieskończoność. W tym samym hotelu zatrzymują się Charlotte (Scarlett Johansson) i John (Giovanni Ribisi). On, fotograf, większość czasu spędza w pracy, podczas gdy jego żona zostaje sama w hotelowym pokoju. Z dala od rodziny i przyjaciół Charlotte czuje się zagubiona i samotna. Bezsenność sprawia, że pewnej nocy schodzi do hotelowego baru, gdzie poznaje Boba. Szybko okazuje się, że łączy ich znacznie więcej niż problemy ze snem. Charlotte i Bob zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Między młodą kobietą i doświadczonym mężczyzną rodzi się wyjątkowa więź. Ona dopiero próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, on stoi na kolejnym życiowym zakręcie.



plakat filmu Podwodne życie ze Stevem Zissou

The Life Aquatic with Steve Zissou
2004
1h 59m

Dramat

Przygodowy

Komedia

USA

Dramat

Przygodowy

Komedia

Steve Zissou (Murray) - światowej sławy oceanograf i twórca filmów dokumentalnych - przeżywa kryzys zawodowy i osobisty. Podczas ostatniej wyprawy jego najbliższy przyjaciel i współpracownik został pożarty przez tajemniczego rekina. Zissou postanawia odnaleźć bestię i się na niej zemścić. Wyrusza w kosztowną ekspedycję na pokładzie statku „Belafonte”, a jego załogę tworzą ekscentryczni współpracownicy, młody pilot Ned Plimpton (Owen Wilson), który twierdzi, że jest synem Zissou, oraz dziennikarka Jane Winslett-Richardson (Cate Blanchett). Wyprawa szybko wymyka się spod kontroli. Zissou musi nie tylko zmierzyć się z rekinem, ale także z własną przeszłością, problemami w życiu osobistym i rywalem, który tylko czeka na jego potknięcie.

plakat filmu Broken Flowers

2005
1h 46m

Komedia

Dramat

Francja

USA

Komedia

Dramat

Dona (Murray) właśnie porzuciła dziewczyna Sherry (Julie Delpy). Mężczyzna po raz kolejny musi zmierzyć się z samotnością i poczuciem, że może liczyć wyłącznie na siebie. Kiedy niespodziewanie otrzymuje anonimowy list od jednej z dawnych kochanek, zaczyna wracać myślami do swojej przeszłości. Kobieta zdradza mu, że ma dziewiętnastoletniego syna, który być może właśnie próbuje odnaleźć ojca. Don postanawia rozwikłać tę zagadkę z pomocą swojego najbliższego przyjaciela i sąsiada Winstona (Jeffrey Wright), detektywa-amatora. Choć nie przepada za podróżami, wyrusza przez kraj, by odwiedzić swoje dawne kochanki (Frances Conroy, Jessica Lange, Sharon Stone i Tilda Swinton). Spotkania z niezwykłymi kobietami przynoszą kolejne niespodzianki i zmuszają Dona do konfrontacji z własną przeszłością.


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