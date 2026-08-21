Wybierz film z Billem Murrayem na pokaz w Iluzjonie 30 września

Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Jak zwykle to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa.
Seans odbędzie się 30 września (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie.
Jego bohaterem będzie Bill Murray
- legendarny amerykański aktor, którego kariera trwa nieprzerwanie od pół wieku, począwszy od występów w "Saturday Night Live
", poprzez role w kasowych komediach jak "Szarże
" i "Pogromcy duchów
", aż po docenione przez krytyków nagradzane kreacje u Sofii Coppoli
, Jima Jarmuscha
oraz Wesa Andersona
.
Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.