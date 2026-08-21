Wybierz film z Billem Murrayem na pokaz w Iluzjonie 30 września

Szarże Stripes 1981 1h 46m Komedia Wojenny Ivan Reitman USA Komedia Wojenny Bill Murray Harold Ramis Kierowca taksówki John (Murray) ma dość swojej pracy. Po kolejnym kursie porzuca samochód i wraca do domu. Jego dziewczyna Anita (Roberta Leighton), uznając go za nieudacznika, postanawia się wyprowadzić. Zrezygnowany John odcina się od dotychczasowego życia i wraz z najlepszym przyjacielem Russellem (Harold Ramis) wstępuje do wojska. Trafiają do oddziału, który tworzą głównie zwykli ludzie nieprzyzwyczajeni do musztry i wojskowego rygoru. John i Russell stopniowo uczą się nowych zasad, a przy okazji zakochują się w dwóch dziewczynach służących w żandarmerii.

Pogromcy duchów Ghost Busters 1984 1h 45m Horror Komedia Ivan Reitman USA Horror Komedia Bill Murray Dan Aykroyd Trzej parapsycholodzy z Nowego Jorku - Peter, Raymond i Egon - tracą dofinansowanie na prowadzone badania. Postanawiają więc założyć własną firmę specjalizującą się w walce z siłami nadprzyrodzonymi. Pogromcy duchów szybko zyskują popularność, czym zwracają na siebie uwagę władz miasta i inspektora Waltera Pecka. Kiedy wskutek jego działań przyjaciele trafiają do aresztu, Nowy Jork staje w obliczu katastrofy. Z międzywymiarowych wrót ukrytych w kanałach wydostaje się Gozer, legendarny bóg, który rozpoczyna inwazję na świat żywych. Uwolnieni Pogromcy ruszają do walki, a przy okazji próbują ocalić Danę, piękną klientkę, która została uwięziona przez siły nadprzyrodzone.

Dzień świstaka Groundhog Day 1993 1h 41m Komedia rom. Harold Ramis USA Komedia rom. Bill Murray Andie MacDowell Arogancki i cyniczny prezenter pogody Phil Connors (Murray) przyjeżdża wraz z ekipą telewizyjną do prowincjonalnego Punxsutawney na doroczny Dzień Świstaka. Nie znosi ani miasteczka, ani absurdalnej ceremonii przepowiadającej nadejście wiosny. Jedynym jasnym punktem wyjazdu jest dla niego atrakcyjna producentka Rita (Andie MacDowell), którą Phil zamierza poderwać. Następnego ranka odkrywa jednak, że wydarzenia z poprzedniego dnia zaczynają się powtarzać. Uwięziony w pętli czasu, Phil musi w końcu zmierzyć się z samym sobą i zrozumieć, co powinien zmienić, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Między słowami Lost in Translation 2003 1h 42m Komedia Melodramat Sofia Coppola Japonia USA Komedia Melodramat Bill Murray Scarlett Johansson 50-letni Amerykanin Bob Harris (Murray) przyjeżdża do Tokio, by zagrać w reklamie. Zapomniany gwiazdor telewizji szybko przekonuje się, że proste z pozoru zdjęcia mogą trwać w nieskończoność. W tym samym hotelu zatrzymują się Charlotte (Scarlett Johansson) i John (Giovanni Ribisi). On, fotograf, większość czasu spędza w pracy, podczas gdy jego żona zostaje sama w hotelowym pokoju. Z dala od rodziny i przyjaciół Charlotte czuje się zagubiona i samotna. Bezsenność sprawia, że pewnej nocy schodzi do hotelowego baru, gdzie poznaje Boba. Szybko okazuje się, że łączy ich znacznie więcej niż problemy ze snem. Charlotte i Bob zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Między młodą kobietą i doświadczonym mężczyzną rodzi się wyjątkowa więź. Ona dopiero próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, on stoi na kolejnym życiowym zakręcie.

Podwodne życie ze Stevem Zissou The Life Aquatic with Steve Zissou 2004 1h 59m Dramat Przygodowy Komedia Wes Anderson USA Dramat Przygodowy Komedia Bill Murray Owen Wilson Steve Zissou (Murray) - światowej sławy oceanograf i twórca filmów dokumentalnych - przeżywa kryzys zawodowy i osobisty. Podczas ostatniej wyprawy jego najbliższy przyjaciel i współpracownik został pożarty przez tajemniczego rekina. Zissou postanawia odnaleźć bestię i się na niej zemścić. Wyrusza w kosztowną ekspedycję na pokładzie statku „Belafonte”, a jego załogę tworzą ekscentryczni współpracownicy, młody pilot Ned Plimpton (Owen Wilson), który twierdzi, że jest synem Zissou, oraz dziennikarka Jane Winslett-Richardson (Cate Blanchett). Wyprawa szybko wymyka się spod kontroli. Zissou musi nie tylko zmierzyć się z rekinem, ale także z własną przeszłością, problemami w życiu osobistym i rywalem, który tylko czeka na jego potknięcie.