Buntownik z wyboru Good Will Hunting 1997 2h 6m Dramat obyczajowy Gus Van Sant USA Dramat obyczajowy Matt Damon Robin Williams Will Hunting (Matt Damon) pochodzi z ubogiej dzielnicy Bostonu. Na życie zarabia, sprzątając korytarze prestiżowej uczelni technicznej MIT. Wolny czas spędza z grupą przyjaciół. Pewnego dnia profesor matematyki (Stellan Skarsgård) odkrywa niezwykły talent chłopaka. Postanawia pomóc mu rozwinąć zdolności i namawia go do podjęcia studiów. Stawia jednak jeden warunek: Will musi rozpocząć terapię u psychologa (Robin Williams), który pomoże mu uporać się z trudnymi doświadczeniami i tłumionymi emocjami.

Slumdog. Milioner z ulicy Slumdog Millionaire 2008 2h Dramat Danny Boyle Francja USA Wielka Brytania Dramat Dev Patel Freida Pinto Wychowany w slumsach Bombaju 18-letni Jamal bierze udział w hinduskiej odsłonię teleturnieju „Milionerzy”. Od głównej wygranej dzieli go tylko jedno pytanie. Zanim jednak zdąży na nie odpowiedzieć, zostaje aresztowany. Policja podejrzewa, że niewykształcony chłopak z nizin oszukuje. W trakcie przesłuchania Jamal opowiada funkcjonariuszom historię swojego życia. Wspomina trudne dzieciństwo, przemoc i miłość, która nadała sens jego wędrówce. Wszystko, czego nauczył się o świecie, zawdzięcza ulicy. To ona była jego szkołą przetrwania.

Skazani na Shawshank The Shawshank Redemption 1994 2h 22m Dramat Frank Darabont USA Dramat Tim Robbins Morgan Freeman Oparty na opowiadaniu Stephena Kinga film opowiada historię Andy'ego Dufresne'a (Tim Robbins) - utalentowanego bankiera skazanego na dożywocie za zamordowanie żony i jej kochanka. Mężczyzna trafia do surowego więzienia Shawshank. W przeciwieństwie do wielu współwięźniów nie poddaje się rozpaczy. Z czasem zdobywa szacunek osadzonych i zaprzyjaźnia się z Redem (Morgan Freeman). Choć zdoła odnaleźć się w więziennej rzeczywistości, nie przestaje marzyć o odzyskaniu wolności. Nie zamierza pogodzić się z wyrokiem, którego nie powinien był usłyszeć.

Stowarzyszenie Umarłych Poetów Dead Poets Society 1989 2h 8m Dramat Peter Weir USA Dramat Robin Williams Robert Sean Leonard Do elitarnej szkoły dla chłopców przybywa nowy nauczyciel języka angielskiego, charyzmatyczny John Keating (Robin Williams). Jego niekonwencjonalne metody nauczania wnoszą powiew świeżości do skostniałych murów i umysłów uczniów. Keating zachęca podopiecznych, by odważnie podążali za własnymi pasjami, samodzielnie myśleli i czerpali radość z każdego dnia. Pokazuje im, że życie może przynieść niezwykłe doświadczenia, jeśli tylko odważą się wyjść poza utarte schematy.

To wspaniałe życie It's a Wonderful Life 1946 2h 10m Dramat Świąteczny Fantasy Frank Capra USA Dramat Świąteczny Fantasy James Stewart Donna Reed George Bailey (James Stewart) prowadzi wraz z wujem kasę budowlaną w niewielkim amerykańskim miasteczku. Tuż przed Bożym Narodzeniem dochodzi do nieszczęścia: wuj gubi kilka tysięcy dolarów, a ich brak może doprowadzić firmę do bankructwa. Sytuację zamierza wykorzystać bezwzględny biznesmen Potter, który od dawna pragnie przejąć ich interes. Przytłoczony problemami George rozważa samobójstwo. W ostatniej chwili z pomocą przychodzi mu jednak Anioł Stróż. Dzięki temu spotkaniu mężczyzna na nowo odkrywa wartość swojego życia i znajduje siłę, by stawić czoła przeciwnościom losu.

Seans odbędzie sięW związku ze zbliżającym się nowym rokiem obejrzymy jeden z pięciu klasycznych filmów, które dodają otuchy, inspirują i przypominają, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć w siebie i swoje marzenia. To idealna okazja, by naładować się dobrą energią przed 2027 rokiem i wejść w niego z nowym optymizmem.Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.