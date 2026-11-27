Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Jak zwykle to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa.
Seans odbędzie się 30 grudnia (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem obejrzymy jeden z pięciu klasycznych filmów, które dodają otuchy, inspirują i przypominają, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć w siebie i swoje marzenia. To idealna okazja, by naładować się dobrą energią przed 2027 rokiem i wejść w niego z nowym optymizmem.
Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.