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Wybierzmy wspólnie 10 filmów do sekcji jubileuszowej: dogrywka!

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Wybierzmy+wsp%C3%B3lnie+10+film%C3%B3w+do+sekcji+jubileuszowej%3A+dogrywka-167418
Wybierzmy wspólnie 10 filmów do sekcji jubileuszowej: dogrywka!
źródło: Materiał nadesłany
Droga widownio! Trwa plebiscyt, w którym poprosiliśmy Was o wybranie filmów do sekcji jubileuszowej, przygotowywanej z okazji 20-lecia festiwalu. Czas na drugą rundę głosowania, która pozwoli wybrać finałową dziesiątkę.

Wasze zainteresowanie plebiscytem przerosło nasze wyobrażenia - oddaliście już ponad 600 głosów na filmy z przygotowanej przez nas listy trzydziestu tytułów, ważnych dla historii Pięciu Smaków. Zaproponowaliście też kilkadziesiąt bardzo ciekawych filmów, które Waszym zdaniem powinny się znaleźć w programie sekcji.



Pierwsza trójka wygląda teraz następująco:

"Kot do wynajęcia", reż Naoko Ogigami (Japonia, 2012) — 194 głosy
"Mikrosiedlisko", reż. Jeon Go-woon (Korea Południowa, 2017) — 152 głosy
"Ostatnie życie we wszechświecie", reż. Pen-ek Ratanaruang (Tajlandia, 2003) — 126 głosów

W dziesiątce filmów z największą liczbą głosów, popularnością cieszą się przede wszystkim tytuły z Japonii i Korei Południowej. Ponieważ zależy nam, aby program jubileuszowy miał godną reprezentację także z Azji Południowo-Wschodniej i Południowej – proponujemy Wam dogrywkę i jeszcze jedno głosowanie!

Na nowej liście znalazły się filmy, które już poddaliśmy głosowaniu w pierwszej turze, a także propozycje spośród Waszych sugestii. Prosimy ponownie o wybranie co najmniej trzech a maksymalnie pięciu tytułów, które chcielibyście zobaczyć w jubileuszowym programie.

Jako, że w udostępnionej ankiecie można zagłosować tylko raz, dla drugiej tury głosowania przygotowaliśmy nowy formularz. 
 
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Plebiscyt trwa do 15 lipca. Dołożymy wszelkich starań, aby filmy, które dostaną od Was największą liczbę głosów, stały się częścią programu tegorocznych Pięciu Smaków. Jeżeli z przyczyn licencyjnych nie będzie to możliwe, zaproponujemy atrakcyjną alternatywę. Finałowy program sekcji jubileuszowej ogłosimy w połowie września.

Wśród uczestników pierwszej tury plebiscytu rozlosujemy 30 atrakcyjnych nagród - m. in. pięć karnetów na festiwal online, zestawy pięciosmakowych gadżetów, w tym plakaty do filmów Wong Kar Waia i festiwalową matchę, a także książki ufundowane przez Wydawnictwo Czarne.

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