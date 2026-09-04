Wybory i konsekwencje. Tak prezentuje się "Until Dawn 2"

Do sieci trafił nowy zwiastun gry "Until Dawn 2". Sprawdźcie, czego możecie się spodziewać po nowej odsłonie cyklu.
Kto przeżyje ten horror?
Ekipa "Dead True", zajmująca się polowaniem na duchy, rusza tropem swojej największej historii w dotychczasowej działalności. Po tym, jak śledztwo w sanatorium Blackwood przybiera mrożący krew w żyłach obrót, spotkanie z ocalałą z nadprzyrodzonego zdarzenia Yooną prowadzi ich na wyspę Akishima – odległy raj, opuszczony od dziesięcioleci i skrywający sekrety znacznie starsze, niż ktokolwiek z nich mógł sobie wyobrazić.
Wraz z nadejściem nocy to Twoje wybory zdecydują o tym, co wydarzy się dalej. Podążysz za sygnałem w poszukiwaniu zaginionego przyjaciela czy zaryzykujesz zboczenie z wyznaczonej trasy, by odkryć kluczowe wskazówki? Dokonasz poświęcenia, którego się od Ciebie oczekuje, czy wybierzesz inną drogę? Każda decyzja może zmienić bieg historii i zadecydować o tym, kto przeżyje. "Until Dawn 2" zadebiutuje 28 stycznia na PS5.
Zwiastun gry "Until Dawn 2"