Wybory i konsekwencje. Tak prezentuje się "Until Dawn 2"

Kto przeżyje ten horror?

Zwiastun gry "Until Dawn 2"

Ekipa "Dead True", zajmująca się polowaniem na duchy, rusza tropem swojej największej historii w dotychczasowej działalności. Po tym, jak śledztwo w sanatorium Blackwood przybiera mrożący krew w żyłach obrót, spotkanie z ocalałą z nadprzyrodzonego zdarzenia Yooną prowadzi ich na wyspę Akishima – odległy raj, opuszczony od dziesięcioleci i skrywający sekrety znacznie starsze, niż ktokolwiek z nich mógł sobie wyobrazić.Wraz z nadejściem nocy to Twoje wybory zdecydują o tym, co wydarzy się dalej. Podążysz za sygnałem w poszukiwaniu zaginionego przyjaciela czy zaryzykujesz zboczenie z wyznaczonej trasy, by odkryć kluczowe wskazówki? Dokonasz poświęcenia, którego się od Ciebie oczekuje, czy wybierzesz inną drogę? Każda decyzja może zmienić bieg historii i zadecydować o tym, kto przeżyje.