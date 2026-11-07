Zdobył Grand Prix w Cannes, teraz AI kręci za niego filmy. Bruno Dumont i jego "The End"

Twórczość Bruno Dumonta należy do tych artystycznych karier, które na przestrzeni lat zmieniają się chyba najbardziej. Nawet jego najwierniejsi obserwatorzy nie byliby jednak w stanie zgadnąć, że AŻ TAK bardzo. Oto bowiem portal World of Reel donosi o kolejnej zmianie kursu francuskiego reżysera. Przy swoim nowym filmie, "The End", twórca obrał nową taktykę – stworzył go w całości z użyciem narzędzi AI.
Bruno Dumont stworzył film w całości przy użyciu AI
Dla wielu fanów artystycznego kina przeskok między "Życiem Jezusa
" i "Ludzkością
" a musicalową biografią "Jeannette. Dzieciństwo Joanny d'Arc
" wydawał się radykalny. Co jednak mają powiedzieć teraz, gdy portal World of Reel donosi, że "The End" Dumont
stworzył w całości narzędziami sztucznej inteligencji. Swój anglojęzyczny thriller sci-fi zaczął tworzyć w sierpniu; dziś pojawiła się jednak informacja, że projekt został ukończony w niecałe 3 miesiące.
"Imperium" – plakat niedawnego filmu Bruno Dumonta
Wprost ze swojego mieszkania w Paryżu ten utytułowany reżyser wygenerował wszystkie filmowe obrazy, dźwięki, a także wirtualne odpowiedniki aktorów i ich występy. Celem reżysera jest przyszłoroczna premiera produkcji. Dumont
przyzwyczaił nas do pokazywania swoich filmów na najważniejszych światowych festiwalach. Dziś nasuwa się pytanie, który w ośrodków artystycznego kina odważy się uwzględnić "The End"
w swojej selekcji.
Co ciekawe, choć "The End"
korzysta z wybitnie współczesnych (a może nawet futurystycznych?) środków, jego geneza sięga daleko w przeszłość. Film powstaje bowiem na podstawie scenariusza, który Dumont
napisał prawie 25 lat temu, niedługo przed premierą docenionej "Ludzkości
". Historia śledzi losy policjanta z Los Angeles, który swoje noirowe śledztwo prowadzi w wybitnie niesprzyjających warunkach. Filmowa Kalifornia jest targana trzęsieniami ziemi oraz spadającymi z nieba asteroidami.
Dziennikarze informują, że właśnie te elementy tła rodem ze science fiction powstrzymywały możliwość realizacji filmu przez lata. Dumont
nie był w stanie zebrać odpowiednich funduszy na stworzenie tych scen. Po ponad dwóch dekadach odpowiedzią okazały się narzędzia AI. Reżyser nie poszedł jednak na całkowitą łatwiznę. Zamiast wgrać scenariusz do systemu, autor pracował nad materiałem scena po scenie na podstawie własnych storyboardów. W ten sposób mógł się skupić na każdym drobnym elemencie swojej filmowej kreacji.
"Imperium" – zwiastun innego szalonego projektu Bruno Dumonta