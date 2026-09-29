Wyjątkowe wydarzenia 42. WMFF

Jazz spotyka filmowe archiwum. OMASTA & WFO na 42. WMFF

MASTERCLASS Speakers' Avenue pod okiem Bartosza Konopki.

17 lat w 90 minut - XXIII Otwarte Warsztaty "Sztuka Montażu"

Jazz, kino i archiwalne obrazy Wytwórni Filmów Oświatowych spotykają się w jednym projekcie. Zapraszamy naPunktem wyjścia tej współpracy są kompozycje pochodzące z filmów Wytwórni Filmów Oświatowych. Krakowski kolektyw OMASTA zaprezentuje autorskie interpretacje muzyki Krzysztofa Komedy, Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza, Zbigniewa Namysłowskiego, Jana Ptaszyna Wróblewskiego i Henryka Kuźniaka.Muzyce wykonywanej na żywo towarzyszyć będą wizualizacje Laury Paweli, stworzone z materiałów archiwalnych Wytwórni Filmów Oświatowych.Zapraszamy publiczność do odkrycia, jak obraz i muzyka mogą stworzyć wspólną nową opowieść inspirowaną polskim kinem dokumentalnym i oświatowym.Na wydarzenie nie obowiązują wejściówki akredytacyjne.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.Czy ta sama scena może opowiedzieć różne historie? Jak światło, punkt widzenia, rytm, przestrzeń i sposób prowadzenia aktorów wpływają na emocjonalny odbiór i znaczenie sceny?Czy ta sama scena może opowiedzieć różne historie? Jak światło, punkt widzenia, rytm, przestrzeń i sposób prowadzenia aktorów wpływają na emocjonalny odbiór i znaczenie sceny?Publiczność będzie miała okazję zajrzeć w proces budowania sceny i dowiedzieć się, jak rozmowy w zespole reżyserskim, z aktorami i autorem zdjęć otwierają przestrzeń na wspólne poszukiwania, pomysły i propozycje.To spotkanie o reżyserii jako procesie – o sztuce słuchania i prowadzenia zespołu, eksperymencie, odpowiedzialności i decyzjach, które nadają scenie kształt.Podczas 42. WMFF razem z Polskim Stowarzyszeniem Montażystów (PSM) zapraszamy na XXIII Otwarte Warsztaty "Sztuka Montażu", poświęcone pracy nad filmem dokumentalnym "Kandydaci Śmierci" Macieja Cuske.Na przykładzie filmu uczestnicy prześledzą drogę od setek godzin zarejestrowanego materiału do jego finalnej wersji. Jak buduje się narrację dokumentu na etapie montażu? Gdzie kończy się wizja reżysera, a zaczyna twórcza rola montażystki? I jak pracować nad filmem, którego reżyser jest jednocześnie jednym z bohaterów?O procesie powstawania "Kandydatów Śmierci" opowiedzą z dwóch perspektyw montażystka Katarzyna Orzechowska oraz reżyser Maciej Cuske. Punktem wyjścia będą konkretne materiały z filmu i ponad 360 godzin nagrań, z których powstał dokument.