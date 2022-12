Wypróbuj z GONET.TV połączenia dwóch telewizyjnych światów. Ogromnej biblioteki filmów i telewizji na żywo

W prawie każdym gospodarstwie domowym możemy spotkać się z przynajmniej jedną platformą streamingową, która oferuje niezliczoną ilość filmów i seriali. Tam, gdzie jest internet tam jest też Netflix, HBO czy Viaplay.Oglądanie różnych treści nigdy nie było łatwiejsze, więc naturalnie stało się częścią naszego życia, ale czy istnieje inna usługa, która może zaoferować nam więcej? Istnieje.Choć dla wielu osób oglądanie telewizji przez internet może się wydawać bardzo nudne to z GONET.TV jest wręcz odwrotnie. Platforma oprócz transmisji na żywo, oferuje również ogromną bibliotekę wideo, bez dodatkowych kosztów i wiele innych dodatkowych usług. Na przykład oglądanie programów, których nie oferują internetowe biblioteki video (sport,wiadomości,muzyka) i znacznie więcej treści.Wiemy o tym, że internetowe biblioteki video skupiają się głównie na najnowszych hitach kinowych, dlatego ich zawartość nie zmienia się zbyt często. Fani Netflix z pewnością znają, niekończącą się liczbę seriali, na których wyborze spędzają więcej czasu niż na konkretnym oglądaniu. Widzieli już większość interesujących ich treści a reszta po prostu nie jest dla nich. I tu pojawia się GONET.TV.Zawartość 129 stacji jest podzielona na przejrzyste kategorie, które można filtrować do najmniejszego detalu. Mogą to być filmy, seriale, dokumenty, rozrywka, sport czy programy dla dzieci. Ponadto możesz nagrywać wszystkie programy i mieć do nich dostęp przez 30 dni. Nie przegapisz już niczego. Oferta cały czas się zmienia i dzięki temu można oglądać w ciągu roku ponad 12.000 filmów. Dla przykładu użytkownicy podstawowego pakietu GONET.TV mogli obejrzeć 1056 filmów w miesiącu. Jest więc jasne, że widz GONET.TV ma znacznie większą ofertę programową a także dwie pewne rzeczy – 1. Zawsze znajdzie coś interesującego z oferty tysięcy programów. 2. nie musi się martwić o powtórki, zawartość biblioteki zmienia się dosłownie co godzinę.Oczywiście istnieje możliwość oglądania telewizji na żywo, która niesie za sobą sporo dodatkowych możliwości takich jak: pauzowanie czy przewijanie a także to, że do korzystania z usługi wystarcza niska prędkość internetu. Dodatkowo swoje programy możesz oglądać w dowolnym miejscu i czasie. Telewizja działa nie tylko na SmartTV ale także na tablecie, telefonie czy zwykłym komputerze.Ponadto wszystko jest doprawione bezkonkurencyjnymi funkcjami takimi jak oglądanie programów do 30 dni wstecz, kanałami premium w podstawowym pakiecie, radiem z ponad 30 tysiącami stacji bezpośrednio w aplikacji czy inteligentnym przewijaniem.Z GONET.TV otrzymujesz najlepszy stosunek ceny do jakości, na całym rynku podobnych usług.A najlepsze jest to, że możesz wypróbować wszystkiego za 1 zł przez 14 dni, bez zobowiązań. Po tym czasie możesz mieć GONET.TV za jedyne 9,90 zł miesięcznie.Odkryj połączenie dwóch światów z GONET.TV jeszcze dziś na www.gonet.tv