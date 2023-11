Wystartował 41. MFFMW Ale Kino! Do obejrzenia ponad 100 filmów z całego świata. Festiwal potrwa do 3 grudnia

Program festiwalu Ale Kino! skierowany jest do publiczności już od 3 roku życia. Dla tych najnajmłodszych widzów projekcje będą odbywały się w specjalnie do tego zaaranżowanej przestrzeni. Dla starszej widowni program filmowy został ułożony w sekcje konkursowe, filmową Panoramę, sekcję Ale Kino! z piłką i pokazy specjalne. Sercem programu jest konkurs podzielony na cztery kategorie, w ramach których tytuły walczą o Złote Koziołki dla najlepszych filmów: pełnometrażowego (dla dzieci i dla młodzieży) oraz krótkometrażowego (dla dzieci i dla młodzieży). Filmy prezentowane w konkursie to produkcje z lat 2022-2023, ukazujące różnorodność światowego kina, zarówno pod względem języka filmowego, jak i tematyki.Festiwal to okazja do obejrzenia filmów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach, jak Berlinale, Cannes, czy Annecy, jak również do zapoznania się z kinem niezależnym. Oprócz pokazów filmowych odbędą się spotkania z twórczyniami i twórcami.Do osób dorosłych, zajmujących się edukacją filmową, dziennikarstwem i krytyką oraz produkcją filmową, skierowane jest wydarzenie branżowe Ale Kino! Pro - Krytyka i Edukacja.Seanse filmowe i wydarzenia odbywają się w poznańskich kinach: Multikinie 51, Kinie Muza, Kinie Pałacowym oraz w Scenie Wspólnej. Z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, w programie znalazły się filmy z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz z audiodeskrypcją.Więcej informacji o programie, spotkaniach i wydarzeniach znaleźć można na stronie www.alekino.com 41. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! odbędzie się w Poznaniu w terminie od 26 listopada do 3 grudnia 2023 r. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.