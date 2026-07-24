Wzruszający romans "Song Sung Blue" od niedzieli w SkyShowtime

Już w niedzielę kinowy hit "Song Sung Blue" będzie dostępny w Polsce wyłącznie w SkyShowtime. Inspiracją do powstania filmu był nagradzany dokument Grega Kohsa z 2008 roku. To wzruszająca opowieść o sile muzyki i o dorobku Neila Diamonda, który na zawsze zapisał się w dziejach muzyki.
"Song Sung Blue" – niesamowita historia muzyków, którzy odnaleźli miłość
Film pokazuje niesamowitą historię Mike’a (Hugh Jackman
) i Claire (Kate Hudson
) – dwojga pechowych, rozwiedzionych muzyków, którzy udowadniają, że nigdy nie jest za późno na znalezienie miłości i podążanie za marzeniami. Zakładają zespół Lightning and Thunder grający covery Neila Diamonda
. Zaczynają w przydomowym garażu, występują w podrzędnych barach, po czym niespodziewanie zyskują popularność w rodzinnym mieście. Gdy dochodzi do tragedii, ich wzajemna miłość i pasja do muzyki dają im siłę, by przezwyciężyć przeciwności losu, na nowo odnaleźć nadzieję i inspirować wszystkich wokół siebie.
W głównych rolach w tym pełnym emocji romansie zobaczymy Hugh Jackmana
i Kate Hudson
. Za swoją kreację Hudson otrzymała nominację do Oscara, Złotego Globu® oraz SAG®. W filmie występują również Michael Imperioli
, Ella Anderson
i Mustafa Shakir
.
"Song Sung Blue"
Produkcja Focus Features "Song Sung Blue
" dołącza do stale powiększającej się biblioteki tytułów docenionych przez krytyków, jak i kinowych hitów dostępnych w SkyShowtime. Focus i Universal stoją za takimi przebojami, jak "Bugonia
", "Downton Abbey: Wielki finał
", "Jurassic World: Odrodzenie
" oraz "Wicked: Na dobre
", które można obejrzeć w serwisie.
Informacja sponsorowana