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Wzruszający romans "Song Sung Blue" od niedzieli w SkyShowtime

Informacja sponsorowana /
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Wzruszający romans &quot;Song Sung Blue&quot; od niedzieli w SkyShowtime
Już w niedzielę kinowy hit "Song Sung Blue" będzie dostępny w Polsce wyłącznie w SkyShowtime. Inspiracją do powstania filmu był nagradzany dokument Grega Kohsa z 2008 roku. To wzruszająca opowieść o sile muzyki i o dorobku Neila Diamonda, który na zawsze zapisał się w dziejach muzyki.

"Song Sung Blue" – niesamowita historia muzyków, którzy odnaleźli miłość



Film pokazuje niesamowitą historię Mike’a (Hugh Jackman) i Claire (Kate Hudson) – dwojga pechowych, rozwiedzionych muzyków, którzy udowadniają, że nigdy nie jest za późno na znalezienie miłości i podążanie za marzeniami. Zakładają zespół Lightning and Thunder grający covery Neila Diamonda. Zaczynają w przydomowym garażu, występują w podrzędnych barach, po czym niespodziewanie zyskują popularność w rodzinnym mieście. Gdy dochodzi do tragedii, ich wzajemna miłość i pasja do muzyki dają im siłę, by przezwyciężyć przeciwności losu, na nowo odnaleźć nadzieję i inspirować wszystkich wokół siebie. 

"Song Sung Blue" – zobacz zwiastun
W głównych rolach w tym pełnym emocji romansie zobaczymy Hugh Jackmana i Kate Hudson. Za swoją kreację Hudson otrzymała nominację do Oscara, Złotego Globu® oraz SAG®. W filmie występują również Michael Imperioli, Ella Anderson i Mustafa Shakir.

"Song Sung Blue"
Produkcja Focus Features "Song Sung Blue" dołącza do stale powiększającej się biblioteki tytułów docenionych przez krytyków, jak i kinowych hitów dostępnych w SkyShowtime. Focus i Universal stoją za takimi przebojami, jak "Bugonia", "Downton Abbey: Wielki finał", "Jurassic World: Odrodzenie" oraz "Wicked: Na dobre", które można obejrzeć w serwisie.
Informacja sponsorowana

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