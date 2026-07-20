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"Avengers: Doomsday": jest pełny zwiastun! Światy Marvela zderzają się

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/X-Men%2C+Fantastyczna+Czw%C3%B3rka%2C+Avengers.+Wszyscy+w+zwiastunie+%22Avengers%3A+Dommsday%22-167643
&quot;Avengers: Doomsday&quot;: jest pełny zwiastun! Światy Marvela zderzają się
źródło: Materiały prasowe
Dziś w Ameryce rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na widowisko Marvela "Avengers: Doomsday". Z tej okazji studio zrobiło fanom dodatkową niespodziankę i wypuściło do sieci pełny zwiastun. Otrzymaliśmy również nowy plakat.

O filmie "Avengers: Doomsday"



Wielkie widowisko ma stanowić punkt kulminacyjny opowieści w multiwersum MCU. W filmie pojawią się postacie doskonale znane z produkcji Marvel Studios, jak również bohaterowie z dawnego uniwersum X-Men oraz zupełnie nowe postaci. 


W opisie Marvela czytamy: Uniwersa zderzają się, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział w filmie "Avengers: Doomsday" od Marvel Studios. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.  


Co to dokładnie oznacza, tego rzecz jasna na razie nie wiadomo. Pierwszy, ponad 2-minutowy zwiastun, pokazuje wiele z postaci, które w "Avengers: Doomsday" się pojawią. Jednak co do samej fabuły, mamy do czynienia z pewnymi poszlakami, które pozostawią widzów z większą liczbą pytań niż odpowiedzi.   


W obsadzie są m.in.: Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Joseph Quinn, Danny Ramirez, Pedro Pascal, Patrick Stewart, Ian McKellen oraz Channing Tatum.

Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"




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