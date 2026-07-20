"Avengers: Doomsday": jest pełny zwiastun! Światy Marvela zderzają się

Dziś w Ameryce rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na widowisko Marvela "Avengers: Doomsday". Z tej okazji studio zrobiło fanom dodatkową niespodziankę i wypuściło do sieci pełny zwiastun. Otrzymaliśmy również nowy plakat.
O filmie "Avengers: Doomsday"
Wielkie widowisko ma stanowić punkt kulminacyjny opowieści w multiwersum MCU
. W filmie pojawią się postacie doskonale znane z produkcji Marvel Studios, jak również bohaterowie z dawnego uniwersum X-Men oraz zupełnie nowe postaci.
W opisie Marvela czytamy: Uniwersa zderzają się, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział w filmie "Avengers: Doomsday"
od Marvel Studios. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.
Co to dokładnie oznacza, tego rzecz jasna na razie nie wiadomo. Pierwszy, ponad 2-minutowy zwiastun, pokazuje wiele z postaci, które w "Avengers: Doomsday"
się pojawią. Jednak co do samej fabuły, mamy do czynienia z pewnymi poszlakami, które pozostawią widzów z większą liczbą pytań niż odpowiedzi.
W obsadzie są m.in.: Robert Downey Jr
, Chris Evans
, Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Joseph Quinn
, Danny Ramirez
, Pedro Pascal
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
oraz Channing Tatum
.
Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"