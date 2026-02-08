Newsy Filmy X-Meni wracają w "Avengers: Doomsday". Co na to Halle Berry?
Daily Mail
Halle Berry nie wróci jako Storm w "Avengers: Doomsday", a dla wielu fanów to jedna z większych niespodzianek związanych z obsadą nadchodzącego widowiska Marvela. Aktorka przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy filmowych X-Menów i dla wielu widzów do dziś pozostaje ekranową Storm. Nic więc dziwnego, że jej nieobecność w wielkim mutantowym powrocie MCU wywołała sporo komentarzy. Sama Berry nie ukrywa, że decyzja o jej braku w projekcie jest dla niej po prostu smutna.

Halle Berry o swojej roli Storm w serii "X-Men"



Laureatka Oscara zdradziła w nowym wywiadzie, że choć nie pojawi się w nadchodzącym widowisku Marvela, chętnie ponownie założyłaby kostium kultowej mutantki w przyszłości. 

Storm to dla mnie bardzo wyjątkowa postać. Zawsze czułam ogromną wdzięczność, że mogłam ją grać – przyznała.

Berry podkreśliła też, że świat X-Menów ma dla niej duże znaczenie, również prywatnie. Jak mówi, to jedne z tych filmów, które z dumą pokazywała swoim dzieciom, bo niosą ważne przesłanie o inności i byciu outsiderem. 

Jest mi smutno, że tym razem nie będzie mnie w "Doomsday", ale będą jeszcze inne możliwości. Wróciłabym do tej roli w mgnieniu oka – dodała.

GettyImages-2258751428.jpg Getty Images © Simon Ackerman
Halle Berry

Powrót X-Menów w "Avengers: Doomsday"



"Avengers: Doomsday", którego premiera zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku, zapowiada się na duży mutantowy powrót. Do swoich ról wracają m.in. Patrick Stewart jako Profesor X, Ian McKellen jako Magneto, Rebecca Romijn jako Mystique, James Marsden jako Cyclops, Alan Cumming jako Nightcrawler, Kelsey Grammer jako Beast oraz Channing Tatum jako Gambit.

Tymczasem Marvel już pracuje nad pełnoprawnym rebootem X-Menów. Reżyser Jake Schreier potwierdził niedawno, że projekt jest w toku, choć na razie szczegóły trzymane są w tajemnicy. Drzwi dla Storm w MCU wciąż pozostają więc otwarte.

"Avengers: Doomsday" – zobacz zapowiedź filmu



