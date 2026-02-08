X-Meni wracają w "Avengers: Doomsday". Co na to Halle Berry?

Halle Berry nie wróci jako Storm w "Avengers: Doomsday", a dla wielu fanów to jedna z większych niespodzianek związanych z obsadą nadchodzącego widowiska Marvela. Aktorka przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy filmowych X-Menów i dla wielu widzów do dziś pozostaje ekranową Storm. Nic więc dziwnego, że jej nieobecność w wielkim mutantowym powrocie MCU wywołała sporo komentarzy. Sama Berry nie ukrywa, że decyzja o jej braku w projekcie jest dla niej po prostu smutna.
Halle Berry o swojej roli Storm w serii "X-Men"
Laureatka Oscara zdradziła w nowym wywiadzie, że choć nie pojawi się w nadchodzącym widowisku Marvela, chętnie ponownie założyłaby kostium kultowej mutantki w przyszłości. Storm to dla mnie bardzo wyjątkowa postać. Zawsze czułam ogromną wdzięczność, że mogłam ją grać
– przyznała.
Berry podkreśliła też, że świat X-Menów ma dla niej duże znaczenie, również prywatnie. Jak mówi, to jedne z tych filmów, które z dumą pokazywała swoim dzieciom, bo niosą ważne przesłanie o inności i byciu outsiderem. Jest mi smutno, że tym razem nie będzie mnie w "Doomsday", ale będą jeszcze inne możliwości. Wróciłabym do tej roli w mgnieniu oka
– dodała.
Getty Images © Simon Ackerman
Halle Berry
Powrót X-Menów w "Avengers: Doomsday"
"Avengers: Doomsday
", którego premiera zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku, zapowiada się na duży mutantowy powrót. Do swoich ról wracają m.in. Patrick Stewart
jako Profesor X
, Ian McKellen
jako Magneto
, Rebecca Romijn
jako Mystique
, James Marsden
jako Cyclops
, Alan Cumming
jako Nightcrawler
, Kelsey Grammer
jako Beast
oraz Channing Tatum
jako Gambit
.
Tymczasem Marvel już pracuje nad pełnoprawnym rebootem X-Menów. Reżyser Jake Schreier potwierdził niedawno, że projekt jest w toku, choć na razie szczegóły trzymane są w tajemnicy. Drzwi dla Storm w MCU wciąż pozostają więc otwarte.
"Avengers: Doomsday" – zobacz zapowiedź filmu