XBOX i PS5 przestają się sprzedawać

Ciekawe informacje dochodzą do nas z Ameryki. Wygląda na to, że branża konsol growych jest w poważnym kryzysie. Z wyjątkiem jednej firmy.



Katastrofalne wyniki sprzedaży konsol



Firma Circana, która monitoruje sprzedaż sprzętu i gier na rynku amerykańskim, podała dane za maj. I są one szokujące.



Okazało się, że liczba sprzedanych konsol XBOX spadła do najniższego poziomu w historii. Z kolei sprzedaż PS5 spadła do poziomu nie notowanego od 2000 roku.



W przypadku PS5 spadek może być wyjaśniony ostatnimi podwyżkami cen sprzętu. Jednak to wyjaśnienie nie braku zainteresowania sprzętem XBOX. Tu podwyżki zostały dopiero zapowiedziane i wejdą w życie z dniem 1 sierpnia. Najtańszy model XBOX Series S będzie kosztował 499,99 dolarów, a Series X - 749,99 dolarów.



Najlepiej sprzedającą się konsolą w maju pozostało Nintendo Switch 2. W ciągu pierwszego roku na rynku amerykańskim konsolę nabyło 5,9 mln osób.