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XBOX szuka nowych sposobów zarabiania pieniędzy. Poznajcie XP

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XBOX szuka nowych sposobów zarabiania pieniędzy. Poznajcie XP
XBOX nie chce zarabiać wyłącznie na grach. Dlatego w koncernie powstał zupełnie nowy dział, którego głównym celem będzie szukanie nowych źródeł dochodu. Wśród nich są produkcja filmowa, tworzenie gadżetów czy organizacja imprez masowych. Nowy dział nazywa się XP.

Czym jest XP?



W oficjalnym komunikacie czytamy, że XP będzie składać się z czterech wydziałów, z których każdy zajmie się innym obszarem działalności. Są to:

XBOX PICTURES: Docieranie do nowych odbiorców z naszymi światami i postaciami za pośrednictwem filmów, seriali telewizyjnych i innych form narracji linearnej.

XBOX PRODUCTS: Tworzenie produktów, które autentycznie odzwierciedlają pasję fanów i pozwalają im celebrować oraz wyrażać przywiązanie do uwielbianych przez nich franczyz.


XBOX PLACES: Łączenie społeczności poprzez wydarzenia na żywo, immersyjne doświadczenia, atrakcje, transmisje oraz miejsca oferujące wyjątkowe przeżycia.

XBOX PARTNERSHIPS: Współpraca z twórcami, markami i społecznościami w celu tworzenia nowych doświadczeń, projektów sponsorskich oraz partnerstw między markami.

Jeśli chodzi o XBOX Pictures, ten dział będzie odpowiadał za już zapowiedziane filmy "A Minecraft Movie Squared" i "Call of Duty", a także kontynuację serialu "Fallout". Będzie też współpracować z Kojimą przy projekcie "Physint", który zaciera granice między filmem a grą.

Szefową XP została Kayleen Walters, dotychczasowa prezeska Mojang, która ostatnie osiem lat spędziła, pracując nad marką "Minecraft". Wcześniej pracowała w Lucasfilm.

Zwiastun filmu "Minecraft: Film"




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