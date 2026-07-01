XBOX szykuje rzeź w branży growej. Są pierwsze ofiary

Wygląda na to, że branżę grową czeka prawdziwe trzęsienie ziemi. Lipiec będzie zapewne miesiącem, w którym setki, a może i tysiące osób zostanie zwolnionych, gry będą kasowane, a studia zamykane. Pierwsza ofiara "resetu", jak określa zmianę polityki koncernu jego szefowa Asha Sharma, już jest.
Studio odpowiedzialne za "007 First Light" na lodzie
Jak donosi Bloomberg, na pierwszy ogień poszło studio IO Interactive, które dopiero co święciło dobre wyniki sprzedaży gry o Jamesie Bondzie
"007 First Light"
. To jednak nie miało dla XBOX znaczenia i koncern zakończy z IO Interactive przy projekcie, który znany jest jedynie pod kryptonimem "Project Fantasy"
.
IO Interactive już zareagowało deklarując, że postara się znaleźć nowych inwestorów dla tej gry. Jednocześnie zapowiada, że zakończenie współpracy z XBOX będzie skutkowało zwolnieniami.
Z kolei portal The Verge sugeruje, że na dniach należy spodziewać się kasacji gdy "Blade"
. Co więcej, odpowiadające za nie Arkane Studios może zostać zamknięte lub sprzedane. Podobny los może spotkać Undead Labs ("State of Decay
"), Compulsion Games ("South of Midnight
"), Ninja Theory ("Kung Fu Chaos
") czy Double Fine ("Psychonauts 2
").
W oświadczeniu dla Bloomberg News przedstawiciele XBOX twierdzą, że nie zamierzają zmniejszać wartości inwestycji w branże grową. Kwota pieniędzy ma pozostać mniej więcej taka sama. Zmieni się jednak to, do kogo te pieniądze pójdą.
Jednocześnie nasilają się plotki na temat zwolnień w samym koncernie XBOX. Podobno pracę straci co najmniej 1000 osób.