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Inne / Gry

XBOX testuje funkcję cyfryzacji gier z nośników fizycznych. Koniec płyt bliski?

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/XBOX+testuje+funkcj%C4%99+cyfryzacji+gier+z+no%C5%9Bnik%C3%B3w+fizycznych.+Koniec+p%C5%82yt+bliski-167405
XBOX testuje funkcję cyfryzacji gier z nośników fizycznych. Koniec płyt bliski?
źródło: Getty Images
autor: Ethan Miller
Wczoraj Sony ogłosiło, że od 2028 roku nie kupimy gier na PlayStation na nośnikach fizycznych. Wygląda na to, że Microsoft zamierza wkrótce ogłosić to samo.

Disc2Digital: Gry fizyczne staną się cyfrowymi



Jak donosi portal The Verge, w XBOX rozpoczęto testowanie nowej funkcjonalność o nazwie Disc2Digital. Polega ona na otrzymywaniu cyfrowej wersji gry, którą posiada się na płycie.

Wystarczy mieć  konto na XBOX i włożyć płytę. Otrzyma się wtedy cyfrową wersję gry, która powiązana będzie zarówno z kontem jak i samą płytą. W związku z tym, jeśli płytę z grą pożyczymy znajomemu, który spróbuje u siebie uzyskać cyfrową wersję. Na jego koncie gra się pojawi, ale na waszym zniknie.


Cyfrowa wersja ma się zachowywać tak samo, jak gry kupione w cyfrowym sklepie Microsoftu. Jeśli gra jest dostępna w XBOX Cloud Gaming, a wy posiadacie Game Pass, to będziecie mogli grę streamować.  W gry dostępne w usłudze Xbox Play Anywhere, będzie można grać na przykład na PC.

Disc2Digital nie będzie dostępne na pierwszych Xboxach oraz na konsolach Xbox 360. Usługa może też nie działać z niektórymi płytami z grami.

Nie jest jasne, jak traktowane będą cyfrowe wersje gier, które posiadane są przez graczy fizycznie.

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