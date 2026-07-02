XBOX testuje funkcję cyfryzacji gier z nośników fizycznych. Koniec płyt bliski?

Disc2Digital: Gry fizyczne staną się cyfrowymi

Jak donosi portal The Verge, w XBOX rozpoczęto testowanie nowej funkcjonalność o nazwie Disc2Digital. Polega ona na otrzymywaniu cyfrowej wersji gry, którą posiada się na płycie.Wystarczy mieć konto na XBOX i włożyć płytę. Otrzyma się wtedy cyfrową wersję gry, która powiązana będzie zarówno z kontem jak i samą płytą. W związku z tym, jeśli płytę z grą pożyczymy znajomemu, który spróbuje u siebie uzyskać cyfrową wersję. Na jego koncie gra się pojawi, ale na waszym zniknie.Cyfrowa wersja ma się zachowywać tak samo, jak gry kupione w cyfrowym sklepie Microsoftu. Jeśli gra jest dostępna w XBOX Cloud Gaming, a wy posiadacie Game Pass, to będziecie mogli grę streamować. W gry dostępne w usłudze Xbox Play Anywhere, będzie można grać na przykład na PC.Disc2Digital nie będzie dostępne na pierwszych Xboxach oraz na konsolach Xbox 360. Usługa może też nie działać z niektórymi płytami z grami.Nie jest jasne, jak traktowane będą cyfrowe wersje gier, które posiadane są przez graczy fizycznie.