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XBOX znów zwalnia. Znamy los Halo Studios, Obsidianu, Rare

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/XBOX+zn%C3%B3w+zwalnia.+Znamy+los+Halo+Studios%2C+Obsidianu%2C+Rare-168721
XBOX znów zwalnia. Znamy los Halo Studios, Obsidianu, Rare
Branża growa przeżywa kolejny wstrząs. Tym razem powodem jest nowa fala zwolnień w XBOX oraz ogłoszone zmiany dotyczące kilku dużych wytwórni zajmujących się produkcją gier.

Wielkie zmiany w świecie "Halo"



Tym razem XBOX ogłasza, że pracę straci 268 osób. Największe zmiany dotyczą Halo Studios, które przestało istnieć. Dla niektórych osób pracujących w tym studiu był to prawdziwy szok. Josh Daniels, reżyser scen fabularnych w Halo Studios, ujawnił, że najpierw otrzymał awans, by następnego dnia dowiedzieć się, że został zwolniony.

Co dalej z grami "Halo"? XBOX przekazało kontrolę nad marką Halo studiu Activision. Ale to nie wszystko. Activision przejmie również Rare i World's Edge.


Undead Labs przetrwało rzeź, stając się niezależnym studiem. Tyle szczęścia nie miało Ninja Theory. CCO Matt Booty twierdzi, że dwie próby przekształcenia studia nie powiodły się, więc teraz rozpoczną się rozmowy z pracownikami w celu ustalenia, jaki los ich czeka po tym, jak Ninja Theory w obecnej formie przestanie działać.

Na tym nie koniec. Obsidian zostanie częścią Bethesdy, Microsoft Casual Games dołączy do Kinga, a Playground i Turn 10 dokonają fuzji.

XBOX od lipca jest w fazie drastycznych zmian, których celem jest poprawa sytuacji finansowej koncernu. Nowa fala zwolnień i zmian nie kończy tego procesu. Wszyscy powinni spodziewać się kolejnych redukcji etatów i zmian w strukturze wytwórni należących do XBOX.

Zwiastun gry "Halo: Campaign Evolved", za którą odpowiadało zamknięte Halo Studios




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