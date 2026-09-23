XBOX znów zwalnia. Znamy los Halo Studios, Obsidianu, Rare

Wielkie zmiany w świecie "Halo"

Zwiastun gry "Halo: Campaign Evolved", za którą odpowiadało zamknięte Halo Studios

Tym razem XBOX ogłasza, żeNajwiększe zmiany dotyczą. Dla niektórych osób pracujących w tym studiu był to prawdziwy szok. Josh Daniels, reżyser scen fabularnych w Halo Studios, ujawnił, że najpierw otrzymał awans, by następnego dnia dowiedzieć się, że został zwolniony.Co dalej z grami "Halo"?Undead Labs przetrwało rzeź, stając się niezależnym studiem. Tyle szczęścia nie miało. CCO Matt Booty twierdzi, że dwie próby przekształcenia studia nie powiodły się, więc teraz rozpoczną się rozmowy z pracownikami w celu ustalenia, jaki los ich czeka po tym, jak Ninja Theory w obecnej formie przestanie działać.Na tym nie koniec., Microsoft Casual Games dołączy do Kinga, a Playground i Turn 10 dokonają fuzji.XBOX od lipca jest w fazie drastycznych zmian, których celem jest poprawa sytuacji finansowej koncernu. Nowa fala zwolnień i zmian nie kończy tego procesu. Wszyscy powinni spodziewać się kolejnych redukcji etatów i zmian w strukturze wytwórni należących do XBOX.