XI POWIĘKSZENIE: Poznajcie zwycięzców konkursu dla młodych krytyków i krytyczek!

Znamy laureatów jedenastej edycji konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie", którego organizatorami są portal Filmweb i Szkoła Wajdy.
Laureaci 11. edycji konkursu "Powiększenie" Jedenasta edycja "Powiększenia" odbyła się pod szyldem Roku Andrzeja Wajdy. Tematem konkursu była twórczość reżysera
. Artykuł konkursowy miał dotyczyć co najmniej jednego tytułu z filmografii twórcy.
Jury konkursu w składzie: Emi Buchwald
, Krzysztof Kwiatkowski oraz Jakub Popielecki po zapoznaniu się z nadesłanymi tekstami postanowiło przyznać następujące nagrody: GRAND PRIX (5000 zł oraz współpraca z portalem Filmweb): MAGDALENA GUZIK
za tekst o "Dyrygencie
", "Człowieku z żelaza
" i "Człowieku z marmuru
" Andrzeja Wajdy WYRÓŻNIENIA (2500 zł): APOLONIA MARCINEK
za tekst o "Niewinnych czarodziejach
" i "Polowaniu na muchy
" Andrzeja Wajdy JAN BRZOZOWSKI
za tekst o "Polowaniu na muchy
" Andrzeja Wajdy
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia, a laureatom gratulujemy!
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 23 czerwca w Kinie Kultura w Warszawie. Nagrodzone prace już wkrótce będzie można przeczytać na łamach serwisu Filmweb.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TUTAJ
.