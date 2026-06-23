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XI POWIĘKSZENIE: Poznajcie zwycięzców konkursu dla młodych krytyków i krytyczek!

Filmweb
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XI POWIĘKSZENIE: Poznajcie zwycięzców konkursu dla młodych krytyków i krytyczek!
Znamy laureatów jedenastej edycji konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie", którego organizatorami są portal Filmweb i Szkoła Wajdy.

Laureaci 11. edycji konkursu "Powiększenie"



Jedenasta edycja "Powiększenia" odbyła się pod szyldem Roku Andrzeja Wajdy. Tematem konkursu była twórczość reżysera. Artykuł konkursowy miał dotyczyć co najmniej jednego tytułu z filmografii twórcy.



Jury konkursu w składzie: Emi Buchwald, Krzysztof Kwiatkowski oraz Jakub Popielecki po zapoznaniu się z nadesłanymi tekstami postanowiło przyznać następujące nagrody:

GRAND PRIX (5000 zł oraz współpraca z portalem Filmweb):

MAGDALENA GUZIK
za tekst o "Dyrygencie", "Człowieku z żelaza" i "Człowieku z marmuru" Andrzeja Wajdy

WYRÓŻNIENIA (2500 zł):

APOLONIA MARCINEK
za tekst o "Niewinnych czarodziejach" i "Polowaniu na muchy" Andrzeja Wajdy

JAN BRZOZOWSKI
za tekst o "Polowaniu na muchy" Andrzeja Wajdy

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia, a laureatom gratulujemy!

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 23 czerwca w Kinie Kultura w Warszawie. Nagrodzone prace już wkrótce będzie można przeczytać na łamach serwisu Filmweb.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TUTAJ.

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