Xbox ujawnia szczegóły styczniowego Developer_Direct.

Microsoft potwierdził szczegóły kolejnej edycji Xbox Developer_Direct, która odbędzie się 22 stycznia. Podczas transmisji zaprezentowane zostaną materiały z trzech gier zmierzających na konsole Xbox i PC w 2026 roku, w tym nowe fragmenty rozgrywki oraz komentarze twórców.
Czwarta edycja Xbox Developer_Direct zostanie wyemitowana 22 stycznia o godzinie 19:00 czasu polskiego. Program poprowadzą sami deweloperzy, którzy przedstawią aktualny stan prac nad nadchodzącymi tytułami.
Podczas wydarzenia zobaczymy dwa projekty studia Playground Games. Pierwszym z nich będzie "Fable
", które doczeka się pierwszego obszernego pokazu rozgrywki. Twórcy zaprezentują nowe materiały z gry oraz przybliżą kierunek, w jakim rozwijana jest marka znana z wcześniejszych odsłon serii.
Drugim tytułem Playground Games będzie "Forza Horizon 6
". Podczas Developer_Direct po raz pierwszy pokazany zostanie gameplay z gry, a deweloperzy ujawnią wybrane nowe szczegóły. Potwierdzono również, że akcja kolejnej odsłony serii przeniesie się do Japonii.
Trzecim prezentowanym projektem będzie "Beast of Reincarnation
", nowa gra studia Game Freak. Produkcja określana jest jako gra akcji RPG osadzona w postapokaliptycznej Japonii. Twórcy przedstawią szczegóły dotyczące mechaniki rozgrywki, głównej bohaterki Emmy oraz jej towarzysza – psa o imieniu Koo.
Zobacz zwiastun "Fable"
