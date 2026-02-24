Xbox umiera? Nowa szefowa zapewni "opiekę paliatywną"?

Gracze wciąż próbują dojść do siebie po szokującej informacji o zmianach we władzach Microsoft Gaming. Przeważają ponure wizje przyszłości. Pesymistom wtóruje jeden z ojców marki Xbox, Seamus Blackley. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Xbox ofiarą strategii stawiającej na AI?
Przypomnijmy, że w poniedziałek z posadą szefa Microsoft Gaming pożegnał się Phil Spencer
. Z koncernu odeszła również jego zastępczyni Sarah Bond. Niespodziewanie zarządzanie marką Xbox i całym działem growym powierzono osobie, która jeszcze dwa lata temu w ogóle nie pracowała w Microsofcie. To Asha Sharma, która przeszła z Microsoft CoreAi.
Dla Seamusa Blackleya, który ćwierć wieku temu pomagał w opracowaniu koncepcji marki Xbox, jest to jasny znak, że w obecnej formie Xbox ma zostać wygaszony
i Sharma ma odpowiadać za ten proces. Porównał jej funkcję do opiekuna paliatywnego.
Zdaniem Blackleya ostatnie zmiany to jasny sygnał do tego, że Microsoft nie zamierza rezygnować ze skupiania się na AI i nowe władze mają pomóc wdrożyć sztuczną inteligencję w growym segmencie koncernu
tak, jak to się już dzieje w innych sferach działalności Microsoftu.
Czy smutne proroctwo Blackleya spełni się? Przekonamy się zapewne dość szybko.