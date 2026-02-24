Xbox umiera? Nowa szefowa zapewni "opiekę paliatywną"?



TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ



Xbox ofiarą strategii stawiającej na AI?

Przypomnijmy, że. Z koncernu odeszła również jego zastępczyni Sarah Bond. Niespodziewanie zarządzanie marką Xbox i całym działem growym powierzono osobie, która jeszcze dwa lata temu w ogóle nie pracowała w Microsofcie. To Asha Sharma, która przeszła z Microsoft CoreAi.Dla Seamusa Blackleya, który ćwierć wieku temu pomagał w opracowaniu koncepcji marki Xbox, jest toi Sharma ma odpowiadać za ten proces. Porównał jej funkcję do opiekuna paliatywnego.Zdaniem Blackleya ostatnie zmiany to jasny sygnał do tego, że Microsoft nie zamierza rezygnować ze skupiania się na AI itak, jak to się już dzieje w innych sferach działalności Microsoftu.Czy smutne proroctwo Blackleya spełni się? Przekonamy się zapewne dość szybko.