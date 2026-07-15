James Gunn uratował bohatera DCEU. Blue Beetle spotka Supermana

Jak zapowiadał, tak zrobił. James Gunn sprawił, że Blue Beetle dołączył właśnie do panteonu bohaterów nowego uniwersum DC. Postać, która zadebiutowała w widowisku DCEU "Blue Beetle" w 2023 roku, pojawi się w nowym filmie reżyserowanym przez Gunna "Man of Tomorrow".
Xolo Maridueña w nowym uniwersum DC
Na tym nie koniec. James Gunn
zdecydował się, że recastingu roli nie będzie. W postać wcieli się więc Xolo Maridueña
, który grał superbohatera w filmie z 2023 roku.
To, że Xolo Maridueña
przeniósł się z jednego uniwersum DC
do drugiego, nie jest żadnym zaskoczeniem. James Gunn
jeszcze w 2023 roku ogłosił, że trójka postaci znanych z DCEU
zostanie uratowana na potrzeby jego uniwersum: Amanda Waller
(Viola Davis
), Peacemaker
(John Cena
) i właśnie Blue Beetle.
Wydawało się jednak, że debiut Żuka nastąpi w serialu animowanym, który został zapowiedziany w 2024 roku. Jednak rok później HBO Max zmieniło strategię dotyczącą produkcji animowanych i projekt został wstrzymany. Teraz okazuje się, że postać pojawi się w właśnie realizowanym widowisku "Man of Tomorrow
". Ten film stanowi sequel ubiegłorocznego "Supermana
" i trafi do kin w lipcu przyszłego roku.
Blue Beetle, bohater najgorzej sprzedającego się filmu DCEU
W filmie "Blue Beetle
" świeżo upieczony absolwent college'u, Jaime Reyes, wraca do domu pełen aspiracji i nadziei na przyszłość. Okazuje się jednak, że dom nie wygląda tak, jak go zapamiętał. Kiedy chłopak szuka swojego celu w życiu, interweniuje los. Jaime niespodziewanie wchodzi w posiadanie starożytnego przedmiotu, będącego wytworem obcej biotechnologii - Skarabeusza. Skarabeusz wybiera Jaimego na symbiotycznego gospodarza. Chłopiec otrzymuje niezwykłą zbroję, umożliwiającą dysponowanie niezwykłą i nieprzewidywalną mocą. Zbroja trwale zmienia przeznaczenie Jaimego, który staje się superbohaterem Blue Beetle. "Blue Beetle" był przedostatnim kinowym widowiskiem starego uniwersum DC.
I niestety nie wzbudził szerszego zainteresowania widzów. Obraz globalnie zarobił zaledwie 130 milionów dolarów, co czyni z niego najsłabiej sprzedający się film DCEU
(choć drugiego "Shazama!
" "pokonał" zaledwie o 4 miliony dolarów).
Zwiastun filmu "Blue Beetle"