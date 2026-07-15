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James Gunn uratował bohatera DCEU. Blue Beetle spotka Supermana

Deadline / autor: /
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James Gunn uratował bohatera DCEU. Blue Beetle spotka Supermana
Jak zapowiadał, tak zrobił. James Gunn sprawił, że Blue Beetle dołączył właśnie do panteonu bohaterów nowego uniwersum DC. Postać, która zadebiutowała w widowisku DCEU "Blue Beetle" w 2023 roku, pojawi się w nowym filmie reżyserowanym przez Gunna "Man of Tomorrow".

Xolo Maridueña w nowym uniwersum DC



Na tym nie koniec. James Gunn zdecydował się, że recastingu roli nie będzie. W postać wcieli się więc Xolo Maridueña, który grał superbohatera w filmie z 2023 roku.

To, że Xolo Maridueña przeniósł się z jednego uniwersum DC do drugiego, nie jest żadnym zaskoczeniem. James Gunn jeszcze w 2023 roku ogłosił, że trójka postaci znanych z DCEU zostanie uratowana na potrzeby jego uniwersum: Amanda Waller (Viola Davis), Peacemaker (John Cena) i właśnie Blue Beetle.

Wydawało się jednak, że debiut Żuka nastąpi w serialu animowanym, który został zapowiedziany w 2024 roku. Jednak rok później HBO Max zmieniło strategię dotyczącą produkcji animowanych i projekt został wstrzymany. Teraz okazuje się, że postać pojawi się w właśnie realizowanym widowisku "Man of Tomorrow". Ten film stanowi sequel ubiegłorocznego "Supermana" i trafi do kin w lipcu przyszłego roku.


Blue Beetle, bohater najgorzej sprzedającego się filmu DCEU



W filmie "Blue Beetle" świeżo upieczony absolwent college'u, Jaime Reyes, wraca do domu pełen aspiracji i nadziei na przyszłość. Okazuje się jednak, że dom nie wygląda tak, jak go zapamiętał. Kiedy chłopak szuka swojego celu w życiu, interweniuje los. Jaime niespodziewanie wchodzi w posiadanie starożytnego przedmiotu, będącego wytworem obcej biotechnologii - Skarabeusza. Skarabeusz wybiera Jaimego na symbiotycznego gospodarza. Chłopiec otrzymuje niezwykłą zbroję, umożliwiającą dysponowanie niezwykłą i nieprzewidywalną mocą. Zbroja trwale zmienia przeznaczenie Jaimego, który staje się superbohaterem Blue Beetle.

"Blue Beetle" był przedostatnim kinowym widowiskiem starego uniwersum DC. I niestety nie wzbudził szerszego zainteresowania widzów. Obraz globalnie zarobił zaledwie 130 milionów dolarów, co czyni z niego najsłabiej sprzedający się film DCEU (choć drugiego "Shazama!" "pokonał" zaledwie o 4 miliony dolarów).

Zwiastun filmu "Blue Beetle"




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