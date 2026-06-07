Newsy Filmy Yorgos Lanthimos porzuca kino? Teraz jest fotografem
Filmy

Yorgos Lanthimos porzuca kino? Teraz jest fotografem

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Yorgos+Lanthimos+porzuca+kino+Teraz+jest+fotografem-166982
Yorgos Lanthimos porzuca kino? Teraz jest fotografem
źródło: Getty Images
autor: Kate Green/BAFTA
Czy Yorgos Lanthimos porzucił kino? Tak – przynajmniej na chwilę. Reżyser "Kła", "Faworyty" i "Biednych istot" ujawnił, że w najbliższym czasie zamierza zająć się fotografią. Czy – i kiedy – wróci do kręcenia filmów?
   

Czy Lanthimos wróci do kręcenia filmów?



GettyImages-2270724228.jpg Getty Images © Roberto Serra - Iguana Press
Wystawa zdjęć Yorgosa Lanthimosa w Turynie

W wywiadzie dla Financial Times Lanthimos promuje swoją wystawę fotografii, opisując robienie zdjęć jako "wyzwalające" w porównaniu do stresu związanego z kręceniem filmu.

Możesz po prostu chodzić z aparatem. To samotnicza aktywność, poniekąd medytacyjna. Nie musisz mieć pomysłu, nie musisz mieć celu. Nie musisz szukać finansowania, wylicza reżyser.

Czy nakręcę więcej filmów? Nie wiem, zobaczymy. Muszę odzyskać radość robienia filmów. Chcę, żeby to przyszło naturalnie, zamiast się zmuszać, przyznał Lanthimos.

Zanim zdecydował się na przerwę, reżyser miał w planach co najmniej dwa projekty: ekranizacje książek "Mój rok relaksu i odpoczynku" Ottessy Moshfegh oraz "Fatale" Jean-Patricka Manchette. Możliwe, że wróci do nich po "urlopie" – o ile wróci z "urlopu".

Po nakręceniu "Faworyty" Lanthimos nie robił filmów przez pięć lat, po czym wrócił z trzema filmami, które wyszły w bardzo krótkich odstępach czasu. Były to "Biedne istoty", "Rodzaje życzliwości" i "Bugonia". Dwa z nich były nominowane do Oscara w kategorii "Najlepszy film", a pierwszy zdobył Złotego Lwa w Wenecji.
    
Ostatni film Lanthimosa to na tę chwilę "Bugonia".

"Bugonia" – zwiastun




Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć.

Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.

Powiązane artykuły Yórgos Lánthimos

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Laureaci i laureatki 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

2 komentarze
Filmy Box office

"Diabeł ubiera się u Prady 2" rozbija bank – podsumowanie maja w polskich kinach

4 komentarze
Gry

Michael Myers powraca. Znamy datę premiery "Halloween: The Game"

1 komentarz
Gry

Nowy Bond wciąż imponuje wynikami sprzedaży

5 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje Patrick Godfrey. Aktor z "Les Misérables: Nędzników" miał 93 lata

1 komentarz
Inne Filmy

Pracowała przy "Obsesji". Jest wściekła, że film zarobi 250 milionów dolarów

60 komentarzy
Filmy

"Gorączka 2". Los filmu zależy od Leonarda DiCaprio

45 komentarzy