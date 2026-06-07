Yorgos Lanthimos porzuca kino? Teraz jest fotografem

Czy Yorgos Lanthimos porzucił kino? Tak – przynajmniej na chwilę. Reżyser "Kła", "Faworyty" i "Biednych istot" ujawnił, że w najbliższym czasie zamierza zająć się fotografią. Czy – i kiedy – wróci do kręcenia filmów?
Czy Lanthimos wróci do kręcenia filmów?
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Wystawa zdjęć Yorgosa Lanthimosa w Turynie
W wywiadzie dla Financial Times Lanthimos
promuje swoją wystawę fotografii, opisując robienie zdjęć jako "wyzwalające" w porównaniu do stresu związanego z kręceniem filmu. Możesz po prostu chodzić z aparatem. To samotnicza aktywność, poniekąd medytacyjna. Nie musisz mieć pomysłu, nie musisz mieć celu. Nie musisz szukać finansowania
, wylicza reżyser. Czy nakręcę więcej filmów? Nie wiem, zobaczymy. Muszę odzyskać radość robienia filmów. Chcę, żeby to przyszło naturalnie, zamiast się zmuszać
, przyznał Lanthimos.
Zanim zdecydował się na przerwę, reżyser miał w planach co najmniej dwa projekty: ekranizacje książek "Mój rok relaksu i odpoczynku" Ottessy Moshfegh oraz "Fatale" Jean-Patricka Manchette. Możliwe, że wróci do nich po "urlopie" – o ile wróci z "urlopu".
Po nakręceniu "Faworyty
" Lanthimos
nie robił filmów przez pięć lat, po czym wrócił z trzema filmami, które wyszły w bardzo krótkich odstępach czasu. Były to "Biedne istoty
", "Rodzaje życzliwości
" i "Bugonia
". Dwa z nich były nominowane do Oscara w kategorii "Najlepszy film", a pierwszy zdobył Złotego Lwa w Wenecji.
Ostatni film Lanthimosa
to na tę chwilę "Bugonia
".
"Bugonia" – zwiastun
Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć.
Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.