YouTube idzie na wojnę z fake'owymi zwiastunami

YouTube idzie na wojnę z fake'owymi zwiastunami
W mediach społecznościowych pełno jest głosów oburzenia na tych, którzy stosują AI w filmach czy grach. A jednak miliony ludzi kochają oglądać fake'owe "dzieła" realizowane z użyciem sztucznej inteligencji. Te osoby są teraz w żałobie. A wszystko przez ostatnią decyzję platformy YouTube

Koniec kanałów Screen Culture i KH Studio



YouTube ogłosił właśnie usunięcie kanałów Screen Culture i KH Studio. Oba te kanały łącznie miały ponad 2 miliony subskrybentów i miliard obejrzeń.

Screen Culture i KH Studio specjalizowały się w tworzeniu fałszywych zwiastunów trendujących tytułów. W ten sposób wykorzystywały algorytmy YouTube'a i trafiały jako polecane wideo do szerokiego grona odbiorców.

Oba kanały na przestrzeni lat odnosiły spektakularne sukcesy. Jeden z fałszywych zwiastunów do nowej "Fantastycznej 4" osiągnął widownię przekraczającą to, ile wyciągało większość zwiastunów na oficjalnym kanale Disneya.

YouTube od dłuższego czasu walczył z Screen Culture i KH Studio. Najpierw zablokował monetyzację na ich materiałach wideo. Na to oba kanały zareagowały poprzez zmianę tytułów (zaczęły dodawać "fan made" czy "parody"). Kiedy sytuacja uspokoiła się, tytuły wróciły do swoich wcześniejszych form, o czym przekonali się m.in. ci, którzy chcieli w sieci obejrzeć prolog "Odysei" (oficjalnie niedostępny).

W efekcie YouTube postanowił wreszcie skasować oba kanały. Decyzja została w amerykańskich mediach przyjęta z radością. Dla milionów subskrybentów tych kanałów to jedna smutny dzień.

Prawdziwy zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"




