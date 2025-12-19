YouTube idzie na wojnę z fake'owymi zwiastunami

Koniec kanałów Screen Culture i KH Studio

YouTube ogłosił właśnie usunięcie kanałów Screen Culture i KH Studio. Oba te kanały łącznie miały ponad 2Screen Culture i KH Studio specjalizowały się w tworzeniu fałszywych zwiastunów trendujących tytułów. W ten sposób wykorzystywały algorytmy YouTube'a i trafiały jako polecane wideo do szerokiego grona odbiorców.Oba kanały na przestrzeni lat odnosiły spektakularne sukcesy.YouTube od dłuższego czasu walczył z Screen Culture i KH Studio. Najpierw zablokował monetyzację na ich materiałach wideo. Na to oba kanały zareagowały poprzez zmianę tytułów (zaczęły dodawać "fan made" czy "parody"). Kiedy sytuacja uspokoiła się, tytuły wróciły do swoich wcześniejszych form, o czym przekonali się m.in. ci, którzy chcieli w sieci obejrzeć prolog "Odysei" (oficjalnie niedostępny).W efekcie YouTube postanowił wreszcie skasować oba kanały. Decyzja została w amerykańskich mediach przyjęta z radością. Dla milionów subskrybentów tych kanałów to jedna smutny dzień.