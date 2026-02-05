Twórca "Iron Lung" chce, by youtuberów postrzegano jako pełnoprawnych filmowców

Niezależny horror "Iron Lung" okazał się jednym z największych filmowych zaskoczeń ostatnich tygodni. Film stworzony w pełni autorsko przez youtubera Markipliera (Marka Fischbacha) – który odpowiadał za scenariusz, reżyserię, główną rolę i samodzielną dystrybucję - zarobił ponad 17 mln dolarów w USA w weekend otwarcia, a globalnie przekroczył już 20 mln. Tym samym produkcja wyprzedziła kilka głośnych premier i ustąpiła jedynie nowemu filmowi Sama Raimiego, "Pomocy".
"Iron Lung" finansowym hitem
Sukces jest tym bardziej imponujący, że "Iron Lung
" powstało za zaledwie 3 mln dolarów, a Markiplier przez długi czas bezskutecznie próbował zainteresować projektem duże studia i dystrybutorów. Jak ujawnia, część rozmów kończyła się odmową, a w jednym przypadku przedstawiciel branży wręcz wyśmiał koncept, że film autorstwa YouTubera okaże się sukcesem
. Ostatecznie film trafił do kin dzięki współpracy z Centurion Film Service i oddolnej mobilizacji fanów - w weekend otwarcia był grany na ponad 4000 ekranach na całym świecie. Recenzje co prawda nie są najlepsze, ale nie powstrzymało to fanów.
W rozmowie z The Hollywood Reporter Markiplier podkreśla, że nie czuje żalu wobec firm, które odmówiły współpracy, ale wskazuje na utrzymujące się w Hollywood uprzedzenia wobec twórców internetowych. Jego zdaniem właśnie ten sukces może pomóc je przełamać. Twórca sugeruje, że wciąż istnieje przekonanie, że youtuberzy nie są "pełnoprawnymi" filmowcami, a on chciałby, by z czasem stało się to czymś normalnym i niewzbudzającym kontrowersji.
Markiplier stawia na niezależność
Twórca wyjaśnia też, dlaczego postawił na pełną niezależność. Kluczowa była dla niego kontrola kreatywna - oddanie filmu studiu na końcowym etapie oznaczałoby rezygnację z autonomii, o którą walczył od początku. Ryzyko się opłaciło, jako że Markiplier zatrzymuje około połowy globalnych wpływów filmu. Choć po premierze studia zaczęły się odzywać, Markiplier studzi entuzjazm wobec ewentualnej współpracy.
Podkreśla, że nie zamyka się na rozmowy, ale tylko pod warunkiem zachowania pełnej swobody twórczej. Na razie zamierza kontynuować pracę niezależnie, rozwijając zarówno oryginalne pomysły, jak i potencjalne kolejne adaptacje gier.
"Iron Lung
", adaptacja gry Davida Szymanskiego
, opowiada o skazańcu zmuszonym do pilotowania łodzi podwodnej przez ocean krwi na obcej planecie. Produkcja przeszła też do historii pod względem realizacyjnym - według twórcy wykorzystano w niej rekordową ilość sztucznej krwi,
szacowaną na około 80 tysięcy galonów, więcej niż w remake'u "Martwego zła
" z 2013 roku.
"Iron Lung" - zwiastun