ZŁOTE GLOBY 2019: Już dziś nominacje

Getty Images © Frazer Harrison



Dziś Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przedstawi nominacje do 76. Złotych Globów . Transmisję z tego wydarzenia będziecie mogli oglądać na oficjalnej stronie Złotych Globów oraz na ich stronie facebookowej. Listę nominowanych znajdziecie również poniżej.Jednocześnie organizatorzy ogłosili nazwiska gospodarzy gali, która odbędzie się 6 stycznia. Są to: Sandra Oh Nominacje do 76. Złotych Globów znajdziecie poniżej po godzinie 14:00.