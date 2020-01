ZŁOTE GLOBY 2020: Dzisiejszej nocy poznamy zwycięzców

Getty Images © Frazer Harrison



Już tylko godziny dzielą nas od 77. gali wręczenia Złotych Globów . W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego poznamy ulubieńców Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Tradycyjnie zapraszamy do spędzenia tej nocy z nami. Od 2:00 w nocy będziemy na żywo aktualizować poniższą listę o zwycięzców w poszczególnych kategoriach.Faworytem w kategoriach filmowych jest. Film Netfliksa zdobył sześć nominacji. Wśród seriali trzy tytuły zdobyły po cztery nominacje:W naszej ankiecie uznaliście najlepszym filmem dramatycznym, a komedią/musicalem. Uznaliście też, żezostanie najlepszą animacją, afilmem zagranicznym. Jeśli chodzi o serial dramatyczny, to postawiliście na, a w przypadku serialu komediowego naPoniżej znajdziecie listę nominacji, która w nocy zmieni się w listę zdobywców Złotych Globów Kathy Bates - ""Beautiful Ghosts" -"I'm Gonna Love Me Again" -"Into the Unknown" -"Spirit" -"Stand Up" -