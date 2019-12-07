ZŁOTE GLOBY 2020: Już dziś nominacje

Już tylko parę godzin dzieli nas od ogłoszenia nominacji do 77. edycji Złotych Globów
. Kto tym razem będzie miał szanse zdobyć statuetki Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, dowiemy się po godzinie 14 naszego czasu.
Getty Images © Frazer Harrison
Listę nominacji zaprezentujemy poniżej: FILM DRAMATYCZNY FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL FILM ZAGRANICZNY FILM ANIMOWANY REŻYSERIA SCENARIUSZ AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU AKTORKA DRUGOPLANOWA AKTOR DRUGOPLANOWY PIOSENKA MUZYKA SERIAL DRAMATYCZNY SERIAL KOMEDIOWY FILM TELEWIZYJNY LUB SERIAL LIMITOWANY AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM
AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM
AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM