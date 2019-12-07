ZŁOTE GLOBY 2020: Już dziś nominacje

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Już tylko parę godzin dzieli nas od ogłoszenia nominacji do 77. edycji Złotych Globów. Kto tym razem będzie miał szanse zdobyć statuetki Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, dowiemy się po godzinie 14 naszego czasu.

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Getty Images © Frazer Harrison


Listę nominacji zaprezentujemy poniżej:

FILM DRAMATYCZNY

 
FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL


FILM ZAGRANICZNY

 
FILM ANIMOWANY


REŻYSERIA


SCENARIUSZ


AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

 
AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM


AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU


AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU


AKTORKA DRUGOPLANOWA


AKTOR DRUGOPLANOWY


PIOSENKA


MUZYKA


SERIAL DRAMATYCZNY


SERIAL KOMEDIOWY


FILM TELEWIZYJNY LUB SERIAL LIMITOWANY


AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM


AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM


AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU


AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU


AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM


AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM


AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM


AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

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