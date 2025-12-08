ZŁOTE GLOBY 2026: już dziś poznamy nominacje!

O godzinie 14:15 czasu polskiego poznamy nominacje do przyszłorocznych Złotych Globów. Przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nagrody są ważnym przedoscarowym prognostykiem. Ogłoszenia dokonają aktorzy Marlon Wayans oraz Skye P. Marshall.
Złote Globy 2026: faworyci
W kategorii "najlepszy film dramatyczny" wśród potencjalnych faworytów wymieniane są takie tytuły jak "Hamnet
", "Grzesznicy
", "Wartość sentymentalna
", "Frankenstein
" oraz "Tajny agent
". Jeśli chodzi o filmy z kategorii "najlepsza komedia lub musical", szansę na nominację mają "Jedna bitwa po drugiej
", "Marty Supreme
", "Wicked: Na dobre
" oraz "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
".
Wśród seriali dramatycznych na nominację mogą liczyć m.in. "The Pitt
", "Andor
" oraz "Rozdzielenie
". Z kolei w kategorii "serial komediowy" na wyróżnienie powinni przygotować się twórcy takich produkcji jak "Studio
", "Misja: podstawówka
", a także "Hacks
". Złote Globy
zostaną wręczone 11 stycznia 2026. Galę poprowadzi tak jak rok temu Nikki Glaser
.
Złote Globy 2026: kategorie NAJLEPSZY DRAMAT
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"To był zwykły przypadek
"
"Tajny agent
"
"Wartość sentymentalna
"
"Grzesznicy
" NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL
"Blue Moon
"
"Bugonia
"
"Wielki Marty
"
"Bez wyjścia
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Nowa fala
" NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM
Joel Edgerton
– "Sny o pociągach
" Oscar Isaac
– "Frankenstein
" Dwayne Johnson
– "Smashing Machine
" Michael B. Jordan
– "Grzesznicy
" Wagner Moura
– "Tajny agent
" Jeremy Allen White
– "Springsteen: Ocal mnie od nicości
" NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM
Jessie Buckley
– "Hamnet
" Jennifer Lawrence
– "Zgiń, kochanie
" Renate Reinsve
– "Wartość sentymentalna
" Julia Roberts
– "Po polowaniu
" Tessa Thompson
– "Hedda
" Eva Victor
– "Sorry, Baby
" NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU Timothée Chalamet
"Wielki Marty
" George Clooney
"Jay Kelly
" Leonardo DiCaprio
"Jedna bitwa po drugiej
" Ethan Hawke
"Blue Moon
" Lee Byung Hun
"Bez wyjścia
" Jesse Plemons
"Bugonia
" NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU Rose Byrne
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Cynthia Erivo
– "Wicked: Na dobre
" Kate Hudson
– "Song Song Blue
" Chase Infiniti
– "Jedna bitwa po drugiej
" Amanda Seyfried
– "Testament Ann Lee
" Emma Stone
– "Bugonia
" NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE Benicio del Toro
– "Jedna bitwa po drugiej
" Jacob Elordi
– "Frankenstein
" Paul Mescal
– "Hamnet
" Sean Penn
– "Jedna bitwa po drugiej
" Adam Sandler
– "Jay Kelly
" Stellan Skarsgård
– "Wartość sentymentalna
" NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE Elle Fanning
– "Wartość sentymentalna
" Ariana Grande
– "Wicked: Na dobre
" Inga Ibsdotter Lilleaas
– "Wartość sentymentalna
" Amy Madigan
– "Zniknięcia
" Teyana Taylor
– "Jedna bitwa po drugiej
" NAJLEPSZY REŻYSER Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" Ryan Coogler
– "Grzesznicy
" Guillermo del Toro
– "Frankenstein
" Jafar Panahi
– "To był zwykły przypadek
" Joachim Trier
– "Wartość sentymentalna
" Chloé Zhao
– "Hamnet
" NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
" Josh Safdie
, Ronald Bronstein
- "Wielki Marty
" Ryan Coogler
- "Grzesznicy
" Jafar Panahi
- "To był zwykły przypadek
" Joachim Trier
, Eskil Vogt
- "Wartość sentymentalna
" Chloé Zhao
, Maggie O'Farrell
- "Hamnet
" NAJLEPSZA MUZYKA Alexandre Desplat
– "Frankenstein
" Ludwig Göransson
– "Grzesznicy
" Jonny Greenwood
– "Jedna bitwa po drugiej
" Kangding Ray
– "Sirāt
" Max Richter
– "Hamnet
" Hans Zimmer
– "F1
" NAJLEPSZA PIOSENKA Dream As One
- "Avatar: Ogień i popiół
" Golden
- "K-popowe łowczynie demonów
" I Lie to You
- "Grzesznicy
" No Place Like Home
- "Wicked: Na dobre
" The Girl in the Bubble
- "Wicked: Na dobre
" Train Dreams
- "Sny o pociągach
" NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY
"To był zwykły przypadek
"
""Bez wyjścia
" "Tajny Agent
"
"Wartość sentymentalna
"
"Sirat
"
"Głos Hind Rajab
" NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
"
"Elio
"
"K-popowe łowczynie demonów
"
"Mała Amelia
"
"Zootopia 2
" NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE
"Avatar: Ogień i popiół
"
"F1: Film
"
"K-popowe łowczynie demonów
"
"Mission: Impossible - The Final Reckoning
"
"Grzesznicy
"
"Zniknięcia
"
"Wicked: Na dobre
"
"Zwierzogród 2
" NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY
"Dyplomatka
"
"The Pitt
"
"Pluribus
"
"Rozdzielenie
"
"Kulawe konie
"
"Biały Lotos
" NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM Sterling K. Brown
- "Paradise
" Diego Luna
- "Gwiezdne wojny. Andor
" Gary Oldman
- "Kulawe konie
" Mark Ruffalo
- "Grupa zadaniowa
" Adam Scott
- "Rozdzielenie
" Noah Wyle
- "The Pitt
" NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM Kathy Bates
– "Matlock
" Britt Lower
– "Severance
" Helen Mirren
– "Strefa gangsterów
" Bella Ramsey
– "The Last Of Us
" Keri Russell
– "Dyplomatka
" Rhea Seehorn
– "Jedyna
" NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA
"Misja: Podstawówka
"
"The Bear
"
"Hacks
"
"Nikt tego nie chce
"
"Zbrodnie po sąsiedzku
"
"Studio
" NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Adam Brody
– "Nikt tego nie chce
" Steve Martin
– "Zbrodnie po sąsiedzku
" Glen Powell
– "Chad Powers
" Seth Rogen
– "Studio
" Martin Short
– "Zbrodnie po sąsiedzku
" Jeremy Allen White
– "The Bear
" NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Kristen Bell
– "Nikt tego nie chce
" Ayo Edebiri
– "The Bear
" Selena Gomez
– "Zbrodnie po sąsiedzku
" Natasha Lyonne
– "Poker Face
" Jenna Ortega
– "Wednesday
" Jean Smart
– "Hacks
" NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY
"Dojrzewanie
"
"All Her Fault
"
"Bestia we mnie
"
"Czarne lustro
"
"Kwestia seksu i śmierci
"
"Ta dziewczyna
" NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Jacob Elordi
– "Ścieżki na daleką północ
" Paul Giamatti
– "Black Mirror
" Stephen Graham
– "Dojrzewanie
" Charlie Hunnam
– "Potwory
" Jude Law
– "Black Rabbit
" Matthew Rhys
– "Bestia we mnie
" NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Claire Danes
– "Bestia we mnie
" Rashida Jones
– "Black Mirror
" Amanda Seyfried
– "Rzeka odchodzących dusz
" Sarah Snook
– "All Her Fault
" Michelle Williams
– "Kwestia seksu i śmierci
" Robin Wright
– "Ta dziewczyna
" NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI Owen Cooper
- "Dojrzewanie
" Billy Crudup
- "The Morning Show
" Walton Goggins
- "Biały Lotos
" Jason Isaacs
- "Biały Lotos
" Tramell Tillman
- "Severance
" Ashley Walters
- "Dojrzewanie
" NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI Carrie Coon
- "Biały Lotos
" Erin Doherty
- "Dojrzewanie
" Catherine O’Hara
- "The Studio
" Parker Posey
- "Biały Lotos
" NAJLEPSZY STAND-UP
"Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"
"Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu
"
"Kevin Hart: Acting My Age
"
"Kumail Nanjiani: Strumień świadomości
"
"Ricky Gervais: Mortality
"
"Sarah Silverman: PostMortem
" NAJLEPSZY PODCAST
"Armchair Expert With Dax Shepard"
"Call Her Daddy"
"Good Hang With Amy Poehler"
"SmartLess"
"The Mel Robbins Podcast"
"Up First"