Złote Globy: Dwie nowe kategorie - blockbustery i standuperzy. Szansa dla superbohaterów i komików?

Złoty Glob dla najlepszego kasowego hitu

Getty Images © Kevin Mazur

"Fabelmanowie" - zwiastun

Złoty Glob za najlepszy stand-up

Osiem filmów nominowanych w tej kategorii zostanie wybranych "spośród najlepiej zarabiających i/lub najchętniej oglądanych filmów roku, które zdobyły sobie sympatię globalnej publiczności oraz zaprezentowały wyróżniające się twórczo treści".Konkrety?Filmy, które wejdą do kin po 22 listopada i mogą nie zdążyć zarobić wystarczająco dużo przed selekcją, mogą mieć szansę na nominację w oparciu o prognozy oglądalności.Tyle jeśli chodzi o kwalifikowalność - wyniki kasowe dają jedynie szansę na uwzględnienie w kategorii - kapituła Złotych Globów ma natomiast wybrać nominowanych i zwycięzców w oparciu o jakość. Nie ma to być wyścig o to, kto zarobił najwięcej. Ponadto, takich jak "Najlepszy dramat" czy "Najlepsza komedia lub musical"., skomentował Tim Gray, wiceprezydent organizacji Golden Globes.Złoty Glob w kategorii "Najlepszy dramat" trafił w zeszłym roku do filmu " Fabelmanowie ".Uwzględni ona sześcioro nominowanych, którzy "dali tradycyjny, co najmniej 30-minutowy stand-upowy występ, nie będący rolą w serialu, serialu limitowanym, serialu-antologii czy filmie pełnometrażowym". Wspomniany występ musi być emitowany przez uznaną platformę medialną - nie liczą się indywidualne konta w mediach społecznościowych. Brane pod uwagę będą jedynie programy, które zadebiutowały w USA., powiedziała Helen Hoehne, przewodnicząca organizacji Golden Globes.