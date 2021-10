Złote Globy: Stowarzyszenie nie jest już organizacją białych

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przyjęło 21 nowych członków. W grupie tej jest 29% osób afrykańskiego pochodzenia, 24% azjatyckiego i 19% arabskiego.Przypomnijmy, Stowarzyszenie odpowiedzialne za Złote Globy znalazło się na początku roku w poważnym kryzysie. Zarzucono jej systemowy rasizm, kiedy ujawniono, że jej członkami są wyłącznie biali dziennikarze. Potem doszły kolejne zarzuty (korupcja, brak transparentności).Stowarzyszenie szybko zaczęło deklarować chęć podjęcia reform, ale w kolejnych miesiącach słyszeliśmy więcej o oporach wewnątrz grupy do przeprowadzenia radykalnych zmian. Sytuacja zaogniła się wiosną, kiedy to kilka wytwórni i platform ogłosiło, że ich tytuły nie będą zgłoszono do kolejnej edycji Złotych Globów . W maju NBC poinformowało, że najbliższa ceremonia wręczenia nagród nie będzie transmitowana.Przyjęcie nowych członków oznacza powiększenia grona Stowarzyszenia o 20%. Wszyscy nowo przyjęci dziennikarze będą posiadali pełne prawa, wezmą więc udział w procesie selekcji nominacji i laureatów najbliższych Złotych Globów.