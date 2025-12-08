Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" faworytem. "Wartość sentymentalna" i "Grzesznicy" też wysoko

Dziś w Los Angeles odbyło się ogłoszenie nominacji do 83. Złotych Globów. Nagrody w odświeżonej formie i z nowymi kategoriami (np. dla podcastów) zostaną wręczone 11 stycznia. Gospodynią gali będzie Nikki Glaser.
"Jedna bitwa po drugiej" z największą liczbą nominacji. Ale Złotych Globów tyle nie dostanie
Wielkim faworytem 83. Złotych Globów
będzie "Jedna bitwa po drugiej"
. Obraz zdobył aż 9 nominacji
. Co jednak wcale nie oznacza, że 11 stycznie otrzyma tyle statuetek. W niektórych kategoria ma bowiem po dwie nominacje (aktor drugoplanowy).
Niespodziewanie na drugim miejscu pod względem liczby nominacji wylądowała norweska produkcja "Wartość sentymentalna"
. Film zdobył ich bowiem aż osiem
. "Grzesznicy"
, którzy triumfowali kilka dni temu w czasie ogłaszania nominacji do największego konkurenta Złotych Globów
, czyli Critics Choice Awards
, tu musieli zadowolić się dopiero trzecią pozycją z siedmioma nominacjami
.
Wśród seriali faworytem jest "Biały Lotos"
. To jedyny tytuł serialowy, który zdobył aż sześć nominacji
.
Ma on jednak kilku silnych rywali. "Dojrzewanie"
zgarnęło pięć nominacji, zaś "Rozdzielenie"
i "Zbrodnie po sąsiedzku"
po cztery nominacje.
Złote Globy 2026: Niespodzianki i wielcy przegrani
Jedną z największych niespodzianek jest brak nominacji do Złotego Globu w kategorii podcast dla Joe Rogena
. Absolutny król tego medium w Ameryce został jednak przez gremium wybierające nominowanych zignorowany.
Pewną niespodzianką jest fakt, że Dwayne Johnson
znalazł się na liście nominowanych aktorów, podczas gdy Sydney Sweeney
za "Christy
" już nie.
Wiele osób zdziwił również fakt, że o tytuł najlepszej komedii lub musicalu nie będzie walczyć "Wicked: Na dobre"
. Jednak film i tak ma całkiem sporo, bo 5 nominacji.
To nie jest niespodzianka, a raczej tradycja. Jednak fani seriali Taylora Sheridana
znów są zawiedzeni. Wiele osób było przekonanych, że Billy Bob Thornton
dostanie nominację za rolę w serialu "Landman: Negocjator"
.
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Złote Globy 2026: Lista nominowanych NAJLEPSZY DRAMAT
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"To był zwykły przypadek
"
"Tajny agent
"
"Wartość sentymentalna
"
"Grzesznicy
" NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL
"Blue Moon
"
"Bugonia
"
"Wielki Marty
"
"Bez wyjścia
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Nowa fala
" NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM
Joel Edgerton
– "Sny o pociągach
" Oscar Isaac
– "Frankenstein
" Dwayne Johnson
– "Smashing Machine
" Michael B. Jordan
– "Grzesznicy
" Wagner Moura
– "Tajny agent
" Jeremy Allen White
– "Springsteen: Ocal mnie od nicości
" NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM
Jessie Buckley
– "Hamnet
" Jennifer Lawrence
– "Zgiń, kochanie
" Renate Reinsve
– "Wartość sentymentalna
" Julia Roberts
– "Po polowaniu
" Tessa Thompson
– "Hedda
" Eva Victor
– "Sorry, Baby
" NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU Timothée Chalamet
"Wielki Marty
" George Clooney
"Jay Kelly
" Leonardo DiCaprio
"Jedna bitwa po drugiej
" Ethan Hawke
"Blue Moon
" Lee Byung Hun
"Bez wyjścia
" Jesse Plemons
"Bugonia
" NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU Rose Byrne
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Cynthia Erivo
– "Wicked: Na dobre
" Kate Hudson
– "Song Song Blue
" Chase Infiniti
– "Jedna bitwa po drugiej
" Amanda Seyfried
– "Testament Ann Lee
" Emma Stone
– "Bugonia
" NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE Benicio del Toro
– "Jedna bitwa po drugiej
" Jacob Elordi
– "Frankenstein
" Paul Mescal
– "Hamnet
" Sean Penn
– "Jedna bitwa po drugiej
" Adam Sandler
– "Jay Kelly
" Stellan Skarsgård
– "Wartość sentymentalna
" NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE Elle Fanning
– "Wartość sentymentalna
" Ariana Grande
– "Wicked: Na dobre
" Inga Ibsdotter Lilleaas
– "Wartość sentymentalna
" Amy Madigan
– "Zniknięcia
" Teyana Taylor
– "Jedna bitwa po drugiej
" Emily Blunt
- "Smashing Machine
" NAJLEPSZY REŻYSER Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" Ryan Coogler
– "Grzesznicy
" Guillermo del Toro
– "Frankenstein
" Jafar Panahi
– "To był zwykły przypadek
" Joachim Trier
– "Wartość sentymentalna
" Chloé Zhao
– "Hamnet
" NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
" Josh Safdie
, Ronald Bronstein
- "Wielki Marty
" Ryan Coogler
- "Grzesznicy
" Jafar Panahi
- "To był zwykły przypadek
" Joachim Trier
, Eskil Vogt
- "Wartość sentymentalna
" Chloé Zhao
, Maggie O'Farrell
- "Hamnet
" NAJLEPSZA MUZYKA Alexandre Desplat
– "Frankenstein
" Ludwig Göransson
– "Grzesznicy
" Jonny Greenwood
– "Jedna bitwa po drugiej
" Kangding Ray
– "Sirāt
" Max Richter
– "Hamnet
" Hans Zimmer
– "F1
" NAJLEPSZA PIOSENKA Dream As One
- "Avatar: Ogień i popiół
" Golden
- "K-popowe łowczynie demonów
" I Lie to You
- "Grzesznicy
" No Place Like Home
- "Wicked: Na dobre
" The Girl in the Bubble
- "Wicked: Na dobre
" Train Dreams
- "Sny o pociągach
" NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY
"To był zwykły przypadek
"
""Bez wyjścia
" "Tajny Agent
"
"Wartość sentymentalna
"
"Sirat
"
"Głos Hind Rajab
" NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
"
"Elio
"
"K-popowe łowczynie demonów
"
"Mała Amelia
"
"Zootopia 2
"
"Arco
" NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE
"Avatar: Ogień i popiół
"
"F1: Film
"
"K-popowe łowczynie demonów
"
"Mission: Impossible - The Final Reckoning
"
"Grzesznicy
"
"Zniknięcia
"
"Wicked: Na dobre
"
"Zwierzogród 2
" NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY
"Dyplomatka
"
"The Pitt
"
"Pluribus
"
"Rozdzielenie
"
"Kulawe konie
"
"Biały Lotos
" NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM Sterling K. Brown
- "Paradise
" Diego Luna
- "Gwiezdne wojny. Andor
" Gary Oldman
- "Kulawe konie
" Mark Ruffalo
- "Grupa zadaniowa
" Adam Scott
- "Rozdzielenie
" Noah Wyle
- "The Pitt
" NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM Kathy Bates
– "Matlock
" Britt Lower
– "Severance
" Helen Mirren
– "Strefa gangsterów
" Bella Ramsey
– "The Last Of Us
" Keri Russell
– "Dyplomatka
" Rhea Seehorn
– "Jedyna
" NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA
"Misja: Podstawówka
"
"The Bear
"
"Hacks
"
"Nikt tego nie chce
"
"Zbrodnie po sąsiedzku
"
"Studio
" NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Adam Brody
– "Nikt tego nie chce
" Steve Martin
– "Zbrodnie po sąsiedzku
" Glen Powell
– "Chad Powers
" Seth Rogen
– "Studio
" Martin Short
– "Zbrodnie po sąsiedzku
" Jeremy Allen White
– "The Bear
" NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Kristen Bell
– "Nikt tego nie chce
" Ayo Edebiri
– "The Bear
" Selena Gomez
– "Zbrodnie po sąsiedzku
" Natasha Lyonne
– "Poker Face
" Jenna Ortega
– "Wednesday
" Jean Smart
– "Hacks
" NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY
"Dojrzewanie
"
"All Her Fault
"
"Bestia we mnie
"
"Czarne lustro
"
"Kwestia seksu i śmierci
"
"Ta dziewczyna
" NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Jacob Elordi
– "Ścieżki na daleką północ
" Paul Giamatti
– "Black Mirror
" Stephen Graham
– "Dojrzewanie
" Charlie Hunnam
– "Potwory
" Jude Law
– "Black Rabbit
" Matthew Rhys
– "Bestia we mnie
" NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Claire Danes
– "Bestia we mnie
" Rashida Jones
– "Black Mirror
" Amanda Seyfried
– "Rzeka odchodzących dusz
" Sarah Snook
– "All Her Fault
" Michelle Williams
– "Kwestia seksu i śmierci
" Robin Wright
– "Ta dziewczyna
" NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI Owen Cooper
- "Dojrzewanie
" Billy Crudup
- "The Morning Show
" Walton Goggins
- "Biały Lotos
" Jason Isaacs
- "Biały Lotos
" Tramell Tillman
- "Severance
" Ashley Walters
- "Dojrzewanie
" NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI Carrie Coon
- "Biały Lotos
" Erin Doherty
- "Dojrzewanie
" Catherine O’Hara
- "The Studio
" Parker Posey
- "Biały Lotos
" Aimee Lou Wood
- "Biały Lotos
" Hannah Einbinder
- "Hacks
" NAJLEPSZY STAND-UP Bill Maher
- "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
" Brett Goldstein
- "Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu
" Kevin Hart
- "Kevin Hart: Acting My Age
" Kumail Nanjiani
- "Kumail Nanjiani: Strumień świadomości
" Ricky Gervais
- "Ricky Gervais: Mortality
" Sarah Silverman
- "Sarah Silverman: PostMortem
" NAJLEPSZY PODCAST
"Armchair Expert With Dax Shepard"
"Call Her Daddy"
"Good Hang With Amy Poehler"
"SmartLess"
"The Mel Robbins Podcast"
"Up First"