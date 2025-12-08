Newsy Filmy Festiwale i nagrody Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" faworytem. "Wartość sentymentalna" i "Grzesznicy" też wysoko
Dziś w Los Angeles odbyło się ogłoszenie nominacji do 83. Złotych Globów. Nagrody w odświeżonej formie i z nowymi kategoriami (np. dla podcastów) zostaną wręczone 11 stycznia. Gospodynią gali będzie Nikki Glaser.

"Jedna bitwa po drugiej" z największą liczbą nominacji. Ale Złotych Globów tyle nie dostanie



Wielkim faworytem 83. Złotych Globów będzie "Jedna bitwa po drugiej". Obraz zdobył aż 9 nominacji. Co jednak wcale nie oznacza, że 11 stycznie otrzyma tyle statuetek. W niektórych kategoria ma bowiem po dwie nominacje (aktor drugoplanowy).

Niespodziewanie na drugim miejscu pod względem liczby nominacji wylądowała norweska produkcja "Wartość sentymentalna". Film zdobył ich bowiem aż osiem.

"Grzesznicy", którzy triumfowali kilka dni temu w czasie ogłaszania nominacji do największego konkurenta Złotych Globów, czyli Critics Choice Awards, tu musieli zadowolić się dopiero trzecią pozycją z siedmioma nominacjami.

Wśród seriali faworytem jest "Biały Lotos". To jedyny tytuł serialowy, który zdobył aż sześć nominacji.

Ma on jednak kilku silnych rywali. "Dojrzewanie" zgarnęło pięć nominacji, zaś "Rozdzielenie" i "Zbrodnie po sąsiedzku" po cztery nominacje.


Złote Globy 2026: Niespodzianki i wielcy przegrani



Jedną z największych niespodzianek jest brak nominacji do Złotego Globu w kategorii podcast dla Joe Rogena. Absolutny król tego medium w Ameryce został jednak przez gremium wybierające nominowanych zignorowany.

Pewną niespodzianką jest fakt, że Dwayne Johnson znalazł się na liście nominowanych aktorów, podczas gdy Sydney Sweeney za "Christy" już nie.

Wiele osób zdziwił również fakt, że o tytuł najlepszej komedii lub musicalu nie będzie walczyć "Wicked: Na dobre". Jednak film i tak ma całkiem sporo, bo 5 nominacji.

To nie jest niespodzianka, a raczej tradycja. Jednak fani seriali Taylora Sheridana znów są zawiedzeni. Wiele osób było przekonanych, że Billy Bob Thornton dostanie nominację za rolę w serialu "Landman: Negocjator".

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"




Złote Globy 2026: Lista nominowanych



NAJLEPSZY DRAMAT
"Frankenstein"
"Hamnet"
"To był zwykły przypadek"
"Tajny agent"
"Wartość sentymentalna"
"Grzesznicy"

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL
"Blue Moon"
"Bugonia"
"Wielki Marty"
"Bez wyjścia"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Nowa fala"

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM
Joel Edgerton – "Sny o pociągach"
Oscar Isaac – "Frankenstein"
Dwayne Johnson – "Smashing Machine"
Michael B. Jordan – "Grzesznicy"
Wagner Moura – "Tajny agent"
Jeremy Allen White – "Springsteen: Ocal mnie od nicości"

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM
Jessie Buckley – "Hamnet"
Jennifer Lawrence – "Zgiń, kochanie"
Renate Reinsve – "Wartość sentymentalna"
Julia Roberts – "Po polowaniu"
Tessa Thompson – "Hedda"
Eva Victor – "Sorry, Baby"

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU
Timothée Chalamet "Wielki Marty"
George Clooney "Jay Kelly"
Leonardo DiCaprio "Jedna bitwa po drugiej"
Ethan Hawke "Blue Moon"
Lee Byung Hun "Bez wyjścia"
Jesse Plemons "Bugonia"

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU
Rose Byrne – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Cynthia Erivo – "Wicked: Na dobre"
Kate Hudson – "Song Song Blue"
Chase Infiniti – "Jedna bitwa po drugiej"
Amanda Seyfried – "Testament Ann Lee"
Emma Stone – "Bugonia"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE
Benicio del Toro – "Jedna bitwa po drugiej
Jacob Elordi – "Frankenstein"
Paul Mescal – "Hamnet"
Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej
Adam Sandler – "Jay Kelly"
Stellan Skarsgård – "Wartość sentymentalna"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE
Elle Fanning – "Wartość sentymentalna"
Ariana Grande – "Wicked: Na dobre"
Inga Ibsdotter Lilleaas – "Wartość sentymentalna"
Amy Madigan – "Zniknięcia"
Teyana Taylor – "Jedna bitwa po drugiej"
Emily Blunt - "Smashing Machine"

NAJLEPSZY REŻYSER
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"
Ryan Coogler – "Grzesznicy"
Guillermo del Toro – "Frankenstein"
Jafar Panahi – "To był zwykły przypadek"
Joachim Trier – "Wartość sentymentalna"
Chloé Zhao – "Hamnet"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY
Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Josh Safdie, Ronald Bronstein - "Wielki Marty"
Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Jafar Panahi - "To był zwykły przypadek"
Joachim Trier, Eskil Vogt - "Wartość sentymentalna"
Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - "Hamnet"

NAJLEPSZA MUZYKA
Alexandre Desplat – "Frankenstein"
Ludwig Göransson – "Grzesznicy"
Jonny Greenwood – "Jedna bitwa po drugiej
Kangding Ray – "Sirāt"
Max Richter – "Hamnet"
Hans Zimmer – "F1"

NAJLEPSZA PIOSENKA
Dream As One - "Avatar: Ogień i popiół"
Golden - "K-popowe łowczynie demonów"
I Lie to You - "Grzesznicy"
No Place Like Home - "Wicked: Na dobre"
The Girl in the Bubble - "Wicked: Na dobre"
Train Dreams - "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY
"To był zwykły przypadek"
""Bez wyjścia"
"Tajny Agent"
"Wartość sentymentalna"
"Sirat"
"Głos Hind Rajab"

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
"Elio"
"K-popowe łowczynie demonów"
"Mała Amelia"
"Zootopia 2"
"Arco"

NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE
"Avatar: Ogień i popiół"
"F1: Film"
"K-popowe łowczynie demonów"
"Mission: Impossible - The Final Reckoning"
"Grzesznicy"
"Zniknięcia"
"Wicked: Na dobre"
"Zwierzogród 2"

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY
"Dyplomatka"
"The Pitt"
"Pluribus"
"Rozdzielenie"
"Kulawe konie"
"Biały Lotos"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM
Sterling K. Brown - "Paradise"
Diego Luna - "Gwiezdne wojny. Andor"
Gary Oldman - "Kulawe konie"
Mark Ruffalo - "Grupa zadaniowa"
Adam Scott - "Rozdzielenie"
Noah Wyle - "The Pitt"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM
Kathy Bates – "Matlock"
Britt Lower – "Severance"
Helen Mirren – "Strefa gangsterów"
Bella Ramsey – "The Last Of Us"
Keri Russell – "Dyplomatka"
Rhea Seehorn – "Jedyna"

NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA
"Misja: Podstawówka"
"The Bear"
"Hacks"
"Nikt tego nie chce"
"Zbrodnie po sąsiedzku"
"Studio"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Adam Brody – "Nikt tego nie chce"
Steve Martin – "Zbrodnie po sąsiedzku"
Glen Powell – "Chad Powers"
Seth Rogen – "Studio"
Martin Short – "Zbrodnie po sąsiedzku"
Jeremy Allen White – "The Bear"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Kristen Bell – "Nikt tego nie chce"
Ayo Edebiri – "The Bear"
Selena Gomez – "Zbrodnie po sąsiedzku"
Natasha Lyonne – "Poker Face"
Jenna Ortega – "Wednesday"
Jean Smart – "Hacks"

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY
"Dojrzewanie"
"All Her Fault"
"Bestia we mnie"
"Czarne lustro"
"Kwestia seksu i śmierci"
"Ta dziewczyna"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Jacob Elordi – "Ścieżki na daleką północ"
Paul Giamatti – "Black Mirror"
Stephen Graham – "Dojrzewanie"
Charlie Hunnam – "Potwory"
Jude Law – "Black Rabbit"
Matthew Rhys – "Bestia we mnie"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Claire Danes – "Bestia we mnie"
Rashida Jones – "Black Mirror"
Amanda Seyfried – "Rzeka odchodzących dusz"
Sarah Snook – "All Her Fault"
Michelle Williams – "Kwestia seksu i śmierci"
Robin Wright – "Ta dziewczyna"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI
Owen Cooper - "Dojrzewanie"
Billy Crudup - "The Morning Show"
Walton Goggins - "Biały Lotos"
Jason Isaacs - "Biały Lotos"
Tramell Tillman - "Severance"
Ashley Walters - "Dojrzewanie"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI
Carrie Coon - "Biały Lotos"
Erin Doherty - "Dojrzewanie"
Catherine O’Hara - "The Studio"
Parker Posey - "Biały Lotos"
Aimee Lou Wood - "Biały Lotos"
Hannah Einbinder - "Hacks"

NAJLEPSZY STAND-UP 
Bill Maher - "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"
Brett Goldstein - "Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu"
Kevin Hart - "Kevin Hart: Acting My Age"
Kumail Nanjiani - "Kumail Nanjiani: Strumień świadomości"
Ricky Gervais - "Ricky Gervais: Mortality"
Sarah Silverman - "Sarah Silverman: PostMortem"

NAJLEPSZY PODCAST
"Armchair Expert With Dax Shepard"
"Call Her Daddy"
"Good Hang With Amy Poehler"
"SmartLess"
"The Mel Robbins Podcast"
"Up First"

