Newsy Filmy Festiwale i nagrody Złote Globy 2026 rozdane. Najlepszy film dramatyczny zaskoczył
Seriale / Festiwale i nagrody / Filmy

Złote Globy 2026 rozdane. Najlepszy film dramatyczny zaskoczył

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Z%C5%82ote+Globy+2026%3A+%22Jedna+bitwa+po+drugiej%22+i+%22Dojrzewanie%22+wielkimi+wygranymi+gali-164669
Złote Globy 2026 rozdane. Najlepszy film dramatyczny zaskoczył
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
83. Złote Globy przeszły do historii. W niedzielę w Los Angeles odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Jak zawsze werdykt przyniósł kilka niespodzianek.

Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" wielkim wygranym



Największym wygranym gali w kategoriach filmowych została "Jedna bitwa po drugiej". To nie powinno nikogo dziwić. Film był przecież faworytem rozpoczynając galę z dziewięcioma nominacjami. Obraz skończył wieczór z czterema statuetkami, w tym dla najlepszej komedii lub musicalu.

Wśród filmów dramatycznych mieliśmy za to sporo zaskoczeń. "Hamnet" niespodziewanie zdobył nagrodę dla najlepszego filmu, a Wagner Moura został najlepszym aktorem. Oba obrazy zdobyły w sumie po dwa wyróżnienia.

Dwie statuetki dostali też "Grzesznicy" oraz "K-popowe łowczynie demonów".



Złote Globy 2026: "Dojrzewanie" zgarnia prawie wszystko



W kategoriach serialowych swoją absolutną dominację potwierdziło "Dojrzewanie". Serial mógł zdobyć cztery statuetki (miał pięć nominacji, ale dwie z nich w jednej kategorii) i tyle też ich zdobył, w tym dla najlepszego serialu limitowanego.

Wśród seriali dramatycznych dominował "The Pitt" zdobywając dwie statuetki, a wśród seriali komediowych "Studio" (także podwójnie nagrodzone).

Najlepszy stand-up roku miał Ricky Gervais. Z kolei nagrodę za podcast odebrała Amy Poehler.



Złote Globy 2026 - wielcy przegrani



Tam, gdzie są zwycięzcy, muszą być i przegrani. W kategoriach filmowych największym przegranym jest "Wartość sentymentalna". Stellan Skarsgård co prawda zdobył nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego, ale była to jedyna statuetka dla tego filmu. Tymczasem "Wartość sentymentalna" rozpoczynała wieczór z ośmioma nominacjami.

Do przegranych wielu zalicza też "Grzeszników" mimo dwóch Złotych Globów na koncie. A to dlatego, że bez statuetki został zarówno Michael B. Jordan jak i Ryan Coogler za scenariusz.

Do największych filmowych przegranych należy zaliczyć również "Frankensteina". Obraz miał szansę na pięć statuetek, a nie zdobył żadnej.

Wśród seriali zdecydowanie największym przegranym jest "Biały Lotos". Jako jedyny serialowy tytuł zdobył aż sześć nominacji. Niestety nie wygrał nawet jednej statuetki.

Nieudany wieczór mieli też twórcy seriali "Rozdzielenie" i "Zbrodnie po sąsiedzku". Oba miały po cztery nominacje. Oba zakończyły galę bez choćby jednej wygranej.



Złote Globy 2026: Lista nagrodzonych



NAJLEPSZY DRAMAT
"Hamnet"

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL
"Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM
Wagner Moura – "Tajny agent"

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM
Jessie Buckley – "Hamnet"

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU
Timothée Chalamet "Wielki Marty"

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU
Rose Byrne – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE
Stellan Skarsgård – "Wartość sentymentalna"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE
Teyana Taylor – "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY REŻYSER
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY
Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZA MUZYKA
Ludwig Göransson – "Grzesznicy"

NAJLEPSZA PIOSENKA
Golden - "K-popowe łowczynie demonów"

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY
"Tajny Agent"

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY
"K-popowe łowczynie demonów"

NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE
"Grzesznicy"

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY
"The Pitt"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM
Noah Wyle - "The Pitt"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM
Rhea Seehorn – "Jedyna"

NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA
"Studio"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Seth Rogen – "Studio"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU
Jean Smart – "Hacks"

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY
"Dojrzewanie"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Stephen Graham – "Dojrzewanie"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Michelle Williams – "Kwestia seksu i śmierci"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI
Owen Cooper - "Dojrzewanie"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI
Erin Doherty - "Dojrzewanie"

NAJLEPSZY STAND-UP 
Ricky Gervais - "Ricky Gervais: Mortality"

NAJLEPSZY PODCAST
"Good Hang With Amy Poehler"

Powiązane artykuły Jedna bitwa po drugiej

Zobacz wszystkie artykuły

Dojrzewanie  (2025)

 Dojrzewanie

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

Najnowsze Newsy

Zwiastun filmu o Pierwszej Damie USA. W Polsce od 30 stycznia

Inne Festiwale i nagrody Filmy

Polska zupa zachwyciła Jessie Buckley. Aktorka dziękuje

8 komentarzy
Filmy

Co oglądali Polacy w 2025 roku. O rekordach, hitach i największych porażkach

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Polityka na Złotych Globach? Gwiazdy robią aluzje do Trumpa

12 komentarzy
Seriale

"Dojrzewanie": drugi sezon już dojrzewa w głowach scenarzystów

4 komentarze

Tęsknicie za latem? Recenzujemy film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"

Seriale Festiwale i nagrody Filmy Multimedia

Złote Globy 2026. Co działo się na gali? Galeria zdjęć gwiazd

18 komentarzy