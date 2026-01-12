Złote Globy 2026 rozdane. Najlepszy film dramatyczny zaskoczył

83. Złote Globy przeszły do historii. W niedzielę w Los Angeles odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Jak zawsze werdykt przyniósł kilka niespodzianek.
Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" wielkim wygranym
Największym wygranym gali w kategoriach filmowych została "Jedna bitwa po drugiej". To nie powinno nikogo dziwić. Film był przecież faworytem rozpoczynając galę z dziewięcioma nominacjami. Obraz skończył wieczór z czterema statuetkami, w tym dla najlepszej komedii lub musicalu.
Wśród filmów dramatycznych mieliśmy za to sporo zaskoczeń. "Hamnet" niespodziewanie zdobył nagrodę dla najlepszego filmu, a Wagner Moura został najlepszym aktorem. Oba obrazy zdobyły w sumie po dwa wyróżnienia.
Złote Globy 2026: "Dojrzewanie" zgarnia prawie wszystko
W kategoriach serialowych swoją absolutną dominację potwierdziło "Dojrzewanie". Serial mógł zdobyć cztery statuetki (miał pięć nominacji, ale dwie z nich w jednej kategorii) i tyle też ich zdobył, w tym dla najlepszego serialu limitowanego.
Wśród seriali dramatycznych dominował "The Pitt" zdobywając dwie statuetki, a wśród seriali komediowych "Studio" (także podwójnie nagrodzone).
Tam, gdzie są zwycięzcy, muszą być i przegrani. W kategoriach filmowych największym przegranym jest "Wartość sentymentalna". Stellan Skarsgård co prawda zdobył nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego, ale była to jedyna statuetka dla tego filmu. Tymczasem "Wartość sentymentalna" rozpoczynała wieczór z ośmioma nominacjami.