Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" to najlepsza komedia?

Sezon nagród coraz bliżej. W ubiegłym roku zaskoczenie spowodowała nominacja do Złotego Globu dla "Substancji". Body horror Coralie Fargeat walczył o statuetkę w kategorii najlepsza komedia lub musical. Czy i w tym roku czekają nas niespodzianki przy ogłoszeniu nominacji?
"Jedna bitwa po drugiej" to najlepsza komedia lub musical?
Według informacji Jordana Ruimy'ego z bloga World of Reel Warner Bros. zamierza wystawić "Jedną bitwę po drugiej
" w wyścigu po Złoty Glob w kategorii najlepsza komedia lub musical. Co za tym idzie, grający główną rolę Leonardo DiCaprio
będzie walczył o nagrodę dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Sean Penn
, Benicio Del Toro
, Regina Hall
i Teyana Taylor
typowani są jako kandydaci w kategorii najlepsi aktorzy i aktorki drugoplanowe, a wcielająca się w Willę, córkę granego przez DiCaprio
Boba Fergusona, Chase Infiniti
przymierzana jest do nominacji za rolę główną.
Cynthia Erivo w filmie "Wicked: Na dobre"
Największym rywalem filmu Paula Thomasa Andersona
będzie prawdopodobnie "Wicked: Na dobre
". Do nagrody w kategorii najlepsza komedia lub musical przymierzana jest też prezentowany na tegorocznym festiwalu w Berlinie film "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
". Zdaniem Ruimy'ego, choć nie brakuje w nim czarnego humoru, jest raczej horrorem. Nominacje zostaną ogłoszone 5 grudnia.
"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Jedna bitwa po drugiej
":
Zobacz zwiastun "Jedne bitwy po drugiej"
"Jedna bitwa po drugiej
" zadebiutowała na ekranach kin we wrześniu. Leonardo DiCaprio
wciela się w nim w byłego rewolucjonistę, który rusza na ratunek uprowadzonej córce. Przypominamy zwiastun: