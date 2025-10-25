Newsy Filmy Festiwale i nagrody Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" to najlepsza komedia?
Złote Globy 2026: "Jedna bitwa po drugiej" to najlepsza komedia?

Sezon nagród coraz bliżej. W ubiegłym roku zaskoczenie spowodowała nominacja do Złotego Globu dla "Substancji". Body horror Coralie Fargeat walczył o statuetkę w kategorii najlepsza komedia lub musical. Czy i w tym roku czekają nas niespodzianki przy ogłoszeniu nominacji?

Według informacji Jordana Ruimy'ego z bloga World of Reel Warner Bros. zamierza wystawić "Jedną bitwę po drugiej" w wyścigu po Złoty Glob w kategorii najlepsza komedia lub musical. Co za tym idzie, grający główną rolę Leonardo DiCaprio będzie walczył o nagrodę dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall i Teyana Taylor typowani są jako kandydaci w kategorii najlepsi aktorzy i aktorki drugoplanowe, a wcielająca się w Willę, córkę granego przez DiCaprio Boba Fergusona, Chase Infiniti przymierzana jest do nominacji za rolę główną.

Cynthia Erivo w filmie "Wicked: Na dobre"

Największym rywalem filmu Paula Thomasa Andersona będzie prawdopodobnie "Wicked: Na dobre". Do nagrody w kategorii najlepsza komedia lub musical przymierzana jest też prezentowany na tegorocznym festiwalu w Berlinie film "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Zdaniem Ruimy'ego, choć nie brakuje w nim czarnego humoru, jest raczej horrorem.

Nominacje zostaną ogłoszone 5 grudnia.

"Jedna bitwa po drugiej" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Jedna bitwa po drugiej": 




Zobacz zwiastun "Jedne bitwy po drugiej"


"Jedna bitwa po drugiej" zadebiutowała na ekranach kin we wrześniu. Leonardo DiCaprio wciela się w nim w byłego rewolucjonistę, który rusza na ratunek uprowadzonej córce. Przypominamy zwiastun: 

