Newsy Filmy Festiwale i nagrody Jessie Buckley docenia polską ekipę. Kto gotował zupę na planie "Hamneta"?
Inne / Festiwale i nagrody / Filmy

Jessie Buckley docenia polską ekipę. Kto gotował zupę na planie "Hamneta"?

TVP / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Z%C5%82ote+Globy+2026%3A+Jessie+Buckley+dzi%C4%99kuje+polskiemu+brygadzi%C5%9Bcie+za+zup%C4%99.+%22By%C5%82a+pyszna+%22-164682
Jessie Buckley docenia polską ekipę. Kto gotował zupę na planie &quot;Hamneta&quot;?
źródło: Getty Images
autor: CBS Photo Archive
Ubiegła noc okazała się szczęśliwa dla Jessie Buckley, która zdobyła Złoty Glob za rolę w "Hamnecie". W trakcie swojej przemowy dziękczynnej aktorka podziękowała nie tylko reżyserce Chloé Zhao, ale też polskim członkom ekipy.

Jessie Buckley o polskiej zupie na planie "Hamneta"


Odbierając Złoty Glob za rolę Agnes, żony Williama Szekspira (Paul Mescal) i matki tytułowego Hamneta (Jacobi Jupe), Buckley podkreśliła zasługi międzynarodowej ekipy:

Praca na tym planie była niezwykłym przeżyciem, opowiadaliśmy bowiem historię prawdopodobnie najsłynniejszego Brytyjczyka wszech czasów, a mieliśmy chińską reżyserkę oraz sporo Irlandczyków i Polaków w ekipie.


Opowiedziała też o zupie, jaką poczęstował ją brygadzista planu Tomasz Sternicki: 

W trakcie zdjęć Tomek zaczął co jakiś czas znikać z planu. Pewnego dnia znalazłam go na tyłach jego wozu, gdzie kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z Polski swój ogromny żeliwny garnek, w którym gotował zupę, a ta zupa zaczęła pojawiać się na planie. Była przepyszna. Dziękuję, że przyniosłeś swój garnek na plan.

Zobacz zwiastun "Hamneta"


"Hamnet", będący adaptacją powieści Maggie O'Farrell, tryumfował w Toronto, gdzie zdobył nagrodę publiczności. Przy filmie pracowali m.in. kostiumografka Małgosia Turzańska i operator Łukasz Żal. Przypominamy zwiastun: 



Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, "Hamleta".

Powiązane artykuły Hamnet

Zobacz wszystkie artykuły

Hamnet  (2025)

 Hamnet

Najnowsze Newsy

Filmy

Co oglądali Polacy w 2025 roku. O rekordach, hitach i największych porażkach

Festiwale i nagrody Filmy

Polityka na Złotych Globach? Gwiazdy robią aluzje do Trumpa

7 komentarzy
Seriale

"Dojrzewanie": drugi sezon już dojrzewa w głowach scenarzystów

2 komentarze

Tęsknicie za latem? Recenzujemy film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"

Seriale Festiwale i nagrody Filmy Multimedia

Złote Globy 2026. Co działo się na gali? Galeria zdjęć gwiazd

6 komentarzy
VOD

Ricky Gervais powinien dziękować Bogu i społeczności trans?

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" na czele

15 komentarzy