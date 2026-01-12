Jessie Buckley docenia polską ekipę. Kto gotował zupę na planie "Hamneta"?

Ubiegła noc okazała się szczęśliwa dla Jessie Buckley, która zdobyła Złoty Glob za rolę w "Hamnecie". W trakcie swojej przemowy dziękczynnej aktorka podziękowała nie tylko reżyserce Chloé Zhao, ale też polskim członkom ekipy.
Jessie Buckley o polskiej zupie na planie "Hamneta"
Odbierając Złoty Glob za rolę Agnes, żony Williama Szekspira
(Paul Mescal
) i matki tytułowego Hamneta (Jacobi Jupe
), Buckley
podkreśliła zasługi międzynarodowej ekipy: Praca na tym planie była niezwykłym przeżyciem, opowiadaliśmy bowiem historię prawdopodobnie najsłynniejszego Brytyjczyka wszech czasów, a mieliśmy chińską reżyserkę oraz sporo Irlandczyków i Polaków w ekipie.
Opowiedziała też o zupie, jaką poczęstował ją brygadzista planu Tomasz Sternicki: W trakcie zdjęć Tomek zaczął co jakiś czas znikać z planu. Pewnego dnia znalazłam go na tyłach jego wozu, gdzie kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z Polski swój ogromny żeliwny garnek, w którym gotował zupę, a ta zupa zaczęła pojawiać się na planie. Była przepyszna. Dziękuję, że przyniosłeś swój garnek na plan.
Zobacz zwiastun "Hamneta"
"Hamnet
", będący adaptacją powieści Maggie O'Farrell
, tryumfował w Toronto, gdzie zdobył nagrodę publiczności. Przy filmie pracowali m.in. kostiumografka Małgosia Turzańska
i operator Łukasz Żal
. Przypominamy zwiastun:
Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir
poznaje niezależną duchem Agnes. Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira
, "Hamleta".