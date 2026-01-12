Złote Globy 2026: Ricky Gervais zawdzięcza nagrodę "Bogu i społeczności trans"?

Tegoroczna gala rozdania Złotych Globów już za nami. W ustanowionej w 2023 roku kategorii najlepszy telewizyjny stand-up tryumfował nieobecny na imprezie Ricky Gervais. Wręczająca nagrodę Wanda Sykes zdecydowała się zażartować z kolegi po fachu, dziękując za nagrodę "Bogu i społeczności trans".
Wanda Sykes dziękuje za nagrodę dla Ricky'ego Gervaisa
Swoją wypowiedzią Sykes
w ironiczny odniosła się do kontrowersyjnego stand-upu "SuperNature
" z 2022 roku. Gervais
, otwarcie deklarujący się jako ateista, żartował w nim m.in. z zaimków oraz korzystania z publicznych toalet przez osoby transpłciowe. Krótko po emisji na Netfliksie spadła na niego fala krytyki. Ted Sarandsos, CEO platformy, bronił wówczas komika, twierdząc, że jego rolą jest od czasu do czasu przekroczyć granicę, a wolność słowa to bardzo istotna część amerykańskiej kultury.
Wanda Sykes podczas tegorocznej ceremonii wręczenia Złotych GlobówGervais
, który został nagrodzony za dostępny na Netfliksie stand-up "Mortality
", wygrał już po raz drugi – w 2024 roku doceniono jego "Armageddon
". W tym roku konkurował z Sarah Silverman
("PostMortem
"), Billem Maherem
("Is Anyone Else Seeing This?
"), Kevinem Hartem
("Acting My Age
"), Brettem Goldsteinem
("Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu
") i Kumailem Nanjianim
("Strumień świadomości
").
Stand-up "Mortality
" trafił na Netflix 30 grudnia ubiegłego roku. Komik z właściwą sobie brutalną szczerością opowiada w nim o swoim życiu, śmierci i sytuacji na świecie. Zobaczcie jego fragment: