Złote Globy 2027. Sztuczna inteligencja nie wyklucza z walki o nagrody. Ogłoszono nowe przepisy

AI to nie powód do dyskwalifikacji

Przepisy Złotych Globów dotyczące wykorzystania AI lub GenAI są dużo mniej restrykcyjne niż te, opublikowane niedawno przez Akademię przyznającą Oscary. Zgodnie z nimi sam fakt użycia w pracach nad filmem sztucznej inteligencji nie jest jeszcze powodem do dyskwalifikacji.Nie jest dopuszczalne ukrywanie wykorzystania sztucznej inteligencji. Zgłaszając film do walki o Złote Globy, twórcy muszą wykazać w jakim zakresie (jeśli w ogóle) skorzystano z AI. Wtedy film zostanie oceniony pod kątem tego, czy sztuczna inteligencja nie zastąpiła ludzkiego procesu twórczego i talentu. Jeśli obraz przejdzie weryfikację, wtedy będzie wpisany na listę filmów mogących walczyć o nagrody.Jak w praktyce będzie to wyglądało, przekonamy się już za kilka miesięcy, kiedy rozpocznie się walka o Złote Globy.