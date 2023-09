Złote Globy. Rewolucja zjada własne dzieci. Troje dziennikarzy wyrzuconych

Złote Globy sprzedane. Komercyjne nagrody wybierane przez zróżnicowane grono

Getty Images © Kevin Winter



Złote Globy – historia upadku

Przypomnijmy, że w 2021 roku Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zdecydowało się sprzedać wszystko, co posiada. Na mocy podpisanego porozumienia powstały dwa podmioty prawne. Pierwsze non-profit zajmujące się działalnością charytatywną. Drugie komercyjne, zajmujące się nagrodami Złote Globy.Na liście tej nie znajdą się jednak: egipska dziennikarka, pochodzący z Bangladeszuoraz Węgierka. Cała trójka zostałaCo dokładnie im się zarzuca, wiemy tylko w przypadku pochodzącej z Egiptu Hamdy. Problemem okazały się jej wpisy w mediach społecznościowych, w których promowałaPrzypomnijmy:Ujawniono bowiem, że wąskie grono członków złożone jest wyłącznie z osób białej rasy. Tekst wywołał lawinę oburzenia oraz nowych oskarżeń. Pojawiły sięPrzypomniano sprawy dziennikarzy, którym odmówiono prawa dołączenia do Stowarzyszenia.Świat filmowy domagał się natychmiastowych zmian, ale HFPA początkowo nie bardzo się do nich kwapiło. Niby zatrudniono specjalistów do przygotowania reformy, ale osoby te szybko zrezygnowały, twierdząc, że w Stowarzyszeniu brakuje prawdziwej woli reformy. W związku z tym część platform i wytwórni postanowiła nie brać udziału w walce o kolejne Złote Globy, a NBC zrezygnowało z transmisji ewentualnej ceremonii.